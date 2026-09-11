Следователь: при должной напористости можно раскрыть даже идеальное преступление

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При должной напористости, усердности и принципиальности можно раскрыть даже идеальное преступление, отметил в комментарии журналистам следователь по особо важным делам главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета Антон Коляго, передает корреспондент БЕЛТА.



По его словам, существует мнение о том, что можно совершить идеальное преступление. "Однако на практике, конечно, если у следователя есть должная напористость, усердность и принципиальность, то очень многие следы можно найти - и раскрыть преступление, если оно было совершено. Поэтому злоумышленникам рассчитывать на то, что им что-то позволит избежать установленной законом ответственности, не стоит. В нашей стране тем более", - отметил Антон Коляго.



Следователь по особо важным делам подчеркнул, что в Беларуси борьбе с преступностью уделяется очень большое внимание. И то, что показатели преступности в стране из года в год падают, это является доказательством того, что правоохранительная система Беларуси работает очень хорошо, национальная безопасность обеспечивается.



"Да, преступность развивается, появляются новые ее виды, киберпреступность, тем не менее наше ведомство оперативно реагирует на это. Всяческие меры разрабатываются по противодействию новым видам преступности", - отметил Антон Коляго.



В Следственном комитете он работает с 2012 года, когда начала функционировать новая правоохранительная структура, поэтому видел, как развивалось ведомство в течение этого периода. По его словам, многое сделано в плане борьбы с преступностью, растет профессионализм следователей, что подтверждает правильность принятого главой государства решения.



Старший следователь Фрунзенского (города Минска) районного отдела Следственного комитета Яков Нестерович подчеркнул, что его коллеги ежечасно, ежеминутно несут службу по охране общественного порядка, защите прав граждан, интересов общества и государства от преступных и других противоправных посягательств. Восстановление справедливости всегда было, есть и будет ключевой задачей Следственного комитета.



Яков Нестерович также обратил внимание на постоянное развитие ведомства. "Следственный комитет как одно из ключевых ведомств системы обеспечения национальной безопасности нашей страны также продолжает развиваться, - сказал он. - Следственный комитет осуществляет ряд организационно-технических, практических мер, направленных на обеспечение качества, полноты и всесторонности расследования, в том числе в информационном пространстве. Мы постоянно совершенствуемся, следим за всеми тенденциями и развиваемся".



Во Дворце Республики сегодня прошло торжественное мероприятие, посвященное 15-й годовщине со дня образования Следственного комитета и Дню сотрудника органов предварительного следствия.-0-