27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи работают на месте смертельного ДТП в Жабинковском районе, возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
Сегодня вечером на 39-м км автодороги М1 водитель Mercedes-Benz, двигаясь в направлении Минска, совершил столкновение с попутно двигавшимся автомобилем Volkswagen. В результате ДТП 62-летний водитель Volkswagen и 41-летняя женщина-пассажир Mercedes-Benz погибли на месте. Водителя и двух пассажиров Mercedes-Benz доставили в больницу.
Следственным управлением УСК по Брестской области в отношении 58-летнего водителя Mercedes-Benz возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) Уголовного кодекса.-0-
Общество
27 сентября 2026, 22:31
Следователи устанавливают обстоятельства смертельной аварии на трассе М1 в Жабинковском районе
Фото СК
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