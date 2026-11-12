Сильные дожди и мокрый снег, а затем потепление. Какая погода будет в Беларуси 13-18 ноября

В ближайшие сутки (13 ноября) погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты, ночью смещающиеся с Балтийского моря, а днем - связанные с частным циклоном с центром над юго-востоком нашей страны. В связи с этим в большинстве районов пройдут осадки (дождь, ночью с мокрым снегом), днем по восточной половине - сильные дожди (объявлен оранжевый уровень опасности). Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6 градусов. Днем будет 4-10 тепла.
14 ноября (суббота) территория страны окажется в тыловой части обширной циклонической депрессии с центром над Финляндией. В дневные часы местами будет усиливаться ветер с порывами 15-18 м/с. Ночью местами, днем во многих районах страны ожидаются небольшие осадки - дождь, мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3 градусов, днем - плюс 1-7.
15-16 ноября (воскресенье-понедельник) под влиянием области повышенного атмосферного давления ожидается преимущественно сухая погода. В воскресенье температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 3 градусов, днем - плюс 1-8. В понедельник ночью будет от минус 5 до плюс 2 градусов, днем - плюс 2-9.
17-18 ноября (вторник-среда) территория Беларуси вновь окажется в циклонической циркуляции, поэтому прогнозируется облачная с осадками погода. В то же время с юго-западными, южными потоками начнет поступать теплая воздушная масса. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый гололед. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, по юго-западу - до плюс 6, днем - плюс 3-10. В среду температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 5 градусов, днем - плюс 3-10.-0-
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