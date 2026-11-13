Сильный дождь и порывистый ветер ожидаются сегодня в Беларуси

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси днем 13 ноября по восточной половине страны ожидаются сильные дожди, объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Сегодня будет преобладание облачной погоды. Временами ожидаются осадки (дождь). Ветер прогнозируется юго-восточный, днем с переходом на западный 4-9 м/с, местами с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха днем будет 4-10 градусов выше нуля.-0-
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