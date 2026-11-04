Синявский обсудил с главой Международной спортивной федерации пожарных и спасателей подготовку ЧМ в Минске 

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский встретился с президентом Международной спортивной федерации пожарных и спасателей Александром Чуприяном. Министр выразил признательность за поддержку инициативы проведения мужского и женского чемпионатов мира по пожарно-спасательному спорту в Минске в 2027 году и подтвердил готовность белорусской стороны обеспечить организацию соревнований на высочайшем уровне, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.



"У нас есть богатый опыт проведения масштабных международных спортивных турниров. Убежден, что очередной чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту станет не только местом встречи спасателей из разных уголков планеты, но и важным шагом в развитии нашего спорта - спорта во имя спасения", - отметил Вадим Синявский.



Стороны обсудили организационно-технические аспекты подготовки соревнований. Они также рассмотрели участие белорусской делегации в конференции Международной спортивной федерации пожарных и спасателей, которая состоится в ноябре текущего года в Австрии. Именно там будет представлена концепция чемпионатов мира, включая их эмблему и маскотов.



Отдельной темой стало предложение белорусской стороны о проведении в следующем году международных соревнований "Кубок Содружества Независимых Государств". Вадим Синявский подчеркнул, что проведение Кубка СНГ позволит не только расширить взаимодействие в области пожарно-спасательного спорта и подготовки спортсменов, но и придать новый импульс развитию сотрудничества в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций между странами и ведомствами.



"В адрес руководителей ведомств по чрезвычайным ситуациям стран СНГ направлены письма с предложением о проведении Кубка СНГ по пожарно-спасательному спорту в 2027 году. Разработан проект положения. Ведется активная работа по сопровождению принятия этого решения", - заключил министр.



Ранее Беларусь неоднократно принимала у себя планетарные первенства по пожарно-спасательному спорту. В частности, Минск выступал хозяином II чемпионата мира среди мужчин в 2004 году, Гродно принимал молодежные международные соревнования в 2015 году, а Брест был ареной для мировых стартов среди юношей и девушек в 2022 году.-0-