Сюда едет работать молодежь: как живет и развивается Лельчицкий район 

По последнему слову техники

Кадры решают остаться

Заезжай и живи

Модернизация в деле

Скалолазание, квиллинг и деревообработка

В крупных масштабах

Международное качество

| Ольга Пролюк, газета "7 дней"; фото автора.





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Лельчицкий район сегодня переживает период активного развития. Настоящим драйвером для масштабного обновления стали областные "Дажынкi", прошедшие здесь в прошлом году. Город заметно преобразился. В районе активно идет строительство, модернизируются производства, сюда охотно едет работать перспективная молодежь - во всем этом мы воочию убедились, побывав в райцентре.Первой точкой нашего маршрута стала Лельчицкая центральная районная больница. Нас встречает главный врач Александр Гусак. С первых шагов в здании поликлиники чувствуется технологичный подход: в холле установлены современное электронное табло с графиком работы специалистов, а также терминал электронной регистратуры.Александр Николаевич возглавляет ЦРБ уже почти 10 лет. За это время медучреждение сделало огромный шаг вперед - как в плане переоснащения высокотехнологичным оборудованием, так и в обновлении интерьеров и фасадов.- Модернизация здесь идет практически непрерывно, - рассказывает главврач, показывая отремонтированные помещения. - Последние два года стали для нас особенно насыщенными. Больница получила современный компьютерный томограф, преобразились два этажа поликлиники, был сделан капремонт хирургического отделения, обновлен фасад здания, произведено освещение и благоустройство прилегающей территории. В этом году мы не сбавляем темпы: сейчас идет ремонт последнего этажа, который планируем завершить к январю.Масштаб проделанной работы впечатляет еще больше, если учесть специфику региона. Лельчицкий район - самый большой по площади в Гомельской области. На балансе ЦРБ сегодня находятся пять врачебных амбулаторий, две участковые больницы, две больницы сестринского ухода и 18 ФАПов.- Расстояния у нас внушительные, - отмечает Александр Николаевич. - Мобильность для нас ценна. Сегодня каждая амбулатория и участковая больница обеспечены своим транспортом. В прошлом году Милошевичская амбулатория получила новый легковой автомобиль, а сама ЦРБ за последние два года пополнилась тремя новыми каретами скорой помощи на базе МАЗ, а для обслуживания отдаленных деревень у нас есть передвижной медицинский комплекс "МАЗ-Купава", который доставляет квалифицированную помощь буквально до калитки каждого пациента. Внутри него созданы ультрасовременные условия: оборудованы процедурный кабинет и смотровой отсек. Здесь можно сдать анализы, сделать ЭКГ, пройти скрининг и полноценную диспансеризацию. При нормативе в 15 человек за смену передвижной комплекс ежедневно принимает около 20 пациентов.Помимо диагностики, передвижной ФАП успешно решает и проблему обеспечения людей лекарствами. Прямо на месте жителям отдаленных деревень отпускаются медикаменты, в том числе и по рецептам, включая льготные категории. Также узкие специалисты Лельчицкой ЦРБ регулярно выезжают в командировки по региону, проводя полноценные приемы на базе местных амбулаторий и участковых больниц.Технический арсенал больницы пополнился ультразвуковым аппаратом экспертного класса и новым видеогастроскопом. Местные специалисты успешно проводят гастро- и колоноскопию.Дальше идем в лабораторию. Здесь установлены высокотехнологичные автоматические системы. Среди них есть анализатор кислотно-щелочного состояния, он незаменим для реанимации: контролирует электролиты и газовый состав крови у тяжелых пациентов на аппаратах ИВЛ, а также в кратчайшие сроки определяет уровень высокочувствительного тропонина при подозрении на инфаркт миокарда.Следом осматриваем кабинет КТ. Здесь установлен цифровой компьютерный томограф. С его помощью медики оперативно диагностируют острые нарушения мозгового кровообращения при инсультах, выявляют онкологические патологии и проводят плановый скрининг рака легких у пациентов из групп риска.- Наш главный принцип - болезнь проще предупредить, чем лечить, - подчеркивает Александр Николаевич. - Выявление патологии на самой ранней стадии позволяет либо полностью вылечить пациента, либо перевести заболевание в устойчивую ремиссию, сохранив человеку привычное качество жизни. Комплекс принятых мер уже дает ощутимый результат: по итогам года нам удалось стабилизировать ключевые медико-демографические показатели. За счет модернизации оборудования и изменения подходов в районе заметно снизилась смертность от инфарктов и инсультов.Важнейшим залогом успешной модернизации Александр Николаевич считает кадровый ресурс. Молодежь едет в Лельчицкую ЦРБ охотно, ведь здесь для начинающих медиков созданы отличные условия труда и открыты реальные перспективы в решении важного - жилищного - вопроса.- В этом году наш коллектив пополнили четыре врача общей практики, врач-реаниматолог и врач-офтальмолог. Сегодня мы на 100% укомплектованы врачами общей практики - они есть в каждой сельской амбулатории, - отмечает главный врач.Главной же жилищной радостью для коллектива стало строительство нового арендного дома в рамках 38-го Указа Президента Республики Беларусь. В ближайшей перспективе все нуждающиеся молодые специалисты Лельчицкой ЦРБ справят там новоселье. Весомый плюс этой госпрограммы в том, что в дальнейшем медики получат право выкупа этих квартир в собственность.Врач-офтальмолог Юлия Швед - выпускница Гомельского государственного медицинского университета. Для нее распределение в Лельчицкую ЦРБ стало возвращением на малую родину. В Лельчицы Юлия приехала со своей семьей: мужем и сыном. Пока они временно обосновалась у родственников, но уже стоят в очереди на получение арендного жилья.- Сейчас я активно вливаюсь в новый коллектив и вникаю во все рабочие тонкости, - делится Юлия Леонидовна. - Родные были очень рады нашему возвращению.Интересуемся, где же строится то самое жилье для востребованных специалистов, на которое рассчитывает молодая семья. Оказывается, дом возводят в шаговой доступности от больницы. Работа на стройплощадке кипит вовсю, а генеральным подрядчиком выступает ОАО "Лельчицкая ПМК-103".Как рассказал начальник участка Анатолий Щеваньков, этот объект представляет собой современный 40-квартирный жилой дом. Строители заложили фундамент весной прошлого года, а сегодня готовность здания превышает 80%. Сдача объекта запланирована уже на конец ноября.Дом сдается под финишную отделку по принципу "заезжай и живи". Внутри поклеят обои, уложат качественный ламинат и плитку, установят межкомнатные и входные двери, а также всю необходимую сантехнику. Огромным плюсом станет полная автономность: в каждой квартире устанавливаются индивидуальные газовые котлы, поэтому жильцы смогут регулировать отопление. Дом полностью утеплен - от подвала до крыши, лоджии застеклены, а для проведения работ используются исключительно белорусские материалы.Впечатляет и проект благоустройства придомовой территории. Около дома обустраивают две просторные парковки, детский игровой городок, парковую зону с лавочками, пешеходными дорожками и многое другое.Еще один бренд района, который готовится к масштабному обновлению, - хлебокомбинат. Скромный, по меркам отрасли, коллектив - всего 37 человек - выполняет колоссальный объем работы, выпуская от 50 до 55 тонн продукции в месяц. Пик работы приходится на темное время суток.О том, чем сегодня живут лельчицкие хлебопеки, рассказывает Ольга Шишканова, начальник отдела производства, заготовок и внешнеэкономической деятельности хлебокомбината Лельчицкого филиала Гомельского облпотребобщества:- Ночные смены необходимы для того, чтобы уже к пяти утра загрузить машины свежей выпечкой. - Мы работаем строго по заявкам торговых точек. Если вы заглянете к нам на склад после восьми утра, на полках практически ничего не увидите, все уезжает к потребителям.Лельчицкий хлеб поставляется не только по своему региону, но и в Туровский, Мозырский и Ельский районы. В списке постоянных заказчиков - детские сады, школы, больницы, воинские части и многочисленные частные торговые организации.Чтобы двигаться вперед и выдерживать конкуренцию, на предприятии назрела необходимость технического перевооружения. Первым важным шагом на пути модернизации станет запуск новой разделочной белобулочной линии. Современное оборудование для нарезки и упаковки изделий уже закуплено. Установить и протестировать новую производственную линию на хлебокомбинате планируют до нового года.Следующей точкой нашего маршрута стал Лельчицкий районный центр творчества детей и молодежи. Директор учреждения Алеся Лисицкая не скрывает гордости и радости: совсем недавно здание открылось после масштабной реконструкции. В ходе работ специалисты утеплили фасад, заменили кровлю, окна и двери, а также полностью обновили системы отопления, водоснабжения и канализации.Сегодня в центре в 65 объединениях занимаются 739 ребят. Направления на любой вкус: от технического творчества и спортивного ориентирования до художественного, естественно-математического и социально-педагогического профилей.Здесь за каждой дверью открывается свой детский мир. За одной - кружок квиллинга для младших школьников. За другой - рождаются аутентичные белорусские сувениры: текстильные куклы-крупенички и милые аисты. В кабинете установлены современные швейные машинки. В планах придумывать и шить сценические костюмы для собственных творческих выступлений. Слышен стук инструментов и за следующей дверью. Там мальчишки вместе с педагогом осваивают деревообработку. Соседний зал удивляет необычным оборудованием - здесь обустроена стена для скалолазания, где под руководством инструктора тренируются юные туристы.- Все кружки бесплатны для посещения, - поясняет Алеся Николаевна. - Более того, родителям не приходится тратиться на расходные материалы. Мы подаем заявку в центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций, и государство полностью снабжает юные таланты всем необходимым для творчества.Лельчицкий район называют самым лесистым в Гомельской области. О работе ГЛХУ "Лельчицкий лесхоз" нам рассказывает главный лесничий Григорий Литвиненко:- В нашу структуру входят 10 лесничеств, собственный цех по переработке древесины и лесопункт, а трудовой коллектив насчитывает более 400 человек. Общая площадь лесного фонда - 121 700 гектаров, при этом лесопокрытая площадь составляет 104 000 гектаров. Это значит, что 86 % территории предприятия занимают густые леса, средний возраст которых 57 лет.Важная задача - защитить этот колоссальный массив от огня. За последние годы благодаря обновлению материально-технической базы крупных лесных пожаров в районе допущено не было. Связующим звеном системы безопасности стала передовая автоматизированная система видеонаблюдения "Лесной страж". Мы проходим в пункт управления, чтобы увидеть, как технологии помогают беречь природу. На мониторах операторов отображается картинка в реальном времени.- У нас обеспечено стопроцентное покрытие лесного фонда, - поясняет главный лесничий. - Если дымовая точка фиксируется одновременно с двух-трех ракурсов, система определяет координаты пожара с ювелирной точностью - погрешность составляет не более 20 метров. Диспетчер тут же передает данные, и пожарная команда выезжает на ликвидацию возгорания.В этом году Лельчицкий лесхоз открыл "Полесскую тропу". Экотропа у озера предлагает гостям интерактивные локации, тематические фотозоны и знакомство с историей края. Здесь можно увидеть бобровую хатку, посетить пасеку с апидомиком, пройти в партизанскую землянку и полюбоваться клюквенными плантациями.Лельчицкий лесхоз славится и мощным промышленным потенциалом. О том, как древесина превращается в востребованную экспортную продукцию, рассказывает заместитель директора - главный инженер предприятия Виктор Дриневский.- Серьезный импульс развитию цеха деревообработки дала полная модернизация, начатая в 2019 году, - вспоминает Виктор Леонидович. - Тогда мы построили новую линию лесопиления, полностью заасфальтировали территорию и начали эффективно перерабатывать крупнотоварный лес. Сегодня наш комплекс включает в себя два мощных лесопильных цеха. Один из них производит от 2300 до 2700 кубометров высококачественных пиломатериалов в месяц, что делает его одним из крупнейших в нашей области.На предприятии работает просторный сушильный комплекс, позволяющий выпускать изделия глубокой переработки: вагонку, имитацию бруса, блок-хаус и плинтус. За строгим соблюдением стандартов следят штатный инженер по качеству и мастера цехов. Продукция безупречно выдерживает самые жесткие международные требования контроля качества.География поставок лельчицких лесоматериалов впечатляет: продукция уходит в Россию, Турцию, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан.