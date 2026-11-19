Вместе с тем этому относительно новому институту в национальной правовой системе необходима донастройка, считает председатель КС. Здесь также требует уточнения основной процессуальный закон о конституционном судопроизводстве.Председатель Конституционного Суда также указал на востребованность гражданами института конституционной жалобы, который начал действовать в Беларуси с октября 2023 года. Этот правовой механизм позволяет гражданам напрямую обращаться в Конституционный Суд, в то время как ранее инициировать проверку конституционности той или иной нормы можно было только через уполномоченные государственные органы.
Сергей Сивец пояснил, что гражданин может обратиться к Конституционный Суд только после последовательного обжалования судебных постановлений в апелляционном, кассационном и надзорном порядке. "Однако закрепленные в настоящее время в законе условия в части надзорного производства по гражданским и уголовным делам, выполнение которых требуется для признания всех средств защиты исчерпанными, фактически стали препятствием для доступа многих граждан к конституционному правосудию. Необходимо устранить данное ограничение", - сказал председатель КС.
Он рассказал о наработанной практике рассмотрения конституционных жалоб. Граждане, обращаясь в Конституционный Суд, указывают на нарушение их прав и свобод, просят проверить конституционность законов, примененных в конкретном деле, если исчерпаны все другие средства судебной защиты.
В среднем в год поступает около 80 конституционных жалоб. Они касаются разных отраслей законодательства: затрагиваются вопросы порядка привлечения к административной ответственности, налогообложения доходов физических лиц, реализации права собственности, прав на судебную защиту, юридическую помощь и так далее.
"Конституционным Судом по конституционным жалобам в течение 2024-2026 годов принято 7 решений. В двух из них определенные положения закона признаны не соответствующими Конституции. В ряде решений также указывалось на необходимость устранения выявленных пробелов в нормативно-правовом регулировании", - привел данные председатель КС.
При отсутствии правовых оснований для принятия конституционной жалобы гражданина к рассмотрению Конституционный Суд отказывает в возбуждении производства по делу. За указанный выше период принято 35 соответствующих определений, в которых изложены основания такого отказа. "Чаще всего ими выступают отсутствие признаков нарушения конституционных прав и свобод граждан, непрохождение заявителем всех стадий судебной защиты в судах общей юрисдикции", - пояснил Сергей Сивец.
Один из выводов по итогам трехлетнего периода функционирования прямого доступа граждан к конституционному правосудию следующий: в государстве в законодательном регулировании в должной мере обеспечены реализация конституционных прав и свобод личности. Это подтверждается тем, что случаи признания норм того или иного закона неконституционными, а также выявления в законодательстве конституционно значимых пробелов являются единичными.-0-