Сколько белорусы хотели бы иметь детей и каким видят их будущее - социсследование

Но в идеале, если бы позволяли материальные и другие условия, 42,5% респондентов хотели бы иметь два ребенка, 22,3% - три ребенка, 16,6% - одного ребенка.
В июле - августе 2026 года Институт социологии НАН Беларуси по заказу БИСИ провел комплексное республиканское социологическое исследование. В нем приняли участие 2045 респондентов из всех регионов страны. Сегодня в Минске презентовали первую часть результатов социсследования, которая касается актуальных вопросов социально-экономического развития Беларуси.
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