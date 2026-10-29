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"Синтезировать вирус с нуля очень сложно". Доктор медицинских наук Бореко о лекарстве против гриппа и коварном герпесе

Опубликовано:

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Общество
29 октября 2026, 18:12

"Синтезировать вирус с нуля очень сложно". Доктор медицинских наук Бореко о лекарстве против гриппа и коварном герпесе

Евгений Бореко
Евгений Бореко
Евгений Бореко
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Евгению Ивановичу Бореко совсем скоро исполнится 81 год, из которых 55 лет он посвятил науке. За эти годы под его руководством получены значимые результаты, многие из которых вышли за пределы научных статей и стали реальными инструментами спасения людей. Именно поэтому он не торопится уходить на пенсию: пока есть силы и вопросы, на которые хочется найти ответы, работа - это удовольствие. 
Это тоже часть природы 

Встречаемся с Евгением Ивановичем Бореко в Научно-исследовательском институте гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья в Минске на улице Филимонова, 23. Для простых людей это место прежде всего связано с диагностикой: здесь можно обследоваться на самые разные инфекции, в том числе передающиеся клещами. Еще здесь ведется большая научная работа, создано много лабораторий, где исследуют вирусы. Именно тут и работает Евгений Иванович - доктор медицинских наук, главный научный сотрудник лаборатории гриппа и гриппоподобных заболеваний. 

Наш первый вопрос к нему возникает почти невольно: "Не страшно ли работать с вирусами?" В нем и наше волнение: слишком свежи воспоминания о пандемии COVID-19 да и впереди традиционный сезон подъема острых респираторных инфекций. Евгений Иванович спокойно объясняет: центр - безопасное место, и риск подхватить грипп куда выше в переполненном транспорте, чем в лаборатории. Безопасность здесь продумана до мелочей. Например, лаборатория особо опасных инфекций устроена по принципу изолированной "трубы", окруженной зоной, откуда непрерывно откачивают воздух, который затем обеззараживают ультрафиолетом - система не оставляет шансов ни одной случайной частице. Да и попасть туда постороннему невозможно. 
За годы научной работы Евгений Иванович вплотную сталкивался с самыми разными возбудителями: изучал вирусы гриппа, парагриппа, респираторно-синцитиальный вирус, безоболочечные энтеровирусы… Вирусный мир удивительно разнообразен: множество семейств, в каждом - десятки подвидов, а вместе - огромное количество форм жизни, балансирующих на грани живого и неживого. 

С точки зрения науки вирус - это нуклеиновая кислота с "инструкцией" о том, как он устроен, упакованная в белковую оболочку. Это классический возбудитель инфекций. Но не все вирусы - враги. Есть и полезные, эндогенные: они переносят важную для организма информацию. Сам Евгений Иванович занимается не ими, а патогенными вирусами - теми самыми, которые в лаборатории в шутку прозвали "вирусами-вредилусами". Их действительно много, и, как ни крути, они - неотъемлемая часть природы. 

Лаборатория, где трудится наш герой, решает сразу несколько задач. Здесь не только ищут новые подходы в борьбе с инфекциями, но и испытывают дезинфицирующие средства, выпускают диагностические наборы, которые помогают вирусологическим лабораториям по всей стране вовремя замечать угрозу и реагировать на нее. 
35 лет руководил лабораторией 

Евгений Бореко родился в победном 1945-м в Добруше, а школу окончил уже в Жлобине. Мать - учитель, отец - железнодорожник. За самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны родители были удостоены правительственных наград. 

Первым медиком в семье стал старший брат Владимир, на которого наш герой смотрел с уважением. Но поворотной точкой стала книга австрийского врача Гуго Глязера "Драматическая медицина. Опыты врачей на себя". В ней ученые описывали, как ставили эксперименты на себе, заражаясь опасными болезнями, в том числе чумой, проказой. Для молодого человека это было не просто чтение, а почти вызов: увидеть науку лицом к лицу. Так и определился выбор пути: Евгений Иванович поступил в Минский государственный медицинский институт (ныне БГМУ). 
Уже во время службы в армии он, можно сказать, прошел свое первое боевое крещение как врач полкового медицинского пункта. А после службы пришел сюда, где мы находимся, ранее у учреждения были другие названия. С тех пор он уже 55 лет в науке, 35 из которых руководил лабораторией.   

Тяга к науке проявилась еще в студенчестве. Евгений Бореко посещал кружок по микробиологии, был членом студенческого научного общества, выступал на конференции, первая его научная публикация появилась в этот период. 

Большой вклад в становление Евгения Ивановича как ученого внесли стажировки в ведущих институтах: во Всесоюзном НИИ гриппа в Ленинграде (сейчас - Санкт-Петербург) и в Институте вирусологии имени Д.И.Ивановского в Москве. Он работал под руководством известных профессоров, впитывал подходы, методики, культуру научной школы. 
В 1979 году Евгений Иванович защитил кандидатскую диссертацию, а в 2004-м - докторскую. В этих работах были установлены важные закономерности: как строение вещества и/или его известная фармакологическая активность связаны с противовирусным действием. Эти результаты легли в основу практических подходов к поиску новых соединений, способных противостоять вирусам. 

За более полувековую научную деятельность Евгений Бореко опубликовал большое количество статей, докладов, методических рекомендаций, санитарных норм и правил. Самые значимые работы вошли в несколько сборников, которые он показал нам при встрече, - все они адресованы специалистам. Сегодня его индекс Хирша равен 21: для ученого это важный маркер продуктивности и цитируемости, и Евгений Иванович действительно придает большое значение тому, как его труды оценивают в профессиональном сообществе. Также он выступил научным руководителем 21 научно-исследовательской работы. 

К своему 75-летию Евгений Бореко подготовил книгу "Противовирусные свойства синтетических соединений, лекарственных средств и продуктов природного происхождения". Он сам подчеркивал: эта огромная работа стала возможна только благодаря совместным усилиям - сотрудники и лаборанты внесли в нее ключевой вклад. 

На основе найденных активных веществ разрабатывали новые подходы к лечению. Например, по результатам исследований "Имодиум" рекомендовали для этиопатогенетической терапии ротавирусной инфекции на фоне базисного лечения. Для повышения эффективности рибавирина при лечении коронавирусной инфекции (включая SARS) может быть использован "Метронидазол". 
Коварный герпес

К своему 80-летию Евгений Иванович создал необычную адресную папку. Самое главное в ней - список того, "что я сделал хорошего", как с легкой улыбкой говорит сам ученый. 

Одно из самых значимых достижений упомянуто в дарственной подписи к монографии "Хронический герпетический энцефалит" (Протас И.И., Недзведь М.К. Хмара М.Е.) - с благодарностью от авторов и выздоровевших пациентов - за разработанный метод комбинированной терапии поражений центральной нервной системы. 

История этого метода началась со счастливого случая, удачи ученого. 

- Я зашел в магазин "Медицинская книга" и нашел там монографию по клинической фармакокинетике (Холодов Л.Е., Яковлев В.П.), - вспоминает Евгений Иванович. - В книге была приведена таблица проникновения различных лекарственных средств через гематоэнцефалический барьер. Именно это задало направление исследований: если препарат не может добраться до мозга, он не поможет при энцефалите, даже если сам по себе активен против вируса. 

Герпес коварен: он способен вызывать тяжелые осложнения, среди которых - герпетический энцефалит. Стандартным препаратом для борьбы с ним считается "Ацикловир". Но у него есть серьезные недостатки: низкая биодоступность. "Метронидазол" - препарат с высокой проникающей способностью через этот барьер. Когда оба эти лекарства стали применять поочередно, проявился синергетический эффект: препараты усиливали действие друг друга. В результате в Беларуси смертность от хронического герпетического энцефалита была практически ликвидирована. 
Наш герой подчеркивает: ключ к успеху - в правильной диагностике и своевременном начале лечения. Если упустить момент, острая герпетическая инфекция способна привести к тяжелым последствиям. 

Еще одно важное направление, которому сегодня уделяется внимание, - синдром хронической усталости. Оказывается, вирусы герпеса (6-го и 7-го типов) могут выступать триггерами в этом состоянии. При своевременной диагностике и назначении адекватной противовирусной терапии предотвращались непонятные симптомы, в частности психические расстройства.

Защита от гриппа

Не могли во время общения с Евгением Ивановичем не вспомнить пандемию  COVID-19, которая изрядно испугала многих из нас. Ученый отмечает, что для лаборатории это было временем предельной нагрузки: сотрудники работали круглосуточно, ночевали прямо на рабочем месте. Они принимали биоматериал из всех клиник и амбулаторий города, проводили ПЦР-диагностику - поток был огромным. 

Сам Евгений Бореко в этой диагностике не участвовал, но внес свой вклад - написал обзор "Ингибиторы репродукции коронавируса: настоящие и перспективные". Этот материал оказался по-настоящему прикладным: коллеги находили в нем полезные ориентиры. 

Евгений Иванович признается, что он тоже болел и гриппом А, и гриппом B, и коронавирусом неоднократно. Накануне сезона гриппа ученый снова напоминает простые, но надежные правила нам всем. Первое средство профилактики - вакцинация, причем важно делать прививку заблаговременно. Вакцин много, но есть и противопоказания: в таких случаях на помощь приходят химпрепараты. Причем их можно применять и у вакцинированных людей - так получается усиленная защита. 
Больше всего опасность инфицирования возникает там, где много людей: в транспорте, магазинах, на заседаниях, концертах и в кинотеатрах. В эпидемический период (обычно это поздняя осень, зима и начало весны) лучше по возможности избегать массовых скоплений. Если это не получается - маска обязательна. Также полезно всегда иметь под рукой средства для быстрой профилактики - спреи, это универсальные противовирусные и противобактериальные средства. Главное - применить их сразу, едва почувствовав первые признаки недомогания. 

- Синтетических препаратов для лечения гриппа всего две основные группы. Ингибиторы М2 белка вируса гриппа (ремантадин) и ингибиторы нейраминидазы (тамифлю), - отмечает ученый. - Хорошими потенциальными лекарствами могли бы стать препараты на основе производных бетулина - вещества, которое обеспечивает белую окраску стволов березы. 

Одна ученица Евгения Ивановича защитила, в том числе по производным бетулина, кандидатскую диссертацию. Лаборатория выполнила экспериментальную часть, в том числе на белых мышах, и они показали свою эффективность. Сейчас продолжается работа с Уфимским институтом органической химии: там синтезируют эти вещества. Если его доработают до лекарственного средства, появится еще одна группа противовирусных препаратов. 

- Это была бы хорошая альтернатива двум лекарствам, - подчеркивает Евгений Иванович и дополняет: - Здорово еще и потому, что оно было бы на основе природных субстанций, фактически безвредно, эффективно. Да и везде береза растет. 

В конце нашей встречи не можем удержаться от вопроса, который мучил многих во время пандемии коронавируса: можно ли "создать" вирус в лаборатории? 

Евгенией Бореко отвечает спокойно и без сенсаций: 

- Синтезировать вирус с нуля очень сложно. Гораздо проще модифицировать уже существующий, чтобы придать ему нужные свойства. Именно так и создаются вакцины: берут ослабленный вирус, который может стать кандидатом в вакцинные препараты. 

При этом лаборатория, которой долгие годы руководил Евгений Иванович и где он сейчас трудится, никогда не занималась конструированием вирусов. Ее основная функция - диагностика и поиск средств защиты. 
Масштаб исследований лаборатории поражает. Под руководством Евгения Бореко ее сотрудники изучили противовирусные свойства более чем 30 тысяч веществ - и оригинальных, и уже известных, включая синтетические соединения и лекарственные средства разного назначения. По результатам этих испытаний разрабатывали новые противовирусные препараты и фитокомпозиции, некоторые производятся и в нашей стране. 

Евгений Иванович является соавтором многих авторских свидетельств СССР, патентов, заявок на изобретения, статей в сборниках, научных трудов, тезисов докладов, электронных публикаций, учебных пособий, информационных ресурсов, нескольких монографий - всего 430. 

- За 55 лет наука сделала огромный шаг вперед: оборудование стало другим, возможности - шире, - подчеркивает наш герой.

И главный вывод, который звучит в словах ученого, прост: чтобы не бояться вирусов, человек должен не паниковать, а понимать, принимать реальность и знать, как действовать. Профилактика, своевременная помощь, доверие к науке и врачам - вот что создает настоящую защиту. 

Светлана КИРСАНОВА, 
Фото Вадима КОНДРАТЮКА,
газета "7 дней".-0-

* Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.
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