28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проверка системы формирования и подготовки отрядов народного ополчения проходит в Минске. Во Фрунзенском районе добровольцам уже выдали военную форму, за ними также закрепят оружие, а позже торжественно вручат удостоверения, передает корреспондент БЕЛТА.





Проверка боеготовности отрядов народного ополчения по поручению Президента под руководством Госсекретариата Совета безопасности продолжается по всей стране. Люди разных возрастов и профессий добровольно объединились, чтобы проявить себя как важный элемент обеспечения военной и национальной безопасности.

Как рассказал глава администрации Фрунзенского района Артем Шегидевич, сегодня в стенах Фрунзенского физкультурно-оздоровительного центра прошел прием личного состава народных ополченцев. "По решению Мингорисполкома и администрации района эти граждане обеспечены всем необходимым: материально-техническим оснащением, форменным обмундированием и оружием. Организованы пункт питания и учебный процесс, включая учебно-методические и практические занятия на полигонах с оружием, а также боевое слаживание", - пояснил он. Как рассказал глава администрации Фрунзенского района Артем Шегидевич, сегодня в стенах Фрунзенского физкультурно-оздоровительного центра прошел прием личного состава народных ополченцев. "По решению Мингорисполкома и администрации района эти граждане обеспечены всем необходимым: материально-техническим оснащением, форменным обмундированием и оружием. Организованы пункт питания и учебный процесс, включая учебно-методические и практические занятия на полигонах с оружием, а также боевое слаживание", - пояснил он.

Подготовка добровольцев продлится пять дней, что, по словам Артема Шегидевича, позволит завершить боевое слаживание отряда. Кто-то из участников обновит полученные ранее навыки, а кто-то приобретет новые. "Эта работа проводится под руководством Госсекретариата Совета безопасности совместно с органами государственной власти, внутренних дел, государственной безопасности и военным комиссариатом. Все действуют слаженно, в одном ритме и понимают общие задачи", - отметил глава администрации района. Подготовка добровольцев продлится пять дней, что, по словам Артема Шегидевича, позволит завершить боевое слаживание отряда. Кто-то из участников обновит полученные ранее навыки, а кто-то приобретет новые. "Эта работа проводится под руководством Госсекретариата Совета безопасности совместно с органами государственной власти, внутренних дел, государственной безопасности и военным комиссариатом. Все действуют слаженно, в одном ритме и понимают общие задачи", - отметил глава администрации района.

Командир отряда народного ополчения Андрей Белобород подчеркнул, что жители района проявили высокий уровень гражданской активности: с 9 утра добровольцы активно приходили в ФОЦ, чтобы получить военную форму и принять участие в дальнейшей подготовке. "Граждане готовы приобретать навыки по защите своей страны и своих семей", - сказал он. Командир отряда народного ополчения Андрей Белобород подчеркнул, что жители района проявили высокий уровень гражданской активности: с 9 утра добровольцы активно приходили в ФОЦ, чтобы получить военную форму и принять участие в дальнейшей подготовке. "Граждане готовы приобретать навыки по защите своей страны и своих семей", - сказал он.

Андрей Белобород также добавил, что сегодня для участников отряда проведут занятия по обращению с оружием и тактической медицине. После обеда им в торжественной обстановке вручат удостоверения и отличительные знаки, а уже завтра начнется боевое слаживание. Заместитель командира отряда по кадрам и идеологической работе Юрий Круглик уточнил, что программа также включает вопросы патрулирования в городе, охраны объектов, взаимодействия с милицией и освоения средств связи. Андрей Белобород также добавил, что сегодня для участников отряда проведут занятия по обращению с оружием и тактической медицине. После обеда им в торжественной обстановке вручат удостоверения и отличительные знаки, а уже завтра начнется боевое слаживание. Заместитель командира отряда по кадрам и идеологической работе Юрий Круглик уточнил, что программа также включает вопросы патрулирования в городе, охраны объектов, взаимодействия с милицией и освоения средств связи.





Одним из добровольцев стал Сергей Радкевич, который вступил в отряд вместе с братом и племянником. "У меня отец в свое время служил в танковых войсках. Я тоже хотел стать военным, но связать с этим жизнь не получилось. Считаю, что защищать Родину - дело каждого гражданина Республики Беларусь, ведь она дала нам все. Наверное, это главная ответственность любого мужчины. Поэтому я и вступил в отряд", - поделился он.

Базовые навыки военного дела Сергей получил еще в школьные годы. "Мы участвовали в военно-спортивной игре "Зарница", в школе была начальная военная подготовка, так что автомат разбирать и собирать умею, в стрельбах тоже участвовал. Сейчас обновлю эти знания и получу новые, актуальные навыки", - рассказал доброволец. Базовые навыки военного дела Сергей получил еще в школьные годы. "Мы участвовали в военно-спортивной игре "Зарница", в школе была начальная военная подготовка, так что автомат разбирать и собирать умею, в стрельбах тоже участвовал. Сейчас обновлю эти знания и получу новые, актуальные навыки", - рассказал доброволец.





Еще одним участником отряда стал Василий Бахар. "Все мы понимаем, что политическая обстановка в мире достаточно шаткая и беда может прийти с любой стороны. Поэтому я как офицер решил освежить знания, полученные еще в прошлом веке, чтобы уметь защитить хотя бы свой подъезд и дом", - отметил он.

Василий Бахар рассказал, что в юности учился на военной кафедре и проходил сборы. "Полученные тогда навыки хотелось бы обновить. Отряды народного ополчения действительно необходимы. Мне кажется, их работу можно было начинать и раньше - это очень правильное решение. Чем больше людей будет в это вовлечено, тем надежнее мы сможем противостоять любой угрозе", - резюмировал он.-0- Василий Бахар рассказал, что в юности учился на военной кафедре и проходил сборы. "Полученные тогда навыки хотелось бы обновить. Отряды народного ополчения действительно необходимы. Мне кажется, их работу можно было начинать и раньше - это очень правильное решение. Чем больше людей будет в это вовлечено, тем надежнее мы сможем противостоять любой угрозе", - резюмировал он.-0-