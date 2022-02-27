27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новации Конституции - результат общенационального диалога. Об этом заявил журналистам председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уточню, что речь не идет о новой Конституции - это внесение изменений и дополнений в действующую редакцию Конституции. Конечно, объем вносимых поправок достаточно существенный, в принципе затрагивает все структурные элементы нашего Основного закона, начиная от преамбулы, заканчивая качеством переходных положений. Но ключевые позиции, касающиеся конституционного строя страны, правового статуса личности, типов избирательной системы, политической системы, остаются неизменными, часть из них только претерпит корректировку", - рассказал Сергей Сивец.

По его словам, все вносимые новации - результат общенационального диалога, который много месяцев проходил в республике. "Акторами этого диалога выступают сами граждане, которые изъявили желание поучаствовать в судьбе своей страны. Количество предложений, которое поступило в период диалоговых площадок, общественных приемных, письменных обращений в Конституционную комиссию, рабочую группу в рамках общенародного обсуждения уже подготовленного проекта, говорит о том, что предложенные поправки в Конституцию действительно народные", - подчеркнул председатель комиссии.

"Цифры досрочного голосования говорят, что белорусы приняли сердцем все изменения и дополнения, которые выносятся на республиканский референдум, - добавил Сергей Сивец. - При принятии обновленной Конституции диалог продолжится, поскольку нам придется существенно переформатировать правовую систему государства с учетом новаций, нужно будет изменить около 100 законодательных актов".-0-