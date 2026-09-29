Скандинавская ходьба, новый язык, танцы. Чему еще обучают пожилых в центрах соцобслуживания?

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как территориальные центры соцобслуживания населения (ТЦСОН) помогают активному долголетию, журналистам на пресс-конференции ко Дню пожилых людей рассказала заместитель директора ГУ ТЦСОН Центрального района Минска Тамара Горденя, передает корреспондент БЕЛТА.Отделения поддержки активного долголетия открыты в каждом районном центре, где ждут всех пожилых граждан. "Наша цель - оторвать пожилых людей от телевизоров. Мы живем в городе, большинство пенсионеров проживает в квартирах. Не у всех есть доступ к участку, где они могут физически развиваться и что-то выращивать", - считает заместитель директора.В центрах для каждого предлагают большой выбор клубов и кружков. "Когда человек к нам попадает впервые, специалисты отделения рассказывают, что можно попробовать, и помогают определиться пенсионеру исходя из его потенциала и желаний. Как правило, они выбирают несколько занятий: например, изучение английского языка, рисование. В нашем центре очень развита скандинавская ходьба, потому что есть много подходящих мест, в частности, парк Горького, который позволяет заниматься, не мешая автомобилям", - поделилась спикер.Многие активные пенсионеры пользуются специальным чатом "Я шагаю по Минску". "К нему подключаются все граждане в отделениях активного долголетия. Они видят, какие мероприятия проходят в городе, а их очень много в каждом территориальном центре. Мы печем, танцуем, проводим соревнования. Пенсионеры благодаря таким встречам находят новые знакомства, делятся мнениями и впечатлениями", - рассказала Тамара Горденя.Конкретно в ТЦСОН Центрального района развивается социальный туризм - желающие посещают исторические места в черте города во время пеших прогулок с экскурсоводом. При этом, по словам эксперта, подобные мероприятия проводят и на выезде."Мы делаем это, чтобы наши граждане участвовали и открывали в себе новый потенциал. Бывает, что вся жизнь уходит на работу и воспитание детей и пожилые люди не успевают себя реализовать. А отделения поддержки активного долголетия в условиях дневного пребывания помогают узнать себя и показать миру свои возможности", - добавила она.-0-