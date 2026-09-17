Символ сплоченности и исторической справедливости. День народного единства отмечают в Беларуси

- Трагедия разделенного народа и политика этноцида
- Концлагерь Береза-Картузская и фильтрационные лагеря
- Непокоренные "крэсы"
- Освободительный поход Красной армии и включение Западной Беларуси в состав БССР
- Увековеченная память, хранящая историю
- Историческое значение воссоединения белорусского народа
Идея учреждения Дня народного единства прозвучала на высшем уровне в феврале 2021 года на VI Всебелорусском народном собрании, проходившем под лозунгом "Единство. Развитие. Независимость". И уже 7 июня того же года новый праздник в соответствии с указом главы государства Александра Лукашенко появился в нашем календаре. "Память об этом событии живет в сердцах белорусов, потому что оно стало актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли", - заявил Президент на встрече с активом местной вертикали в июле 2021 года. "Вот почему нужны суверенитет и независимость - чтобы нас никогда больше против нашей воли не делили. 17 сентября символизирует незыблемость территориальной и этнической консолидации белорусской нации", - отметил Лукашенко.
17 сентября 2021 года Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в форуме патриотических сил "Символ единства", который стал кульминацией впервые отмечаемого в Беларуси Дня народного единства
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Польско-советская война 1919-1921 годов завершилась 18 марта 1921 года подписанием Рижского мирного договора, который закрепил раздел белорусских земель. Согласно документу, западные территории Беларуси вошли в состав Польши.
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Столбцы, Барановичи, Брест, Пинск, Вилейка, Новогрудок, Молодечно и другие населенные пункты в один момент стали заграницей. Новая государственная граница прошла даже через некоторые деревни. Пограничные кордоны и колючая проволока пролегли по судьбам людей, разлучив семьи, родственников и соседей. Но главная трагедия заключалась в другом: западные белорусы оказались на грани исчезновения именно как нация. Хотя в Рижском мирном договоре был пункт о том, что польское правительство берет на себя обязательство соблюдать интересы национальных меньшинств, все это в результате оказалось не более чем декларацией. На всей территории "крэсов всходних" (так называли Западную Беларусь в составе Польши) польские власти последовательно проводили полонизаторскую политику под лозунгом "Польша - государство одного народа".
Проволочные заграждения в Гродно, оставленные при отступлении польской армией, 1939 год
Истинную позицию официальной Варшавы по отношению к белорусскому населению лучше отражают высказывания польских властей того времени. Министр юстиции Польши Александр Мейштович цинично заявлял: "Беларуси самой историей предназначено быть мостом для польской экспансии на Восток. Белорусская этнографическая масса должна быть переделана в польский народ. Это приговор истории, мы должны этому способствовать".
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Западная Беларусь была относительно отсталой аграрной окраиной Польши. Край в основном использовался государством как источник сырья и дешевой рабочей силы. Рабочий день в сфере промышленности составлял 10-12 часов, зарплата была более низкой, чем в этнически польских регионах. Многие рабочие были вынуждены жить в тесных холодных бараках, подвалах, где не было ни воды, ни тепла, ни света, а квартирная плата составляла 1/3 заработка. Более 80% населения края были заняты в сельском хозяйстве. Крестьяне страдали от безземелья и налогового бремени.
Внешний вид жилища крестьянина-бедняка в предместье г. Глубокое, 1939 год
Польские власти не позволяли использовать белорусский язык в государственных учреждениях, запрещали белорусские школы. К сентябрю 1939 года они так и не смогли обеспечить обещанного всеобщего начального образования. Во многих местах Западной Беларуси, особенно на Полесье, существовали "бесшкольные местности". На западнобелорусских землях в 1938/39 учебном году не посещали школы более 100 тыс. детей. Из примерно 400 белорусских школ, что существовали на территории Западной Беларуси до польской оккупации, к 1939 году не осталось ни одной. Доступ к высшему образованию и науке для белорусов был практически закрыт. В Виленском университете число белорусских студентов не превышало 3%.
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Жестко преследовалась белорусская пресса. Если в 1927 году легально издавались более 20 белорусских газет и журналов, то в 1930-х их осталось восемь. Все они проходили жесткую цензуру. В Западной Беларуси не было белорусских театров и музыкальных учреждений. Власти находили различные причины, чтобы закрывать белорусские издательства, библиотеки, избы-читальни. Белорусы не допускались на государственные должности, в армию, полицию, они фактически считались людьми второго сорта.
Главным методом руководства польского правительства было принуждение, а часто и террор. Обычным явлением были массовые репрессии полиции в отношении населения во время карательных экспедиций по усмирению крестьянских выступлений. Часто проводились судебные политические процессы. Для изоляции "общественно опасных элементов" использовались тюрьмы. В конце 1923 года в тюрьмах Западной Беларуси насчитывалось 1,3 тыс. политических заключенных.
Бывшие политзаключенные, вызволенные из тюрьмы после прихода в Западную Беларусь Красной Армии, 1939 год
В 1934 году был создан концлагерь Береза-Картузская, через который за пять лет существования, по неполным данным, прошли до 10 тыс. узников. Туда без суда и следствия отправляли людей, которые выражали несогласие с польской властью. Заключенными были преимущественно люди из Западной Беларуси, Западной Украины и центральной части Польши. Лагерь отличался особой жестокостью. Заключенных неделями морили голодом и холодом в темном карцере. В небольших камерах с цементным полом содержалось по 40 человек. Передвигаться по лагерю можно было только бегом. Полицейские часто устраивали различные издевательства над узниками. Главной задачей было сломить людей психологически и физически, стереть как личность.
Белорусский народ никогда не мирился со своим подневольным положением. На протяжении 20 лет он вел борьбу за социальное и национальное освобождение, которая в разное время принимала различные формы, но никогда не прекращалась. Нередкими были выступления рабочих и крестьян.
В начале 1920-х годов на территории Западной Беларуси развернулось активное вооруженное партизанское движение. Причем на Гродненщине и Белосточчине оно проходило под руководством партии белорусских эсеров, а на Полесье, Новогрудчине и Виленщине во главе его стояли коммунисты. Борьба приобрела массовый характер. По официальным данным, в 1922 году было проведено 878 партизанских операций, в 1923-м - 503. Партизанское движение было подавлено польскими властями с большим трудом лишь во второй половине 1925 года.
В 1925-м возникла Белорусская крестьянско-рабочая громада (БКРГ). Ее программа имела вполне конкретные требования. Речь шла о самоопределении Западной Беларуси, объединении ее с БССР, создании крестьянско-рабочего правительства, конфискации помещичьих земель и переходе их в собственность государства и др. В 1927 году насчитывалось более 2 тыс. первичных организаций (около 120 тыс. чел.). Ответом польских властей на консолидацию стал запрет в 1927-м БКРГ и репрессии в отношении ее руководителей.
Большой вклад в национально-освободительное движение внесла Коммунистическая партия Западной Беларуси. При этом ответные меры польских властей были стандартными: любые народные выступления жестко подавлялись с помощью карательных экспедиций.
Красная Армия освобождает Западную Беларусь, 1939 год
1 сентября 1939 года гитлеровская Германия напала на Польшу. Началась Вторая мировая война. Немецкие дивизии перешли границу в нескольких направлениях и начали быстро продвигаться вглубь польского государства. Его правительство и командование не смогли организовать эффективную оборону и на третьей неделе войны оставили страну.
В середине сентября немецкие войска подошли к территории Западной Беларуси и Западной Украины. Германское руководство, ссылаясь на Договор о ненападении, который был подписан 23 августа 1939 года в Москве (пакт Молотова - Риббентропа), торопило советскую сторону скорее выступить против Польши. Но Сталин оттягивал выступление. И только когда польская армия в целом была разбита и практически все этнические польские территории заняты немецкими войсками, советское правительство отдало распоряжение командованию Красной армии перейти границу.
Продвижение советских войск шло быстро: 18 сентября они заняли Свентяны, Лиду, Новогрудок, Слоним, Волковыск; 19 сентября - Пружаны и Кобрин. Большинство подразделений Войска польского сдавалось без боя. При этом несколько дней продолжалась битва за Гродно. Сопротивление здесь оказали около 3 тыс. солдат и офицеров учебного подразделения и полицейских. 20 сентября город был взят, а 22 сентября советские войска вошли в Брест-Литовск и Белосток.
В освобожденном Слониме, 1939 год
Красноармейцы на улицах освобожденного Гродно, 1939 год
Старший лейтенант Красной Армии раздает газеты населению местечка Кнышев Белостокского уезда, 1939 год
Танкист Лобач С.А. рассказывает жителям г. Вильно о жизни трудящихся в Советском Союзе, 1939 год
В целом же те части, основу которых составляли этнические украинцы и белорусы, переходили на сторону Красной армии. Их сразу же распускали по домам. Основная часть населения Западной Беларуси встречала советских солдат с радостью и оказывала действенную помощь. Во многих местах создавались военно-революционные комитеты, которые организовывали отряды из рабочих и крестьян. Эти формирования разоружали полицейских, брали под охрану мосты, предприятия, другие важные объекты.
После прихода Красной армии в воеводствах и поветовых центрах начали формироваться органы новой власти. В городах ими стали временные управы, а в местечках и деревнях - сельские комитеты. Именно они занялись осуществлением первых преобразований, а затем организацией выборов депутатов в Народное собрание Западной Беларуси, которое должно было решить основные вопросы государственного строя. Выборы в Собрание прошли 22 октября 1939 года.
С приходом в Западную Беларусь Красной Армии население возвращается в родные места, 1939 год
Народное собрание Западной Беларуси проходило 28-30 октября 1939 года в Белостоке. На нем была принята Декларация о вхождении Западной Беларуси в состав БССР.
Белостокское Народное собрание по воссоединению Западной Беларуси. Слева Первый секретарь ЦК КП Беларуси - товарищ Пономаренко, 1939 год
2 ноября 1939 года внеочередная V сессия Верховного Совета СССР первого созыва решила удовлетворить просьбу Народного собрания Западной Беларуси и включить Западную Беларусь в состав СССР с объединением ее с Белорусской ССР. Заключительным законодательным актом явилось принятие внеочередной III сессией Верховного Совета БССР 14 ноября 1939 года закона "О принятии Западной Беларуси в состав Белорусской Советской Социалистической Республики".В результате принятия этих исторических документов была восстановлена территориальная целостность республики, объединен белорусский народ. Территория и население республики увеличились почти вдвое.
На западнобелорусских землях, вошедших в состав БССР, были образованы Барановичская, Белостокская, Брестская, Вилейская и Пинская области. В этих регионах начались радикальные социально-экономические преобразования. Была проведена национализация предприятий и банков, осуществлялась коллективизация и механизация сельского хозяйства. Коренные изменения произошли в образовании, здравоохранении, науке и культуре. Активизировалась работа по ликвидации безграмотности, причем учебные заведения создавались для различных этнических групп населения. Открывались театры, кинотеатры, дома культуры, библиотеки. Во всех областных городах и райцентрах появилась белорусскоязычная периодика.
Командир Красной Армии читает газету жителям Западных частей Беларуси, 1939 год
Постановление СНК БССР о мероприятиях по социальному обеспечению в западных областях БССР, 1939 год
Крестьянин-бедняк В.Макарович получает корову, конфискованную у помещика, 1939 год
Память о событиях 1921-1939 годов живет не только на страницах учебников и книг, но и на улицах наших городов. Осенью 1939 года в Бресте у входа в городской парк появилось братское захоронение погибших бойцов Красной армии. Годом позже в Гродно был установлен памятник воинам-освободителям.
В 1962 году на окраине города Береза был установлен четырехгранный бетонный обелиск, увековечивший память узников польского концентрационного лагеря Береза-Картузская. В 2021 году он был реконструирован. Теперь к мемориалу ведет дорожка, уложенная шестигранной плиткой - трилинкой. Такую изготавливали узники лагеря. В нескольких метрах от обновленного памятника в здании так называемых красных казарм создали музейную экспозицию. Именно там находился концлагерь.
В честь 17 сентября называют улицы и проспекты. Согласно данным Национального кадастрового агентства, по состоянию на 2022 год насчитывалось 167 элементов дорожно-транспортной сети, носящих имя 17 Сентября. Но уже в сентябре 2024-го их число увеличилось до 181.
Растет и количество монументов. Так в 2021 году в Могилеве открыли памятный знак, посвященный Дню народного единства. В 2023 году был открыт памятный знак "Рубеж" в агрогородке Ленин Житковичского района Гомельской области. Он расположен на месте, где до 1939 года пролегала граница между БССР и Польшей.
На встрече с идеологическим активом, историческим и экспертным сообществом 17 сентября 2025 Александр Лукашенко выразил мнение, что надо больше рассказывать предысторию похода Красной армии. "Рассказывать, прервав годы молчания о том, какой тяжелый след оставила польская власть на землях, оторванных от нашей советской республики, - подчеркнул глава государства. - Наши люди должны знать, что белорусов грабили, пока этническая Польша процветала, расцветала, что наши ресурсы вывозились, а крестьянин, который трудился на износ за гроши, жил в нищете и под страхом плетки. И эта плетка опускалась на каждого, кто пытался бороться за свою веру, язык, свою культуру". "Мы все должны помнить, что польские тюрьмы были переполнены белорусскими патриотами, что нация уничтожалась и духовно, и физически - самым жестоким способом", - обратил внимание Президент.
Воссоединение Западной Беларуси с БССР стало важнейшей исторической вехой для всего белорусского народа, ликвидировало угрозу полонизации и ассимиляции белорусов, а также дало мощный импульс консолидации белорусской нации. Обретенное национальное единство послужило важнейшей предпосылкой для стремительного государственного развития, общего поступательного движения к прогрессу.
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Для белорусского народа сплоченность и единство представляют собой не абстрактные понятия, а являются реальной возможностью преодолевать тяжелейшие исторические испытания ради сохранения своей национальной идентичности. В современных условиях готовность граждан консолидироваться ради общенациональных целей выступает главным залогом стабильного развития страны и укрепления ее суверенитета, в то время как нерушимость государственных границ служит надежным гарантом мирной и безопасной жизни.
Пять лет назад, в первый День народного единства, принимая участие в форуме патриотических сил "Символ единства", Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул значение нового праздника: "Это наша историческая память. Память, которая связывает воедино людей и эпохи, передает опыт и предостерегает от фатальных ошибок. Вся наша история порой трудного и драматичного пути к обретению и сохранению своей государственности не раз подтверждала древнейшую мудрость: сила в единстве".-0-