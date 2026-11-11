Сколько нарушений законодательства об охране труда выявили на стройобъектах, рассказали в отраслевом профсоюзе





Семинар объединил более 50 человек - руководителей стройорганизаций, председателей областных и Минской городской организаций отраслевого профсоюза, руководителей и представителей первичных профсоюзных организаций. К обсуждению подключились также представители Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты и Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям.





Заместитель председателя Гродненского облисполкома Андрей Жук акцентировал внимание на ситуации с производственным травматизмом в строительной отрасли и подчеркнул, что безопасность на стройплощадках должна быть безусловным приоритетом для каждого участника работ. Системный контроль, ответственное отношение к требованиям охраны труда и своевременное устранение рисков помогают не только предотвращать несчастные случаи, но и сохранять самое ценное - жизнь и здоровье людей.

Программой семинара-совещания "Организация безопасного производства работ на строительных площадках в Гродно. Осуществление общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда" предусмотрено посещение стройобъектов и пленарное заседание. Участники ознакомились с реконструкцией комплекса зданий Городской клинической больницы №3 под Гродненский областной клинический онкологический диспансер. Генеральный подрядчик объекта - ОАО "Гроднопромстрой". На стройплощадке обсудили, как организовано производство работ и соблюдаются требования охраны труда. Также состоялась презентация средств индивидуальной защиты для работников строительной отрасли. Программой семинара-совещания "Организация безопасного производства работ на строительных площадках в Гродно. Осуществление общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда" предусмотрено посещение стройобъектов и пленарное заседание. Участники ознакомились с реконструкцией комплекса зданий Городской клинической больницы №3 под Гродненский областной клинический онкологический диспансер. Генеральный подрядчик объекта - ОАО "Гроднопромстрой". На стройплощадке обсудили, как организовано производство работ и соблюдаются требования охраны труда. Также состоялась презентация средств индивидуальной защиты для работников строительной отрасли.





Еще одной площадкой для обмена опытом стал объект строительства многоквартирных домов по ул.Островского - жилой дом №6, генподрядчик - ОАО "Гродножилстрой". Рассмотрели вопросы безопасной организации работ и практику общественного контроля, а также порядок взаимодействия профсоюза с нанимателем при его проведении.





Выбор Гродненской области для выездного семинара неслучаен. Как отметил председатель Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Дмитрий Просвиряков, в регионе выросло число несчастных случаев с тяжелыми последствиями, произошедших по вине нанимателя.





"Такие семинары позволяют укреплять взаимодействие между службами и оценивать, насколько эффективны меры по профилактике производственного травматизма", - сказал он.





Значение системной профилактической работы подчеркнул и главный технический инспектор труда отраслевого профсоюза Евгений Жук. По его словам, в среднем при одной проверке или мониторинге технические инспекторы выявляют 15-17 нарушений. Всего за 9 месяцев этого года в строительной отрасли республики обнаружено около 6 тыс. нарушений.

Один из действенных способов предупреждать риски - общественный контроль. В строительной отрасли избрано около 2,7 тыс. общественных инспекторов по охране труда. Их задача - не только выявлять нарушения, но и помогать предупреждать опасные ситуации, способствовать улучшению условий труда и формированию культуры безопасности. Один из действенных способов предупреждать риски - общественный контроль. В строительной отрасли избрано около 2,7 тыс. общественных инспекторов по охране труда. Их задача - не только выявлять нарушения, но и помогать предупреждать опасные ситуации, способствовать улучшению условий труда и формированию культуры безопасности.





Как подчеркнули организаторы, совершенствование взаимодействия профсоюзов и нанимателей в сфере охраны труда, профилактика производственного травматизма и профессиональных заболеваний - главные цели семинара. Безопасность на стройке складывается из ежедневного внимания к правилам, ответственности каждого участника работ и готовности своевременно устранить риск.-0-





Фото Гродненского областного объединения профсоюзов

11 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. За 9 месяцев этого года в строительной отрасли республики выявлено около 6 тыс. нарушений законодательства об охране труда. Об этом рассказал главный технический инспектор труда Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Евгений Жук на выездном республиканском семинаре-совещании в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.