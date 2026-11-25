Три выставки, которые увидел зрители перед началом концерта, помогли им больше узнать о героическом прошлом. На выставке "Судьбы, сложенные в треугольник" они увидели, какие письма отправлялись на фронт. Тогда каждый в своем письме ждал победу и был уверен, что она будет за советским народом. На выставке "Подвиги и судьбы партизан в документах" прониклись подвигом тех, чья борьба способствовала победе во многих сражениях на фронте. А благодаря выставке "Хлеб - невидимая сила Победы" поняли, через что прошли люди, которые в ограниченных ресурсах должны были печь хлеб для тех, кто находится и в тылу, и на передовой, давая им силы бороться против захватчиков.





Первый заместитель губернатора Свердловской области - министр промышленности и науки Алексей Шмыков поблагодарил белорусскую команду и отметил, что Великая Отечественная война коснулась каждой советской семьи, в том числе и его. Один дед Алексея Шмыкова вернулся с войны с простреленными стопами, другой прошел всю войну и встретил 9 мая в Вене, а два дедушкиных брата не вернулись.



"В тяжелые военные годы русские и белорусы, как и весь многонациональный советский народ, стояли плечом к плечу, отстаивая честь. Наша святая обязанность бережно хранить и передавать из поколения в поколение эту историческую правду и не допускать фальсификации истории, не дать возможность ее переписать. В Свердловской области с глубоким уважением относятся к наследию военных лет. Мы, как и наши потомки, должны сделать все возможное, чтобы подобные трагедии никогда не повторились", - подытожил он. -0-

Фото Татьяны Матусевич Фото Татьяны Матусевич

25 ноября, Екатеринбург /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич перед показом концерта-реквиема "Каждый третий" в Екатеринбурге рассказал, почему эта постановка так трогает зрителей в каждом городе, передает корреспондент БЕЛТА."Концерт-реквием "Каждый третий" - это синтез театра, концерта, документальной информации и исторических данных о борьбе и белорусских потерях в Великой Отечественной войне. Многие годы считалось, что во время войны погиб каждый четвертый житель Беларуси. Однако по итогам расследования уголовного дела о геноциде были вскрыты факты массового уничтожения мирных жителей. И Беларусь, на основании уточненных данных, потеряла в войне каждого третьего. Погибли более трех миллионов человек", - сказал Виктор Каранкевич.По его мнению, молодому поколению необходимо знать, через что прошли наши деды и прадеды, и концерт-реквием "Каждый третий" чтит память жертв и героев Великой Отечественной войны, рассказывает о судьбах простых людей."Это истории тех, кто был зверски замучен и убит фашистами, кто самоотверженно боролся на фронте и в рядах партизан, трудился в тылу не покладая рук, а после войны восстанавливал страну из руин. В каждой белорусской и российской семье свято чтят подвиг этих героев. Подвиг советского солдата - наше бесценное наследие, которое мы должны хранить, и из поколения в поколение передавать гордость за Великую Победу", - добавил Виктор Каранкевич.По его словам, это также важное направление противодействия попыткам коллективного Запада фальсифицировать или изменить итоги Второй мировой войны, прививка от нацизма, которая напоминает всем гражданам постсоветского пространства, какой ценой досталась победа, возможность жить, работать, созидать, учиться на мирной земле. Проведение такого концерта в Екатеринбурге подчеркивает единство и сплоченность белорусов и россиян в сохранении исторической памяти.