Система перевода на китайский, 5D-архив Беларуси и подбор жилья. БГУ презентовал ИТ-разработки 

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. БГУ презентовал свои инновационные разработки в сфере информационных технологий во время выставки на полях международного форума IT-Академграда "Искусственный интеллект в Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

Представители вуза рассказали о проекте "5D-архив Беларуси". Идея заключается в создании сверхдолговечного национального архива, в котором важнейшие культурные и исторические данные записываются не на привычные носители, такие как жесткие диски и флешки, а на специальное "стекло" с помощью лазера. Такой подход делает возможным хранение информации более 10 тыс. лет, поскольку материал не ржавеет, не требует электропитания и устойчив к цифровым угрозам, техногенным катастрофам и геополитической нестабильности. Главная цель проекта - сохранить культурную память страны в максимально надежном, практически вечном формате."Мы занимаемся созданием инфраструктуры для сохранения культурного наследия Беларуси. Создаем различные модели, чтобы музеи могли их использовать как сувенирную продукцию или как новые элементы экспозиции, а также технологию записи архивной памяти нового поколения. Наиболее емкие и защищенные элементы архивной памяти на сегодня - это все еще магнитные ленты. А мы пытаемся использовать технологии защищенной записи на различные материалы (стекло, металлы). На подобных носителях мы можем записать много информации, при этом она не будет подвержена термическим и механическим воздействиям. Системы для записи, лазеры отечественные. Стекло в основном тоже используется белорусское", - сказал доцент кафедры физической электроники и нанотехнологий факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ Михаил Лобанок.Сейчас в БГУ уже работают над новым проектом - создание "защищенных ключей". По словам Михаила Лобанка, на стеклянный брелок можно записать для топ-менеджмента порядка 10 ключей, которые очень сложно скопировать в отличие от классических ключ-карт.В экспозицию также вошел ИИ-сервис для оценки и подбора недвижимости. Данный веб-портал собирает объявления об аренде жилья и анализирует указанные в них характеристики на соответствие запросу пользователя. Учитываются цена, площадь, тип сделки, расположение и др. Инновация призвана значительно упростить процесс поиска недвижимости. Идея принадлежит факультету прикладной математики и информатики."Для студентов очень актуальна проблема подбора жилья. Мы задумались о том, какую тему выбрать для курсовой, и решили проанализировать текущую ситуацию на рынке недвижимости. Изучили белорусские сайты и сайты других стран СНГ по аренде. Пришли к выводу, что они не очень удобны в использовании. Решили, что гораздо удобнее обучить ИИ-модель, которая сама будет анализировать все объявления. Еще есть что дорабатывать. В планах, чтобы ИИ-модель работала не просто по тегам, а по описанию. То есть чтобы пользователю достаточно было написать "хочу красивую квартиру с красивым видом из окна и парковкой", и ИИ-модель будет анализировать", - отметил студент БГУ Давид Каличава.Также была представлена система транскрибации речи и перевода с русского языка на китайский язык. Данная программа создана для использования в образовательном процессе для иностранных обучающихся. Она работает по принципу "субтитров": записывает русскую речь преподавателя и мгновенно выводит на экран мультиборда перевод лекции на китайский язык. Также предполагается применение разработки во время форумов, конференций, переговоров, а также в сфере туризма. Проект разработан коллективом факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ (ФРФиКТ).Кроме того, в числе разработок - программный пакет huGSVcalleR для автоматического поиска и аннотации сайтов однонуклеотидного полиморфизма в геноме человека. Разработка помогает найти в молекулах ДНК человека генетические отклонения с использованием инструментов искусственного интеллекта. Это позволит на ранних этапах диагностировать и предотвратить развитие многих заболеваний, в том числе онкологических. Проект подготовили коллективы биологического факультета и ФРФиКТ.Презентован также инновационный редактор портретов. Это интерактивный стенд на основе генеративной нейросети Stable Diffusion. С его помощью пользователь может сфотографироваться и отредактировать свой снимок: изменению подлежит даже возраст, улыбка, освещение, детализация портрета. Программа также самостоятельно предлагает, какие характеристики стоит "улучшить". В первую очередь данная разработка применима в образовании для наглядной демонстрации студентам принципов управления генеративными моделями. Разработчиком является механико-математический факультет.Международный форум IT-Академграда "Искусственный интеллект в Беларуси" объединил ведущих ученых, инженеров, представителей бизнеса и сферы образования, чтобы обсудить ключевые тенденции и перспективы развития технологий искусственного интеллекта. Это площадка для презентации отечественных разработок, обмена опытом и поиска новых партнеров в сфере ИИ и робототехники. На выставке были представлены решения в сферах здравоохранения, образования, промышленности, энергетики, экологии и кибербезопасности.-0-Фото Андрея Синявского