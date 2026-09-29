Сколько природных территорий в Беларуси находится под охраной, рассказали в Минприроды

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сколько природных территорий в Беларуси находится под охраной, рассказал на пресс-конференции заместитель начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Кастюк, передает корреспондент БЕЛТА.



"Природный каркас нашей страны составляют особо охраняемые природные территории. Фундаментальной целью их объявления является сохранение ценных природных комплексов и объектов в естественном состоянии, а также биологическое и ландшафтное разнообразие. Именно эти уникальные территории, богатые с точки зрения биологического и ландшафтного разнообразия, являются гарантом поддержания экологической стабильности и здоровой среды для жизни людей. Беларусь достигла ощутимых результатов и демонстрирует существенный прогресс, особенно за последние десятилетия", - сказал Андрей Кастюк.



Система особо охраняемых природных территорий Беларуси включает 1361 объект общей площадью 1,9 млн га, что составляет 9,2% территории страны. В ее составе заповедник, четыре национальных парка, 98 заказников республиканского и 277 местного значения, 317 памятников природы республиканского и 664 местного значения. Максимальные площади - в Брестской, Витебской и Гомельской областях - порядка 1,2 млн га. "С учетом природных территорий, подлежащих специальной охране (водоохранные, защитные леса, биотопы, места обитания и произрастания видов, занесенных в Красную книгу Беларуси), общая площадь охраняемых территорий составляет примерно треть территории страны", - отметил представитель Минприроды.



Ежегодно планируются и выполняются мероприятия по развитию системы особо охраняемых природных территорий республиканского значения. "Это объявление, преобразование, прекращение функционирования. Так, на 2026-2027 годы предусмотрено объявление одного заказника республиканского значения. Запланировано также преобразование 6 заказников республиканского значения и 39 памятников природы республиканского значения. Также региональными схемами, утвержденными решениями областных Советов депутатов, планируются мероприятия по развитию систем особо охраняемых природных территорий местного значения во всех областях страны", - добавил Андрей Кастюк.-0-