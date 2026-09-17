"Сила в движении и единстве". Спортсмены присоединились к праздничному велопробегу 

Колонна финишировала у Музея истории Великой Отечественной войны, участники велопробега возложили цветы к стеле "Минск - город-герой".-0-

Фото Дениса Костюченко, НОК - БЕЛТА

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители спортивной общественности Беларуси приняли участие в посвященном Дню народного единства велопробеге и почтили память павших в годы Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент БЕЛТА.На старт у аквапарка "Лебяжий" вышли около 400 человек, в том числе представители НОК и Минспорта, олимпийские чемпионы Антон Кушнир и Алла Цупер, сотрудники центров олимпийской подготовки и других спортивных учреждений, члены белорусских команд по видам спорта, а также работники и воспитанники БФСО "Динамо"."Спортивная отрасль присоединяется к пробегу не только в Минске, это стало традицией по всей стране. Когда мы грамотно дополняем друг друга, нас нельзя победить, мы становимся сильными и независимыми, - подчеркнул первый заместитель министра спорта Александр Дорохович. - Сегодня важный праздник, который объединяет белорусов. Поздравляю всех и желаю процветания нашей прекрасной стране"."17 сентября 1939 года случилось историческое событие - белорусский народ воссоединился. И неспроста в слогане нашего общества "Сила в движении и единстве" присутствует слово "единство", - отметил председатель ЦС БФСО "Динамо" Дмитрий Балаба. - Мы традиционно принимаем участие в этом мероприятии. С удовольствием преодолели маршрут по проспекту Победителей, ребятам из наших детских школ также очень понравилось"."Каждому из нас с ранних лет объясняют, что такое родина и как важно чтить память предков. Спортсмены - такие же обычные люди, которые свое детское воспитание несут по жизни. На соревнованиях атлет бьется не за себя, а отстаивает честь страны. И это в том числе дань соотечественникам, которые отстояли наше право называться белорусами", - сказала чемпионка мира по велоспорту Наталья Цилинская.