Символ чести, мужества и отваги: 51 сотрудник ОМОНа выдержал экзамен на право ношения черного берета

Незабываемые мгновения со старшими товарищами разделили представители подрастающего поколения - воспитанники военно-патриотического клуба "Орлята. Наследники Победы".-0-

Фото МВД Фото МВД

17 сентября, Минск / Корр. БЕЛТА/. 51 сотрудник ОМОНа выдержал экзамен на право ношения черного берета. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МВД.В колледже МВД с участием министра внутренних дел Ивана Кубракова состоялась торжественная церемония вручения черных беретов. В этот день символа чести, мужества и отваги удостоился 51 страж порядка из разных регионов страны. Среди сумевших преодолеть сложнейшие квалификационные испытания три девушки."День народного единства, который мы сегодня отмечаем, актуален для всей страны, а для нашего ведомства - особенно. Когда мы вместе, нас невозможно ни сломить, ни победить! Вы сдали один из экзаменов в вашей жизни и с честью прошли испытания на право ношения черного берета. От всей души поздравляю вас и благодарю за стойкость и волю к победе. С гордостью носите этот символ мужества!" - отметил глава ведомства.Общаясь с журналистами, Иван Кубраков рассказал, что экзаменуемым пришлось нелегко. "Влияли погодные условия, кто-то волновался. Но я уверен, что у тех, кому сегодня не удалось добиться заветной цели, все получится. Ведь у них есть главное - стержень, желание идти вперед. Для бойцов ОМОНа по-другому просто нельзя. Они неоднократно доказывали это в практической деятельности", - отметил министр.Глава ведомства подчеркнул, что экзамен - это испытание на прочность. Даже когда очень тяжело, коллеги делают то, что должны. "Уверен, что белорусский ОМОН справится со всеми поставленными задачами. Сотрудники понимают, что такое черный берет. Это заслуга и старшего поколения, ветеранов отряда, которые воспитывают в них дух настоящих бойцов", - сказал Иван Кубраков.Говоря о девушках, выдержавших испытания, министр отметил, что они даже показывают пример мужчинам. "Когда вручал им береты, держались так, будто не бежали полосу препятствий, улыбались. Представительницы прекрасного пола поддерживают и вдохновляют нас", - отметил он.Министр поздравил всех с Днем народного единства и акцентировал: "Кто бы в Беларусь ни приезжал, ко всем относимся с уважением и радушием. Для нашего ведомства единство особенно актуально. Только вместе, сплоченной командой, можем выполнить поставленную задачу. Мы - одно целое, никогда никого не бросаем", - сказал глава ведомства.