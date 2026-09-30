Символ бессмертия. К 60-летию со дня закладки мемориального комплекса "Курган Славы"





Всенародное дело. Строительство мемориального комплекса "Курган Славы Советской Армии - освободительницы Беларуси"





На 21-м км автомагистрали Минск - Москва возведен величественный рукотворный Курган Славы. Именно в этих местах в июле 1944 года во время операции "Багратион" в окружение попала 150-тысячная группировка гитлеровских войск (это событие получило название "Минский котел").





Решение о возведении мемориала "Курган Славы" было принято 18 августа 1966 года. Разрабатывая ансамбль мемориального комплекса, его создатели - скульпторы Андрей Бембель, Анатолий Артимович, архитекторы Олег Стахович, Лев Мицкевич, инженер Валерий Лапцевич - стремились к суровой и строгой простоте. Величественный Курган Славы гармонично вписывается в окружающий ландшафт, хорошо виден издалека и со всех четырех дорог, на пересечении которых он расположен.





Мемориальный комплекс был заложен 30 сентября 1966 года представителями городов-героев Москвы, Ленинграда, Волгограда, Севастополя, Одессы, Киева, Брестской крепости. В мероприятии приняли участие рабочие, студенты и военнослужащие Минска и Минской области. Тогда в подножие будущего Кургана Славы легла первая горсть земли.

Засыпка Кургана Славы на 21-м километре Московского шоссе, 1967 год





Сооружение Кургана Славы стало делом всенародным. Тысячи людей посчитали своим долгом внести свой вклад в это дело. Со всех концов Советского Союза каждый старался привезти немного земли в память о тех, кто отдал жизнь за мирное небо. Сюда доставлялась земля из белорусских городов и деревень, городов-героев Москвы, Ленинграда, Волгограда, Севастополя, Одессы, Киева, легендарной Брестской крепости и других памятных мест, связанных с героическими подвигами советских людей в годы Великой Отечественной войны.





Отснятые в то время кадры кино- и фотохроники передают небывалый запал и энтузиазм, с которыми люди приезжали на место возведения Кургана Славы, чтобы горсть за горстью уложить привезенную с собой землю. Образовывались огромные очереди-вереницы из желающих поучаствовать в создании этого величественного, воистину рукотворного памятника. И только после того, как паломничество желающих добавить горсть земли прекратилось, здесь стали работать экскаваторы и грузовики.

Засыпка Кургана Славы, 1967 год





Торжественное открытие монумента состоялось 5 июля 1969 года в дни празднования 25-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Открытие Кургана Славы в 25-ю годовщину освобождения Беларуси от фашистских захватчиков





Общая высота мемориала составляет 70,6 м. Земляной холм высотой 35 м венчает скульптурная композиция из четырех штыков высотой 35,6 м каждый. Штыки символизируют фронты, участвовавшие в освобождении Беларуси: 1-й, 2-й, 3-й Белорусские и 1-й Прибалтийский фронты.





Фундамент обелисков окружен широким каменным кольцом, внутри которого находится мозаичная надпись "Армии Советской, Армии-освободительнице - слава!" и мозаичные изображения орденов Отечественной войны и Славы. На внешнюю поверхность кольца нанесены барельефные изображения лиц, символизирующих обобщенные образы защитников Родины (юной партизанки, старого партизана, летчика, матроса, танкиста, молодых и старых пехотинцев), облицованные золотой эмалью.





Две лестницы по 241 ступеньке каждая, опоясывающие Курган, ведут на смотровую площадку на его вершине. Каждая ступенька закреплена отдельно.

Курган Славы. Вид с вертолета





У подножия расположена гранитная мемориальная доска с надписью: "У Кургане Славы жменя да жмені лягла зямля з гарадоў-герояў і іншых месц жорсткіх баёў, з гарадоў і сёл, якія навек праславілі сябе ратнымі і працоўнымі подзвігамі дзеля свабоды і незалежнасці Савецкай Радзімы".





Для устойчивости конструкции во время строительства был заложен столбовой фундамент, уходящий в глубину на 30 м. Такие меры были предприняты для исключения возможности оползня.





Реконструкции мемориального комплекса "Курган Славы"





После открытия Курган Славы неоднократно реконструировали.





В мае 2003 года на заседании Республиканского оргкомитета по подготовке празднования 60-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков было принято решение провести масштабную реконструкцию Кургана Славы.





На первом этапе реконструкции благоустроили прилегающую территорию, отремонтировали административные здания, инженерные сети, установили новую оросительную систему. На втором - отреставрировали верхнее декоративное кольцо, починили ступени, организовали музей военной техники.





Весной 2004 года на территории комплекса был разбит парк имени 60-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Курган Славы, 2004 год





Отреставрированный Курган Славы был торжественно открыт 1 июля 2004 года в присутствии многочисленных гостей, прибывших на торжества в честь 60-летия освобождения Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко и руководители России и Украины возложили цветы к подножию мемориала и почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.





В мае 2015 года к 70-летию Великой Победы на склонах Кургана полностью заменили травяное покрытие. Чтобы оно дольше сохраняло достойный вид, под дерном уложили антикротовую сетку. Произвели капитальный ремонт и реконструкцию изношенных ступеней лестниц. Отреставрировали барельефные изображения советских воинов и партизан, надпись "Армии Советской, Армии-освободительнице - слава!" на внутренней части декоративного кольца.

Во время церемонии по случаю приемки работ и включению новой подсветки мемориального комплекса Кургана Славы, 2015 год





На Кургане Славы была установлена новая система подсветки. Не остался без внимания и барельеф на смотровой площадке. Его подсветили янтарным цветом, подчеркивающим естественное бронзовое свечение. Внутри кольца мозаика окрасилась рубиновым фоном, словно на смотровой площадке горит Вечный огонь.

Реконструкцию провела Федерация профсоюзов Беларуси. Организация шефствует над мемориальным комплексом "Курган Славы" с 2004 года. За реализацию ряда масштабных проектов, в том числе реконструкцию Кургана Славы, ФПБ удостоена высочайшей награды - премии Президента Республики Беларусь "За духоўнае адраджэнне". Реконструкцию провела Федерация профсоюзов Беларуси. Организация шефствует над мемориальным комплексом "Курган Славы" с 2004 года. За реализацию ряда масштабных проектов, в том числе реконструкцию Кургана Славы, ФПБ удостоена высочайшей награды - премии Президента Республики Беларусь "За духоўнае адраджэнне".





К празднику 71-й годовщины окончания Великой Отечественной войны у мемориала установили каскад солнечных батарей. Фотоэлектрические элементы позволяют бесперебойно освещать памятник в вечернее и ночное время.





В 2017-2018 годах здесь были установлены информационные стенды о величайшей наступательной операции Великой Отечественной войны "Багратион" и военачальниках, руководивших этим наступлением. Это информация из архивных документов, воспоминаний людей, научных исследований. Таким образом, каждый посетитель мемориального комплекса может подробнее узнать историческую правду о тех событиях.

В 2023 году была начата уже третья по счету реконструкция, рассчитанная на несколько лет. Во время нее был выполнен капитальный ремонт центральной лестницы, ведущей к постаменту для возложения цветов, обустроен постамент для возложения цветов, произведено благоустройство прилегающей территории. Была произведена реконструкция фонтана и резервуаров для хранения воды автоматического полива, ремонт лестницы для подъема на Курган Славы и реставрация стелы. Реконструкция коснулась также инженерных сетей и парковки, административно-бытовых сооружений, сетей наружного освещения. На территории мемориального комплекса были установлены мультимедийные экраны с возможностью трансляции эксклюзивных видеоматериалов на трех языках. В 2023 году была начата уже третья по счету реконструкция, рассчитанная на несколько лет. Во время нее был выполнен капитальный ремонт центральной лестницы, ведущей к постаменту для возложения цветов, обустроен постамент для возложения цветов, произведено благоустройство прилегающей территории. Была произведена реконструкция фонтана и резервуаров для хранения воды автоматического полива, ремонт лестницы для подъема на Курган Славы и реставрация стелы. Реконструкция коснулась также инженерных сетей и парковки, административно-бытовых сооружений, сетей наружного освещения. На территории мемориального комплекса были установлены мультимедийные экраны с возможностью трансляции эксклюзивных видеоматериалов на трех языках.





В 2025 году на Кургане Славы во время республиканского субботника был заложен новый парк в виде крыльев аиста - символа мира.





Музей под открытым небом





В июне 2004 года по инициативе и при поддержке Федерации профсоюзов Беларуси на территории мемориального комплекса "Курган Славы" был создан музей под открытым небом, где выставлена военная техника времен Великой Отечественной войны. Среди его экспонатов - тяжелые советские танки, в том числе самый мощный и имеющий наибольшую броню среди всех серийных машин Великой Отечественной и достаточно редкий на сегодняшний день ИС-2.





На площадке разместились также самоходная артиллерийская установка ИСУ-152, послевоенный Т-10, артиллерийские орудия разных годов выпуска (противотанковые пушки ЗИС-2 образца 1941 года, ЗИС-3 1942 года, дивизионное орудие Д-44 1944 года).





Один из последних в Беларуси Т-34 для музея мемориального комплекса нашли на полигоне "Полесский", где танк использовался в качестве учебной мишени. После реставрации легендарная "тридцатьчетверка" заняла место среди экспонатов музея.





В 2009 году на территории мемориального комплекса была заложена Аллея Героев Минщины. Инициаторами акции были ветераны Великой Отечественной войны. Торжественное открытие состоялось в мае 2010 года.

В августе 2019 года экспозицию военной техники у Кургана Славы пополнил легендарный бронированный самолет-штурмовик Ил-2, который гитлеровцы называли "Черная смерть". В июне 2020 года в музее под открытым небом появилась боевая машина "Катюша". Легендарная артиллерийская установка сыграла ключевую роль в ходе боевых действий на территории нашей страны во время войны. В августе 2019 года экспозицию военной техники у Кургана Славы пополнил легендарный бронированный самолет-штурмовик Ил-2, который гитлеровцы называли "Черная смерть". В июне 2020 года в музее под открытым небом появилась боевая машина "Катюша". Легендарная артиллерийская установка сыграла ключевую роль в ходе боевых действий на территории нашей страны во время войны.





В 2024 году, к 80-летию освобождения Беларуси, в музее появился один из самых примечательных экспонатов - паровоз Эм-728-58 образца 1933 года. В 2025 году экспозиция была расширена - в нее были добавлены бронированная разведывательно-дозорная машина, гусеничный тягач, зенитное орудие и др. В 2026 году в музее появились танки Т-72А и Т-64, боевые машины пехоты.





Ступени памяти сквозь время





Сегодня Курган Славы - часть мемориального комплекса "Хатынь", входит в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.





Ежегодно у памятника проводятся торжественные мероприятия, церемонии принятия присяги военнослужащими, чествование ветеранов, старты автопробегов по местам боевой славы и др. Курган Славы пользуется популярностью и у минских молодоженов, для которых уже стало традицией возлагать к нему цветы в день бракосочетания. За время существования мемориального комплекса "Курган Славы" его посетили около 40 млн человек из более чем 100 стран.

Доброй традицией стало проведение республиканских субботников на территории мемориального комплекса. В 2021 году во время одного из них у мемориала был дан старт проекту по исследованию неизвестных страниц военных операций. Доброй традицией стало проведение республиканских субботников на территории мемориального комплекса. В 2021 году во время одного из них у мемориала был дан старт проекту по исследованию неизвестных страниц военных операций.





На территории мемориала организуются тематические "Выставки на Кургане Славы" - масштабный областной проект, который пользуется широкой популярностью у жителей центрального региона Беларуси и туристов.





В День Победы и День Независимости мемориальный комплекс традиционно становится главной площадкой в Минской области для празднования.