Сильные дожди и мокрый снег, а затем потепление. Какая погода будет в Беларуси 13-18 ноября

"В ноябре погодные баталии, разыгравшиеся между зимой и осенью, продолжатся. При этом у зимы мало шансов на победу. Если недавно жители некоторых регионов нашей страны любовались белоснежным покрывалом (высотой до 3 см), то завтра частный циклон Pia, смещающийся с юга, принесет теплый воздух и обильные дожди. А в субботу циклон Romy станет управлять атмосферными процессами и подкинет немного осадков в смешанной фазе, вернет температурный фон в климатическое русло. Затем благодаря стараниям антициклона Lennox фронтальные разделы покинут территорию нашей страны. Однако период сухой погоды будет недолгим (15-16 ноября), так как уже 17-18 ноября мы вновь окажемся во власти ненастных циклонов, несущих не только новые порции осадков, но и открывающих путь атлантическому теплу", - рассказали в Белгидромете.