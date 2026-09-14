Символ преемственности поколений. Более 130 активистов пополнили ряды общественных организаций в Минске 

Для второклассницы средней школы №3 г.Иваново Надежды Тарадайко получение значка октябренка стало важным этапом взросления. "Я испытала такие хорошие эмоции сегодня, и родители рады. Знаю, что они тоже были октябрятами. Я очень старалась в школе, у меня много грамот", - рассказала юная активистка. Она увлекается рисованием и очень любит проводить время с друзьями. Надежда считает, что настоящие октябрята должны быть добрыми и всегда помогать окружающим. И она находит эти качества в себе.

Вступление в общественные объединения становится для активистов разных возрастов не только символическим этапом взросления, но и возможностью принимать активное участие в жизни своей страны. Так, 10-летняя София Цанда учится в гимназии г.Ганцевичи и участвовала в районном этапе спортивно-патриотической игры "Зарничка". Теперь пионерка сможет принять участие в "Зарнице", чего с нетерпением ждет. "Мне всегда очень нравилось участвовать в различных мероприятиях. Сегодня я стала пионером - это ответственный для меня момент, я получила особенные эмоции. Мой старший брат тоже был активистом и постоянно рассказывал мне, как это круто. Быть частью общественного объединения для меня - значит быть ответственным и самостоятельным", - отметила София.

Молодой педагог столичной гимназии №42 имени Ж. И. Алферова 23-летняя Ирина Парфенкова получила билет активиста РОО "Белая Русь". Она гордится своим путем, начавшимся со значка октябренка и прошедшим через пионерию и БРСМ. По ее словам, в "Белой Руси" предоставляется множество возможностей для молодых специалистов. "Как активист я буду обмениваться опытом с коллегами, участвовать в спортивных состязаниях и различных мероприятиях, в том числе благотворительных", - рассказала Ирина.

Торжественные церемонии вступления в ряды общественных объединений традиционно проводятся в преддверии важных дат. Мероприятие проходило в знаковом месте - зале Победы, что придает событию особое историческое и патриотическое звучание. Владимир Павловский подчеркнул, что молодое поколение осознает важность событий 17 сентября 1939 года, при этом единство и консолидация остаются актуальными и в наши дни. "Здесь собрались самые активные юноши и девушки, участники различных проектов, которые являются лучшими представителями нашего будущего и неоценимым резервом для общественной жизни. Они и дальше будут раскрывать свои потенциал и многогранность уже в других проектах, применяя накопленный опыт", - акцентировал первый секретарь ЦК БРСМ.-0-

Фото БЕЛТА, РОО "Белая Русь"

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны состоялась торжественная церемония вступления молодых людей в ряды общественных объединений, приуроченная ко Дню народного единства, передает корреспондент БЕЛТА.Более 130 молодых активистов сделали важный шаг в своей общественной и гражданской жизни, пополнив ряды октябрят, пионеров, БРСМ и РОО "Белая Русь". Мероприятие стало символом преемственности поколений и сохранения традиций. Разделить этот радостный момент, прикрепить значки октябрят, завязать пионерские галстуки и вручить билеты активистов пришли почетные гости - председатель РОО "Белая Русь", министр образования Андрей Иванец, первый секретарь Центрального комитета БРСМ Владимир Павловский и председатель Центрального совета ОО "БРПО" Светлана Павленина.