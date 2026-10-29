"Синтезировать вирус с нуля очень сложно". Доктор медицинских наук Бореко о лекарстве против гриппа и коварном герпесе

Тяга к науке проявилась еще в студенчестве. Евгений Бореко посещал кружок по микробиологии, был членом студенческого научного общества, выступал на конференции, первая его научная публикация появилась в этот период.





Светлана КИРСАНОВА,

Фото Вадима КОНДРАТЮКА,

Встречаемся с Евгением Ивановичем Бореко в Научно-исследовательском институте гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья в Минске на улице Филимонова, 23. Для простых людей это место прежде всего связано с диагностикой: здесь можно обследоваться на самые разные инфекции, в том числе передающиеся клещами. Еще здесь ведется большая научная работа, создано много лабораторий, где исследуют вирусы. Именно тут и работает Евгений Иванович - доктор медицинских наук, главный научный сотрудник лаборатории гриппа и гриппоподобных заболеваний.Наш первый вопрос к нему возникает почти невольно: "Не страшно ли работать с вирусами?" В нем и наше волнение: слишком свежи воспоминания о пандемии COVID-19 да и впереди традиционный сезон подъема острых респираторных инфекций. Евгений Иванович спокойно объясняет: центр - безопасное место, и риск подхватить грипп куда выше в переполненном транспорте, чем в лаборатории. Безопасность здесь продумана до мелочей. Например, лаборатория особо опасных инфекций устроена по принципу изолированной "трубы", окруженной зоной, откуда непрерывно откачивают воздух, который затем обеззараживают ультрафиолетом - система не оставляет шансов ни одной случайной частице. Да и попасть туда постороннему невозможно.За годы научной работы Евгений Иванович вплотную сталкивался с самыми разными возбудителями: изучал вирусы гриппа, парагриппа, респираторно-синцитиальный вирус, безоболочечные энтеровирусы… Вирусный мир удивительно разнообразен: множество семейств, в каждом - десятки подвидов, а вместе - огромное количество форм жизни, балансирующих на грани живого и неживого.С точки зрения науки вирус - это нуклеиновая кислота с "инструкцией" о том, как он устроен, упакованная в белковую оболочку. Это классический возбудитель инфекций. Но не все вирусы - враги. Есть и полезные, эндогенные: они переносят важную для организма информацию. Сам Евгений Иванович занимается не ими, а патогенными вирусами - теми самыми, которые в лаборатории в шутку прозвали "вирусами-вредилусами". Их действительно много, и, как ни крути, они - неотъемлемая часть природы.Лаборатория, где трудится наш герой, решает сразу несколько задач. Здесь не только ищут новые подходы в борьбе с инфекциями, но и испытывают дезинфицирующие средства, выпускают диагностические наборы, которые помогают вирусологическим лабораториям по всей стране вовремя замечать угрозу и реагировать на нее.Евгений Бореко родился в победном 1945-м в Добруше, а школу окончил уже в Жлобине. Мать - учитель, отец - железнодорожник. За самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны родители были удостоены правительственных наград.Первым медиком в семье стал старший брат Владимир, на которого наш герой смотрел с уважением. Но поворотной точкой стала книга австрийского врача Гуго Глязера "Драматическая медицина. Опыты врачей на себя". В ней ученые описывали, как ставили эксперименты на себе, заражаясь опасными болезнями, в том числе чумой, проказой. Для молодого человека это было не просто чтение, а почти вызов: увидеть науку лицом к лицу. Так и определился выбор пути: Евгений Иванович поступил в Минский государственный медицинский институт (ныне БГМУ).Уже во время службы в армии он, можно сказать, прошел свое первое боевое крещение как врач полкового медицинского пункта. А после службы пришел сюда, где мы находимся, ранее у учреждения были другие названия. С тех пор он уже 55 лет в науке, 35 из которых руководил лабораторией.Большой вклад в становление Евгения Ивановича как ученого внесли стажировки в ведущих институтах: во Всесоюзном НИИ гриппа в Ленинграде (сейчас - Санкт-Петербург) и в Институте вирусологии имени Д.И.Ивановского в Москве. Он работал под руководством известных профессоров, впитывал подходы, методики, культуру научной школы.В 1979 году Евгений Иванович защитил кандидатскую диссертацию, а в 2004-м - докторскую. В этих работах были установлены важные закономерности: как строение вещества и/или его известная фармакологическая активность связаны с противовирусным действием. Эти результаты легли в основу практических подходов к поиску новых соединений, способных противостоять вирусам.За более полувековую научную деятельность Евгений Бореко опубликовал большое количество статей, докладов, методических рекомендаций, санитарных норм и правил. Самые значимые работы вошли в несколько сборников, которые он показал нам при встрече, - все они адресованы специалистам. Сегодня его индекс Хирша равен 21: для ученого это важный маркер продуктивности и цитируемости, и Евгений Иванович действительно придает большое значение тому, как его труды оценивают в профессиональном сообществе. Также он выступил научным руководителем 21 научно-исследовательской работы.К своему 75-летию Евгений Бореко подготовил книгу "Противовирусные свойства синтетических соединений, лекарственных средств и продуктов природного происхождения". Он сам подчеркивал: эта огромная работа стала возможна только благодаря совместным усилиям - сотрудники и лаборанты внесли в нее ключевой вклад.На основе найденных активных веществ разрабатывали новые подходы к лечению. Например, по результатам исследований "Имодиум" рекомендовали для этиопатогенетической терапии ротавирусной инфекции на фоне базисного лечения. Для повышения эффективности рибавирина при лечении коронавирусной инфекции (включая SARS) может быть использован "Метронидазол".К своему 80-летию Евгений Иванович создал необычную адресную папку. Самое главное в ней - список того, "что я сделал хорошего", как с легкой улыбкой говорит сам ученый.Одно из самых значимых достижений упомянуто в дарственной подписи к монографии "Хронический герпетический энцефалит" (Протас И.И., Недзведь М.К. Хмара М.Е.) - с благодарностью от авторов и выздоровевших пациентов - за разработанный метод комбинированной терапии поражений центральной нервной системы.История этого метода началась со счастливого случая, удачи ученого.- Я зашел в магазин "Медицинская книга" и нашел там монографию по клинической фармакокинетике (Холодов Л.Е., Яковлев В.П.), - вспоминает Евгений Иванович. - В книге была приведена таблица проникновения различных лекарственных средств через гематоэнцефалический барьер. Именно это задало направление исследований: если препарат не может добраться до мозга, он не поможет при энцефалите, даже если сам по себе активен против вируса.Герпес коварен: он способен вызывать тяжелые осложнения, среди которых - герпетический энцефалит. Стандартным препаратом для борьбы с ним считается "Ацикловир". Но у него есть серьезные недостатки: низкая биодоступность. "Метронидазол" - препарат с высокой проникающей способностью через этот барьер. Когда оба эти лекарства стали применять поочередно, проявился синергетический эффект: препараты усиливали действие друг друга. В результате в Беларуси смертность от хронического герпетического энцефалита была практически ликвидирована.Наш герой подчеркивает: ключ к успеху - в правильной диагностике и своевременном начале лечения. Если упустить момент, острая герпетическая инфекция способна привести к тяжелым последствиям.Еще одно важное направление, которому сегодня уделяется внимание, - синдром хронической усталости. Оказывается, вирусы герпеса (6-го и 7-го типов) могут выступать триггерами в этом состоянии. При своевременной диагностике и назначении адекватной противовирусной терапии предотвращались непонятные симптомы, в частности психические расстройства.Не могли во время общения с Евгением Ивановичем не вспомнить пандемию COVID-19, которая изрядно испугала многих из нас. Ученый отмечает, что для лаборатории это было временем предельной нагрузки: сотрудники работали круглосуточно, ночевали прямо на рабочем месте. Они принимали биоматериал из всех клиник и амбулаторий города, проводили ПЦР-диагностику - поток был огромным.Сам Евгений Бореко в этой диагностике не участвовал, но внес свой вклад - написал обзор "Ингибиторы репродукции коронавируса: настоящие и перспективные". Этот материал оказался по-настоящему прикладным: коллеги находили в нем полезные ориентиры.Евгений Иванович признается, что он тоже болел и гриппом А, и гриппом B, и коронавирусом неоднократно. Накануне сезона гриппа ученый снова напоминает простые, но надежные правила нам всем. Первое средство профилактики - вакцинация, причем важно делать прививку заблаговременно. Вакцин много, но есть и противопоказания: в таких случаях на помощь приходят химпрепараты. Причем их можно применять и у вакцинированных людей - так получается усиленная защита.Больше всего опасность инфицирования возникает там, где много людей: в транспорте, магазинах, на заседаниях, концертах и в кинотеатрах. В эпидемический период (обычно это поздняя осень, зима и начало весны) лучше по возможности избегать массовых скоплений. Если это не получается - маска обязательна. Также полезно всегда иметь под рукой средства для быстрой профилактики - спреи, это универсальные противовирусные и противобактериальные средства. Главное - применить их сразу, едва почувствовав первые признаки недомогания.- Синтетических препаратов для лечения гриппа всего две основные группы. Ингибиторы М2 белка вируса гриппа (ремантадин) и ингибиторы нейраминидазы (тамифлю), - отмечает ученый. - Хорошими потенциальными лекарствами могли бы стать препараты на основе производных бетулина - вещества, которое обеспечивает белую окраску стволов березы.Одна ученица Евгения Ивановича защитила, в том числе по производным бетулина, кандидатскую диссертацию. Лаборатория выполнила экспериментальную часть, в том числе на белых мышах, и они показали свою эффективность. Сейчас продолжается работа с Уфимским институтом органической химии: там синтезируют эти вещества. Если его доработают до лекарственного средства, появится еще одна группа противовирусных препаратов.- Это была бы хорошая альтернатива двум лекарствам, - подчеркивает Евгений Иванович и дополняет: - Здорово еще и потому, что оно было бы на основе природных субстанций, фактически безвредно, эффективно. Да и везде береза растет.В конце нашей встречи не можем удержаться от вопроса, который мучил многих во время пандемии коронавируса: можно ли "создать" вирус в лаборатории?Евгенией Бореко отвечает спокойно и без сенсаций:- Синтезировать вирус с нуля очень сложно. Гораздо проще модифицировать уже существующий, чтобы придать ему нужные свойства. Именно так и создаются вакцины: берут ослабленный вирус, который может стать кандидатом в вакцинные препараты.При этом лаборатория, которой долгие годы руководил Евгений Иванович и где он сейчас трудится, никогда не занималась конструированием вирусов. Ее основная функция - диагностика и поиск средств защиты.Масштаб исследований лаборатории поражает. Под руководством Евгения Бореко ее сотрудники изучили противовирусные свойства более чем 30 тысяч веществ - и оригинальных, и уже известных, включая синтетические соединения и лекарственные средства разного назначения. По результатам этих испытаний разрабатывали новые противовирусные препараты и фитокомпозиции, некоторые производятся и в нашей стране.Евгений Иванович является соавтором многих авторских свидетельств СССР, патентов, заявок на изобретения, статей в сборниках, научных трудов, тезисов докладов, электронных публикаций, учебных пособий, информационных ресурсов, нескольких монографий - всего 430.- За 55 лет наука сделала огромный шаг вперед: оборудование стало другим, возможности - шире, - подчеркивает наш герой.И главный вывод, который звучит в словах ученого, прост: чтобы не бояться вирусов, человек должен не паниковать, а понимать, принимать реальность и знать, как действовать. Профилактика, своевременная помощь, доверие к науке и врачам - вот что создает настоящую защиту.газета "7 дней".-0-