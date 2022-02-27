27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Синоптики прогнозируют морозы и гололедицу в Беларуси 28 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник ожидается переменная облачность, будет без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется северный, северо-восточный слабый с усилением до умеренного.
Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов мороза, местами - минус 11-14. Днем будет от минус 1 до плюс 5.
Атмосферное давление существенно не изменится.-0-
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