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Сколько белорусы хотели бы иметь детей и каким видят их будущее - социсследование

Опубликовано:

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Общество
10 сентября 2026, 13:15

Сколько белорусы хотели бы иметь детей и каким видят их будущее - социсследование

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 44% белорусов планируют или планировали иметь двух детей с учетом реальных жизненных обстоятельств. Об этом свидетельствуют результаты республиканского социологического исследования, которые касаются актуальных вопросов социально-экономического развития Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА. 
Отвечая на вопрос, сколько всего детей вы планируете/планировали иметь с учетом ваших реальных жизненных обстоятельств (учитывая тех, которые уже есть), 44,3% респондентов ответили, что хотят двух детей, 25,2% - одного ребенка, 12,2% - три ребенка, 3,5% - четыре ребенка и более.
Но в идеале, если бы позволяли материальные и другие условия, 42,5% респондентов хотели бы иметь два ребенка, 22,3% - три ребенка, 16,6% - одного ребенка.
В июле - августе 2026 года Институт социологии НАН Беларуси по заказу БИСИ провел комплексное республиканское социологическое исследование. В нем приняли участие 2045 респондентов из всех регионов страны. Сегодня в Минске презентовали первую часть результатов социсследования, которая касается актуальных вопросов социально-экономического развития Беларуси.

/Будет дополнено/.-0- 
Фото Сергея Шелега
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