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Сколько иностранцев посещает Беларусь? Белстат представил обзор ко Всемирному дню туризма

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
24 сентября 2026, 16:03

Сколько иностранцев посещает Беларусь? Белстат представил обзор ко Всемирному дню туризма

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сколько туристов посещают Беларусь? Белстат представил статобзор ко Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября, сообщает БЕЛТА. 
В 2025 году в Беларусь совершено 7,4 млн поездок. В составе экскурсионных групп и организованных туров республику посетили 579,2 тыс. человек из 86 стран мира. В среднем они прибывали на четыре дня. В числе топ-стран по числу организованных туристов - Россия (более 570 тыс. гостей), Латвия, Турция, Китай, Эстония.  

Что касается внутреннего туризма, то совершено 20,3 млн поездок. Интерес к организованным путешествиям по родной стране граждане проявили более 2,2 млн раз, из них 93,8% предпочли однодневные экскурсии. 

В 2025 году в республике действовало 664 гостиницы и аналогичных средства размещения, их услугами воспользовались почти 2,7 млн раз, из них 49,7% - граждане Республики Беларусь. В прошлом году 503 санаторно-курортные, оздоровительные организации и другие специализированные средства размещения предоставили услуги более 1,1 млн раз, из которых почти 867,3 тыс. воспользовались белорусы.

В сфере агротуризма работает 1441 усадьба. Здесь отдохнули 472,5 тыс. туристов из 56 стран. В среднем они находились на отдыхе два дня. Чаще всего в домиках в деревне останавливались белорусы (почти 449, 5 тыс.), россияне (21,1 тыс.), жители Германии, Узбекистана и Китая.-0- 
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