Сколько распространителей рекламы включено в реестр МАРТ с начала года 

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик рассказала в проекте БЕЛТА "Страна говорит" о динамике включения блогеров в государственный реестр распространителей рекламы.С начала года в реестре зарегистрировано 2414 новых участников рынка, рассказала Инна Гаврильчик. В самом реестре уже находится почти 12 тыс. субъектов хозяйствования и физических лиц. "Из них уже больше чем 1/3 - это физические лица. Предполагаем, что это как раз блогеры и есть. Потому что, наверное, просто размещать, распространять рекламу в Интернете, не имея своего какого-то контента интересного, чтобы к тебе пришли посмотреть рекламу, это трудно сделать", - считает она.Необходимость ведения реестра обусловлена как государственными, так и экономическими интересами. Во-первых, это вопрос прозрачности рынка: государство должно понимать, кто осуществляет рекламную деятельность, чтобы обеспечивать соблюдение налогового законодательства. Во-вторых, реестр упрощает контроль за рекламой и защиту прав потребителей. "Найти человека просто по его внешнему виду зачастую бывает очень сложно", - пояснила Инна Гаврильчик.Представитель МАРТ подчеркнула, что блогеры, развивая контент, стремятся его монетизировать, а значит, выступают полноправными участниками рынка. Закон о рекламе защищает не только потребителей, но и производителей, продавцов и исполнителей услуг от ложной информации. "Блогеры высказывают свое мнение или освещают какие-то темы непосредственно в публичном пространстве. И нужно понимать ответственность, когда ты с каким-то заявлением туда выходишь. Ты не вправе оскорбить кого-то, обидеть или сказать неправду. И вот на страже этого как раз стоит закон о рекламе", - отметила начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой.В министерстве рассматривают блогеров как распространителей рекламы. Если участник рынка допускает единичное нарушение, но оперативно исполняет предписание контролирующего органа, вопросы к нему снимаются. Однако при систематических нарушениях предусмотрена жесткая мера - исключение из реестра. Таким образом, реестр служит не только инструментом учета, но и механизмом приведения рынка в соответствие с правовыми нормами, защищая права всех участников экономического оборота.-0-*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.