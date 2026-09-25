Скорректированы строительные нормы по применению отопительных приборов в колледжах, школах и детсадах

Постановлением Министерства архитектуры и строительства №76 от 17 сентября 2026 года утверждено изменение к строительным нормам № 3 СН 4.02.03-2019 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха". Оно вступает в силу 26 сентября.
По данным пресс-службы Минстройархитектуры, документом исключен запрет на применение отопительных приборов с непосредственной трансформацией электрической энергии в тепловую для учреждений дошкольного образования, общего среднего, среднего специального образования.
Изменение разработано РУП "Стройтехнорм". Оно будет введено в действие через 60 календарных дней после официального опубликования.-0-