СК установил обстоятельства ДТП, в котором погиб сотрудник ГАИ 

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлены обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб сотрудник ГАИ. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.



По данным следствия, днем 14 мая 75-летний водитель автомобиля Opel двигался по дороге Р58 в направлении Мяделя. На ее 10-м км он наехал на инспектора ГАИ, обеспечивавшего безопасность движения. В результате ДТП сотрудник получил тяжкие телесные повреждения, от которых позже скончался в больнице.



На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователи осмотрели место аварии, зафиксировали дорожную обстановку, воспроизвели траекторию машины, а также проанализировали возможные действия участников движения в момент столкновения.



"Водитель, приближаясь к участку дороги, движение на котором регулировалось инспектором ГАИ, имел возможность заблаговременно наблюдать регулировщика, находившегося на проезжей части и подававшего понятные сигналы о запрете дальнейшего движения прямо и необходимости съезда вправо. Рядом с сотрудником находился служебный автомобиль с включенными проблесковым маячком синего цвета и аварийной световой сигнализацией, что требовало от водителя снижения скорости", - отметили в СК.



Несмотря на это, обвиняемый проявил невнимательность к дорожной обстановке, нарушил требования Правил дорожного движения, не выполнил сигналы регулировщика, не принял мер к снижению скорости и продолжил движение прямо. Следователи допросили обвиняемого, потерпевших и свидетелей. Проведены следственные эксперименты, изучены и приобщены к материалам уголовного дела заключения экспертных исследований, а также видеозаписи с видеорегистраторов.



"Свидетели дали показания, подтвердив, что действия инспектора ГАИ были очевидны и понятны всем участникам движения, кроме одного водителя, который проигнорировал сигналы и попытался объехать регулировщика. Согласно выводам экспертов, автомобиль Opel находился в исправном техническом состоянии. Скорость его движения перед наездом составляла около 82 км/ч, что позволяло безопасно выполнить маневр перестроения в правую полосу и съехать с дороги", - добавили в СК.



Как обратили внимание в отделе информации и связи с общественностью, совокупность собранных следствием по делу доказательств подтверждает вину 75-летнего мужчины в совершении преступления и позволила предъявить ему обвинение по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса.-0-