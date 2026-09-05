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Скульптурная композиция "Алесь и Алеся" появилась в Костюковичах 

Опубликовано:

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Общество
05 сентября 2026, 14:42

Скульптурная композиция "Алесь и Алеся" появилась в Костюковичах 

5 сентября, Костюковичи /Корр. БЕЛТА/. Скульптурную композицию "Алесь и Алеся" установили в Костюковичах во время празднования XXXIII Дня белорусской письменности, передает корреспондент БЕЛТА. В церемонии открытия приняли участие заместитель премьер-министра Наталья Петкевич и председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко.

Новая достопримечательность появилась на обновленной площади у здания райисполкома. В основе образа - лирические произведения народного поэта Беларуси Аркадия Кулешова. Работа над проектом заняла около года. Главный посыл композиции - любовь, которая неразрывно связана с силой слова через стихи юного Кулешова. Изначально скульптор задумывал фигуру так, чтобы герои стояли друг к другу спинами и постепенно разворачивались навстречу. Однако в финальном варианте Алесь и Алеся уже обнимаются. В руках у молодого человека - книга со стихами. Этот образ символизирует долгий поиск и наконец-то найденное чувство.
Высота композиции вместе с постаментом превышает 2 м. Традиционную бронзу автор решил заменить на современные полимерные материалы, которые визуально неотличимы от металла.

За образом героев стоит личная история создателя скульптуры Александра Минькова. Черты Алеся немного напоминают старшего сына мастера, а Алеся имеет сходство с его супругой.
"Это не просто очередная работа в моей карьере, а глубоко личный, особенный проект. Дело в том, что это малая родина моего отца. Именно поэтому каждый эскиз, каждое движение резца я пропускал через сердце. Мне очень хотелось, чтобы образы Алеся и Алеси сочетали в себе наше богатое культурное наследие, дух славянских традиций и ту особую, искреннюю теплоту, которая свойственна здешним людям. Возвращаться к своим корням через творчество и оставлять здесь след - это невероятное чувство. Я искренне счастлив, что теперь эта скульптура будет жить в Костюковичах, даря радость жителям и гостям города, станет символом преемственности поколений и нашей живой национальной памяти", - поделился Александр Миньков.-0- 
Фото Олега Фойницкого, Ярослава Зарецкого
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