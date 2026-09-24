Сильные ливни ожидаются сегодня в Беларуси

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24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня утром и днем по северу страны ожидаются сильные дожди. Объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.Сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди. Ветер прогнозируется северо-западный, западный 4-9 м/с, местами с порывами до 14 м/с.Температура воздуха днем будет 10-16 градусов выше нуля.