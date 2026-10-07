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Сколько объектов попало в Единый реестр пустующих домов с момента его создания, рассказал эксперт

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
07 октября 2026, 12:09

Сколько объектов попало в Единый реестр пустующих домов с момента его создания, рассказал эксперт

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За время ведения Единого реестра пустующих домов в него внесены сведения примерно о 55 тыс. домов. Об этом рассказал на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА консультант отдела регулирования земельных отношений главного управления регулирования земельных отношений, землеустройства и земельного кадастра Государственного комитета по имуществу Евгений Батуревич. 

"Это не означает, что каждый из них был признан пустующим: часть объектов собственники привели в порядок, а некоторые были включены в реестр ошибочно", - обратил внимание Евгений Батуревич. 
Он отметил, что в последние годы число выявляемых домов сокращается: комиссии уже обследовали значительную часть территорий. "По предварительным данным за неполный 2026 год, таких объектов выявят меньше, чем в предыдущем году. Соответственно, также небольшой спад наблюдался и в 2025 году", - подчеркнул представитель комитета. 

Работа с пустующими домами начинается с обследования территории комиссиями, которые создают местные исполнительные комитеты. Если дом выглядит ветхим или разрушенным, за ним не ухаживают, а земельный участок не содержится в надлежащем состоянии, объект может попасть в поле зрения исполкома и быть внесен в Единый реестр пустующих домов. Этот информационный ресурс действует на базе Единого реестра имущества.
"Сам факт включения дома в реестр еще не означает, что он признан пустующим. Исполком выясняет обстоятельства и связывается с правообладателем. Если собственник известен, ему направляют уведомление о необходимости привести дом в надлежащее состояние. Если установить владельца не удалось, исполком публикует объявление о его розыске", - пояснил представитель Госкомимущества.

Обычно собственнику предоставляют год, чтобы привести дом в порядок. При наличии уважительных причин этот срок могут продлить, однако исполком продолжает контролировать ситуацию. Если дом признан пустующим, а владелец не объявился, его могут продать, снести либо оставить в собственности административно-территориальной единицы. Решение принимает исполком. Как правило, пригодные для продажи дома реализуют, а объекты, содержание которых обходится дороже возможной выручки, сносят, добавил Евгений Батуревич.

Информация о выявленных домах размещается в Едином реестре пустующих домов. Чтобы найти объект, который предлагается именно к продаже, при поиске нужно выбрать соответствующий критерий. Отдельно можно указать, что интересуют дома стоимостью в одну базовую величину. Местоположение объектов также можно посмотреть на публичной кадастровой карте. "Не все дома, которые есть в реестре, можно приобрести. Чтобы увидеть именно те варианты, которые сейчас предлагаются к продаже, нужно задать соответствующие критерии поиска", - обратил внимание Евгений Батуревич.

С 1 января 2024 года на базе Единого реестра имущества также ведутся перечни свободных незанятых земельных участков и участков для реализации инвестиционных проектов. Информация открыта для всех пользователей. В перечни включают как самостоятельные участки для строительства, так и свободные территории, которые можно присоединить к уже имеющимся. Для этого необходимо обратиться с заявлением в местный исполнительный комитет.-0-

Фото Кристины Аксёновой
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