Сладкие новинки: ученые разрабатывают технологии для кондитерской и сахарной отрасли

Ученые центра планируют разработать и внедрить технологию изготовления новых видов жиров специального назначения - это кондитерские жиры для вафельных начинок и начинок для конфет, заменители молочного жира, отличительным признаком которых будет являться использование переэтерифицированных масел и жиров именно отечественного производства, что позволит снизить импорт аналогичной продукции. Основная задача - это подбор жировых композиций, в том числе с вводом отечественного рапсового масла, чтобы создать жиры со сбалансированным жирнокислотным составом, богатыми полиненасыщенными жирными кислотами без ухудшения показателей качества в процессе хранения.





Также для кондитерской отрасли ведется разработка технологии изготовления сахаристых кондитерских изделий, в том числе с повышенным содержанием белка, с использованием пищевых волокон взамен сахара. "Сегодня в пищевой промышленности уже имеется целый ряд натуральных пищевых волокон, которые обладают необходимым сладким вкусом, и за счет их применения можно существенно снизить содержание сахара в готовых кондитерских изделиях. Мы планируем разработать новые виды батончиков, желейных и пастильных изделий с повышенным содержанием белка и с использованием пищевых волокон взамен сахара. В результате планируем получить продукцию, на которую можно будет по согласованию с Минздравом нанести надпись, что это продукция с низким содержанием сахаров, которая является источником пищевых волокон", - отметили в центре.





Кроме того, НПЦ планирует создать научно-методологическую базу химико-технологического контроля и учета при производстве сахара в Беларуси. "Производство сахара - довольно сложный, энергоемкий процесс. Наши заводы оснащены на довольно высоком технологическом уровне, но действующая на сегодня база технохимконтроля уже не совсем отвечает уровню производства. Поэтому наши ученые совместно со специалистами заводов работают над усовершенствованием этой базы, над определением тех параметров, которые необходимо контролировать на каждой стадии производства сахара. Кроме того, мы планируем разработать и применить ряд новых усовершенствованных методик для определения тех или иных параметров, которые необходимо контролировать в процессе производства сахара", - пояснили ученые.





Еще один проект, связанный с сахарной промышленностью, - разработка ресурсосберегающей технологии получения сахара на основании оптимизации применения вспомогательных средств с учетом изменяющегося технологического качества сырья. Сегодня на разных стадиях, чтобы получить продукцию высокого качества - чистый сахар, применяются различные технологические вспомогательные средства (антинакипины, стабилизаторы PH, пеногасители и др.). Есть различные препараты данного вида действия. Чтобы эффективно и экономно их применять на той или иной стадии, проводятся исследования по усовершенствованию этих технологий, по исследованию качества самих препаратов, как применяемых сегодня на производстве, так и тех, которые, возможно, будут использоваться в дальнейшем.





В НПЦ также рассказали об итогах прошедшей пятилетки. По результатам мероприятий и проектов, реализованных учеными центра, предприятия Беларуси выпустили пищевой продукции на сумму более $95 млн.-0-

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые разрабатывают новинки для пищевой промышленности, в том числе по государственной научно-технической программе "Инновационные пищевые технологии". Об этом сообщили журналистам в НПЦ НАН Беларуси по продовольствию, передает корреспондент БЕЛТА.