Сюда едет работать молодежь: как живет и развивается Лельчицкий район 

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 3 ноября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:42 Навроцкий обвинил Туска в попытке подрыва конституционного порядка В мире
21:38 Студентки ВГТУ победили на международном конкурсе дизайнеров "Сибирский кутюрье" Общество
21:33 Борьба за лидерство великих держав мешает развитию малых государств - мнение Общество
21:32 Умерла заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина В мире
21:13 Беларусь - первая. Представительница Китая рассказала, в чем именно Общество
20:56 Щеткина предложила рассмотреть вопрос о формировании женского совета Евразийского региона  Общество
20:50 Проект высокоскоростной магистрали, грузоперевозки. Посол Беларуси провел переговоры с главой РЖД Экономика
20:48 Два самолета Ryanair совершили экстренную посадку в Риме после сообщений о бомбе В мире
20:47 Участие женщин в принятии решений должно приносить реальные результаты для мира и безопасности - сербский эксперт Общество
20:42 Эксперт: необходимо заново отстроить архитектуру безопасности Общество
20:39 Белорусская делегация изучает опыт работы МЧС Азербайджана Общество
20:35 Молодежное сотрудничество должно стать механизмом укрепления евразийской безопасности - эксперт Общество
20:33 Фалей уступила в 1/16 финала турнира WTA-250 в Индии Спорт
20:25 Семья - самая сильная, сплоченная и ценная команда. В Минске прошла спортландия для многодетных Регионы
20:25 У якім беларускім горадзе стаіць помнік уюну? Калейдоскоп
20:23 Практический разворот к многополярности. Как его видят участники Минской конференции по безопасности? Политика
20:15 Баскетболисты "Самары" проиграли 8-й матч в Единой лиге ВТБ Спорт
20:03 Десятки людей собрались у здания Конституционного трибунала Польши В мире
20:01 Не просто присутствовать за столом переговоров. Бурджанадзе о роли женщин в укреплении мира Общество
19:55 Сжигать мосты - контрэффективно. Эксперт из США о взаимодействии по вопросам безопасности в Европе Общество
19:51 Белорусы отправились на матчи квалификации ЧМ по мини-футболу Спорт
19:46 Финалисты конкурса "Я патриот своей страны" почтили память героев на Буйничском поле Регионы
19:29 Витебский "Рубон" догнал баскетболистов "МИНСКА" в чемпионате Беларуси Спорт
19:24 В Беларуси спасли малыша с пороком диафрагмы, несовместимым с жизнью Общество
19:22 Костевич: Беларусь участием в миссии в Алешках вновь подтвердила миролюбие и добрососедство Общество
19:20 Миротворческие усилия Беларуси принесут свои плоды - эксперт Общество
19:15 Экономические проекты обсудил Алейник с послом по особым поручениям МИД Омана Экономика
19:12 "Арена борьбы расширилась". Эксперт из Индии о том, как избежать конфронтации Общество
19:04 Участников из Беларуси, Грузии, Армении, Казахстана и России соберет конкурс "Халі-Хало" в Новополоцке Культура
19:00 Пловец Машлякевич замкнул топ-5 на стометровке брассом на юношеской Олимпиаде Спорт
Все новости
Все новости

Сюда едет работать молодежь: как живет и развивается Лельчицкий район 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
03 ноября 2026, 20:10

Сюда едет работать молодежь: как живет и развивается Лельчицкий район 

Лельчицкий район сегодня переживает период активного развития. Настоящим драйвером для масштабного обновления стали областные "Дажынкi", прошедшие здесь в прошлом году. Город заметно преобразился. В районе активно идет строительство, модернизируются производства, сюда охотно едет работать перспективная молодежь - во всем этом мы воочию убедились, побывав в райцентре. 

По последнему слову техники  

Первой точкой нашего маршрута стала Лельчицкая центральная районная больница. Нас встречает главный врач Александр Гусак. С первых шагов в здании поликлиники чувствуется технологичный подход: в холле установлены современное электронное табло с графиком работы специалистов, а также терминал электронной регистратуры. 

Александр Николаевич возглавляет ЦРБ уже почти 10 лет. За это время медучреждение сделало огромный шаг вперед - как в плане переоснащения высокотехнологичным оборудованием, так и в обновлении интерьеров и фасадов. 

- Модернизация здесь идет практически непрерывно, - рассказывает главврач, показывая отремонтированные помещения. - Последние два года стали для нас особенно насыщенными. Больница получила современный компьютерный томограф, преобразились два этажа поликлиники, был сделан капремонт хирургического отделения, обновлен фасад здания, произведено освещение и благоустройство прилегающей территории. В этом году мы не сбавляем темпы: сейчас идет ремонт последнего этажа, который планируем завершить к январю. 

Масштаб проделанной работы впечатляет еще больше, если учесть специфику региона. Лельчицкий район - самый большой по площади в Гомельской области. На балансе ЦРБ сегодня находятся пять врачебных амбулаторий, две участковые больницы, две больницы сестринского ухода и 18 ФАПов. 
Пробы в специальных вакутайнерах с передвижного ФАПа попадают в лабораторию из самых отдаленных точек района

- Расстояния у нас внушительные, - отмечает Александр Николаевич. - Мобильность для нас ценна. Сегодня каждая амбулатория и участковая больница обеспечены своим транспортом. В прошлом году Милошевичская амбулатория получила новый легковой автомобиль, а сама ЦРБ за последние два года пополнилась тремя новыми каретами скорой помощи на базе МАЗ, а для обслуживания отдаленных деревень у нас есть передвижной медицинский комплекс "МАЗ-Купава", который доставляет квалифицированную помощь буквально до калитки каждого пациента. Внутри него созданы ультрасовременные условия: оборудованы процедурный кабинет и смотровой отсек. Здесь можно сдать анализы, сделать ЭКГ, пройти скрининг и полноценную диспансеризацию. При нормативе в 15 человек за смену передвижной комплекс ежедневно принимает около 20 пациентов. 

Помимо диагностики, передвижной ФАП успешно решает и проблему обеспечения людей лекарствами. Прямо на месте жителям отдаленных деревень отпускаются медикаменты, в том числе и по рецептам, включая льготные категории. Также узкие специалисты Лельчицкой ЦРБ регулярно выезжают в командировки по региону, проводя полноценные приемы на базе местных амбулаторий и участковых больниц. 

Технический арсенал больницы пополнился ультразвуковым аппаратом экспертного класса и новым видеогастроскопом. Местные специалисты успешно проводят гастро- и колоноскопию. 

Дальше идем в лабораторию. Здесь установлены высокотехнологичные автоматические системы. Среди них есть анализатор кислотно-щелочного состояния, он незаменим для реанимации: контролирует электролиты и газовый состав крови у тяжелых пациентов на аппаратах ИВЛ, а также в кратчайшие сроки определяет уровень высокочувствительного тропонина при подозрении на инфаркт миокарда. 

Следом осматриваем кабинет КТ. Здесь установлен цифровой компьютерный томограф. С его помощью медики оперативно диагностируют острые нарушения мозгового кровообращения при инсультах, выявляют онкологические патологии и проводят плановый скрининг рака легких у пациентов из групп риска. 
64-срезовый КТ дает детальную информацию 

- Наш главный принцип - болезнь проще предупредить, чем лечить, - подчеркивает Александр Николаевич. - Выявление патологии на самой ранней стадии позволяет либо полностью вылечить пациента, либо перевести заболевание в устойчивую ремиссию, сохранив человеку привычное качество жизни. Комплекс принятых мер уже дает ощутимый результат: по итогам года нам удалось стабилизировать ключевые медико-демографические показатели. За счет модернизации оборудования и изменения подходов в районе заметно снизилась смертность от инфарктов и инсультов. 

Кадры решают остаться  

Важнейшим залогом успешной модернизации Александр Николаевич считает кадровый ресурс. Молодежь едет в Лельчицкую ЦРБ охотно, ведь здесь для начинающих медиков созданы отличные условия труда и открыты реальные перспективы в решении важного - жилищного - вопроса. 

- В этом году наш коллектив пополнили четыре врача общей практики, врач-реаниматолог и врач-офтальмолог. Сегодня мы на 100% укомплектованы врачами общей практики - они есть в каждой сельской амбулатории, - отмечает главный врач. 

Главной же жилищной радостью для коллектива стало строительство нового арендного дома в рамках 38-го Указа Президента Республики Беларусь. В ближайшей перспективе все нуждающиеся молодые специалисты Лельчицкой ЦРБ справят там новоселье. Весомый плюс этой госпрограммы в том, что в дальнейшем медики получат право выкупа этих квартир в собственность. 
Молодой специалист ведет прием

Врач-офтальмолог Юлия Швед - выпускница Гомельского государственного медицинского университета. Для нее распределение в Лельчицкую ЦРБ стало возвращением на малую родину. В Лельчицы Юлия приехала со своей семьей: мужем и сыном. Пока они временно обосновалась у родственников, но уже стоят в очереди на получение арендного жилья. 

- Сейчас я активно вливаюсь в новый коллектив и вникаю во все рабочие тонкости, - делится Юлия Леонидовна. - Родные были очень рады нашему возвращению. 

Заезжай и живи 

Интересуемся, где же строится то самое жилье для востребованных специалистов, на которое рассчитывает молодая семья. Оказывается, дом возводят в шаговой доступности от больницы. Работа на стройплощадке кипит вовсю, а генеральным подрядчиком выступает ОАО "Лельчицкая ПМК-103". 

Как рассказал начальник участка Анатолий Щеваньков, этот объект представляет собой современный 40-квартирный жилой дом. Строители заложили фундамент весной прошлого года, а сегодня готовность здания превышает 80%. Сдача объекта запланирована уже на конец ноября. 
Анатолий Щеваньков

Дом сдается под финишную отделку по принципу "заезжай и живи". Внутри поклеят обои, уложат качественный ламинат и плитку, установят межкомнатные и входные двери, а также всю необходимую сантехнику. Огромным плюсом станет полная автономность: в каждой квартире устанавливаются индивидуальные газовые котлы, поэтому жильцы смогут регулировать отопление. Дом полностью утеплен - от подвала до крыши, лоджии застеклены, а для проведения работ используются исключительно белорусские материалы. 
Первые жильцы отпразднуют Новый год в новых квартирах

Впечатляет и проект благоустройства придомовой территории. Около дома обустраивают две просторные парковки, детский игровой городок, парковую зону с лавочками, пешеходными дорожками и многое другое. 

Модернизация в деле   

Еще один бренд района, который готовится к масштабному обновлению, - хлебокомбинат. Скромный, по меркам отрасли, коллектив - всего 37 человек - выполняет колоссальный объем работы, выпуская от 50 до 55 тонн продукции в месяц. Пик работы приходится на темное время суток. 

О том, чем сегодня живут лельчицкие хлебопеки, рассказывает Ольга Шишканова, начальник отдела производства, заготовок и внешнеэкономической деятельности хлебокомбината Лельчицкого филиала Гомельского облпотребобщества: 

- Ночные смены необходимы для того, чтобы уже к пяти утра загрузить машины свежей выпечкой. - Мы работаем строго по заявкам торговых точек. Если вы заглянете к нам на склад после восьми утра, на полках практически ничего не увидите, все уезжает к потребителям. 
Ольга Шишканова

Лельчицкий хлеб поставляется не только по своему региону, но и в Туровский, Мозырский и Ельский районы. В списке постоянных заказчиков - детские сады, школы, больницы, воинские части и многочисленные частные торговые организации. 

Чтобы двигаться вперед и выдерживать конкуренцию, на предприятии назрела необходимость технического перевооружения. Первым важным шагом на пути модернизации станет запуск новой разделочной белобулочной линии. Современное оборудование для нарезки и упаковки изделий уже закуплено. Установить и протестировать новую производственную линию на хлебокомбинате планируют до нового года. 

Скалолазание, квиллинг и деревообработка

Следующей точкой нашего маршрута стал Лельчицкий районный центр творчества детей и молодежи. Директор учреждения Алеся Лисицкая не скрывает гордости и радости: совсем недавно здание открылось после масштабной реконструкции. В ходе работ специалисты утеплили фасад, заменили кровлю, окна и двери, а также полностью обновили системы отопления, водоснабжения и канализации. 

Сегодня в центре в 65 объединениях занимаются 739 ребят. Направления на любой вкус: от технического творчества и спортивного ориентирования до художественного, естественно-математического и социально-педагогического профилей. 
Дети в восторге от занятий

Здесь за каждой дверью открывается свой детский мир. За одной - кружок квиллинга для младших школьников. За другой - рождаются аутентичные белорусские сувениры: текстильные куклы-крупенички и милые аисты. В кабинете установлены современные швейные машинки. В планах придумывать и шить сценические костюмы для собственных творческих выступлений. Слышен стук инструментов и за следующей дверью. Там мальчишки вместе с педагогом осваивают деревообработку. Соседний зал удивляет необычным оборудованием - здесь обустроена стена для скалолазания, где под руководством инструктора тренируются юные туристы. 

- Все кружки бесплатны для посещения, - поясняет Алеся Николаевна. - Более того, родителям не приходится тратиться на расходные материалы. Мы подаем заявку в центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций, и государство полностью снабжает юные таланты всем необходимым для творчества. 

В крупных масштабах  

Лельчицкий район называют самым лесистым в Гомельской области. О работе ГЛХУ "Лельчицкий лесхоз" нам рассказывает главный лесничий Григорий Литвиненко: 

- В нашу структуру входят 10 лесничеств, собственный цех по переработке древесины и лесопункт, а трудовой коллектив насчитывает более 400 человек. Общая площадь лесного фонда - 121 700 гектаров, при этом лесопокрытая площадь составляет 104 000 гектаров. Это значит, что 86 % территории предприятия занимают густые леса, средний возраст которых 57 лет. 
Техническое обеспечение и ответственность работников лесхоза берегут от пожаров лельчицкие леса

Важная задача - защитить этот колоссальный массив от огня. За последние годы благодаря обновлению материально-технической базы крупных лесных пожаров в районе допущено не было. Связующим звеном системы безопасности стала передовая автоматизированная система видеонаблюдения "Лесной страж". Мы проходим в пункт управления, чтобы увидеть, как технологии помогают беречь природу. На мониторах операторов отображается картинка в реальном времени. 

- У нас обеспечено стопроцентное покрытие лесного фонда, - поясняет главный лесничий. - Если дымовая точка фиксируется одновременно с двух-трех ракурсов, система определяет координаты пожара с ювелирной точностью - погрешность составляет не более 20 метров. Диспетчер тут же передает данные, и пожарная команда выезжает на ликвидацию возгорания. 

В этом году Лельчицкий лесхоз открыл "Полесскую тропу". Экотропа у озера предлагает гостям интерактивные локации, тематические фотозоны и знакомство с историей края. Здесь можно увидеть бобровую хатку, посетить пасеку с апидомиком, пройти в партизанскую землянку и полюбоваться клюквенными плантациями. 

Международное качество   

Лельчицкий лесхоз славится и мощным промышленным потенциалом. О том, как древесина превращается в востребованную экспортную продукцию, рассказывает заместитель директора - главный инженер предприятия Виктор Дриневский. 

- Серьезный импульс развитию цеха деревообработки дала полная модернизация, начатая в 2019 году, - вспоминает Виктор Леонидович. - Тогда мы построили новую линию лесопиления, полностью заасфальтировали территорию и начали эффективно перерабатывать крупнотоварный лес. Сегодня наш комплекс включает в себя два мощных лесопильных цеха. Один из них производит от 2300 до 2700 кубометров высококачественных пиломатериалов в месяц, что делает его одним из крупнейших в нашей области. 
На предприятии работает просторный сушильный комплекс, позволяющий выпускать изделия глубокой переработки: вагонку, имитацию бруса, блок-хаус и плинтус. За строгим соблюдением стандартов следят штатный инженер по качеству и мастера цехов. Продукция безупречно выдерживает самые жесткие международные требования контроля качества. 

География поставок лельчицких лесоматериалов впечатляет: продукция уходит в Россию, Турцию, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. 

| Ольга Пролюк, газета "7 дней"; фото автора. 

Читайте также: 

А что со спортом в глубинке? Отправились в агрогородок в Оршанском районе и проверили
Форель, гектары земли и простор для бизнеса: чем сегодня живет Краснопольский район?
От коптильни-бани до классического дворца: путешествуем по Копыльскому району
Теги
Лельчицы
Новости рубрики Общество
Фото предоставлено студентками Студентки ВГТУ победили на международном конкурсе дизайнеров "Сибирский кутюрье"
Борьба за лидерство великих держав мешает развитию малых государств - мнение
Хуэйжун Чжао Беларусь - первая. Представительница Китая рассказала, в чем именно
Марианна Щеткина Щеткина предложила рассмотреть вопрос о формировании женского совета Евразийского региона 
Виолетта Талович Участие женщин в принятии решений должно приносить реальные результаты для мира и безопасности - сербский эксперт
Елена Базиле Эксперт: необходимо заново отстроить архитектуру безопасности
  • Главная
  • Сюда едет работать молодежь: как живет и развивается Лельчицкий район 
    • Главное
    Ждать ли мира, кого сдерживает Трамп и в чем не тянут ООН и ОБСЕ. Речь Лукашенко на Минской конференции
    Лукашенко призвал ОБСЕ вернуться к своим профессиональным обязанностям
    Лукашенко: война в Украине в ближайшие месяцы будет закончена
    Турчин: на "Витебскдреве" производство в цеху МДФ должно начаться к июлю 2028 года
    Топ-новости
    "Это будет страшная эскалация". Лукашенко предостерег от попыток втягивания Беларуси в войну
    Лукашенко назвал основную причину передела мира
    Надо искать точки для деэскалации. Лукашенко привел в пример работу Лантратовой и Лубинца по Алешкам
    Лукашенко считает важным созвать заседание глав государств ОБСЕ 
    Перцов: ни одна страна не сможет в одиночку решить проблемы безопасности ИИ
    Практический разворот к многополярности. Как его видят участники Минской конференции по безопасности?
    Модернизация завода: инженерия или перепродажа станков
    В ООН принята резолюция Беларуси о предотвращении появления новых видов оружия массового уничтожения
    Инициативы Беларуси способствуют созданию многополярного мироустройства - Русакович
    Пловец Машлякевич замкнул топ-5 на стометровке брассом на юношеской Олимпиаде
    В Беларуси спасли малыша с пороком диафрагмы, несовместимым с жизнью
    В Беларуси установлены критерии для получателей сельхозтехники за счет бюджетных средств
    Бизнес и государство будут в равных долях участвовать в расходах на создание рабочих мест для инвалидов
    Минская конференция по евразийской безопасности приобретает особое значение в современных условиях - представитель КНР 
    Делегация Брестской области в ноябре планирует посетить Санкт-Петербург 
    Реклама
    С нами интереснее
    курсы курсы
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    тв программа тв программа
    погода погода
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.