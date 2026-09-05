Скульптурная композиция "Алесь и Алеся" появилась в Костюковичах 

Высота композиции вместе с постаментом превышает 2 м. Традиционную бронзу автор решил заменить на современные полимерные материалы, которые визуально неотличимы от металла.

"Это не просто очередная работа в моей карьере, а глубоко личный, особенный проект. Дело в том, что это малая родина моего отца. Именно поэтому каждый эскиз, каждое движение резца я пропускал через сердце. Мне очень хотелось, чтобы образы Алеся и Алеси сочетали в себе наше богатое культурное наследие, дух славянских традиций и ту особую, искреннюю теплоту, которая свойственна здешним людям. Возвращаться к своим корням через творчество и оставлять здесь след - это невероятное чувство. Я искренне счастлив, что теперь эта скульптура будет жить в Костюковичах, даря радость жителям и гостям города, станет символом преемственности поколений и нашей живой национальной памяти", - поделился Александр Миньков.-0-

Фото Олега Фойницкого, Ярослава Зарецкого

5 сентября, Костюковичи /Корр. БЕЛТА/. Скульптурную композицию "Алесь и Алеся" установили в Костюковичах во время празднования XXXIII Дня белорусской письменности, передает корреспондент БЕЛТА.В церемонии открытия приняли участие заместитель премьер-министра Наталья Петкевич и председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко.Новая достопримечательность появилась на обновленной площади у здания райисполкома. В основе образа - лирические произведения народного поэта Беларуси Аркадия Кулешова. Работа над проектом заняла около года. Главный посыл композиции - любовь, которая неразрывно связана с силой слова через стихи юного Кулешова. Изначально скульптор задумывал фигуру так, чтобы герои стояли друг к другу спинами и постепенно разворачивались навстречу. Однако в финальном варианте Алесь и Алеся уже обнимаются. В руках у молодого человека - книга со стихами. Этот образ символизирует долгий поиск и наконец-то найденное чувство.За образом героев стоит личная история создателя скульптуры Александра Минькова. Черты Алеся немного напоминают старшего сына мастера, а Алеся имеет сходство с его супругой.