



Первой вице-леди Беларусь стала Ольга Хилько. На третьей строчке расположилась Анастасия Сенькова. Кроме того, победительница получила не только титул, но и приоритетное право представлять страну на международных конкурсах. В следующем году белоруски продолжат принимать участие в конкурсе красоты стран БРИКС. Также среди традиционных международных площадок для представительниц страны и "Миссис Вселенная".

"Леди Беларусь" Юлиана Шелюта многогранная личность: она работает медицинским работником, психологом, ведет блог и уже более десяти лет связана с моделингом. "Это непередаваемые эмоции - волнение, чувство ответственности и большая любовь к проекту. Я решила принять участие, чтобы скрасить осень, а в итоге она стала для меня по-настоящему особенной и самой лучшей. Очень счастлива получить это звание. Представлять страну - большая гордость. Меня поддерживают самые близкие - муж, мама и все родные", - рассказала победительница. "Леди Беларусь" Юлиана Шелюта многогранная личность: она работает медицинским работником, психологом, ведет блог и уже более десяти лет связана с моделингом. "Это непередаваемые эмоции - волнение, чувство ответственности и большая любовь к проекту. Я решила принять участие, чтобы скрасить осень, а в итоге она стала для меня по-настоящему особенной и самой лучшей. Очень счастлива получить это звание. Представлять страну - большая гордость. Меня поддерживают самые близкие - муж, мама и все родные", - рассказала победительница.

Красавица призналась, что самым сложным сегодня было сделать первый шаг и впервые выйти на сцену. Во время подготовки к финалу справиться с волнением ей помогли ежедневные ритуалы, накопленный опыт и внутренняя опора. В свободное время она любит гулять в парке и чувствует особую связь с природой. "Конкуренции не было совершенно. С первого дня мы очень сдружились. Сейчас даже не представляем, как будут проходить наши недели без репетиций", - добавила она. Красавица призналась, что самым сложным сегодня было сделать первый шаг и впервые выйти на сцену. Во время подготовки к финалу справиться с волнением ей помогли ежедневные ритуалы, накопленный опыт и внутренняя опора. В свободное время она любит гулять в парке и чувствует особую связь с природой. "Конкуренции не было совершенно. С первого дня мы очень сдружились. Сейчас даже не представляем, как будут проходить наши недели без репетиций", - добавила она.

За титул боролись 18 участниц в возрасте от 28 лет. В этом году конкурс объединила концепция "Сила, мудрость, красота". Программа финала включала выходы в деловых костюмах и вечерних платьях, романтический танец и интеллектуальный конкурс. Кроме того, каждая участница подготовила видеовизитку, в которой рассказала о себе через призму философии проекта. За титул боролись 18 участниц в возрасте от 28 лет. В этом году конкурс объединила концепция "Сила, мудрость, красота". Программа финала включала выходы в деловых костюмах и вечерних платьях, романтический танец и интеллектуальный конкурс. Кроме того, каждая участница подготовила видеовизитку, в которой рассказала о себе через призму философии проекта.

Директор Национальной школы красоты Божена Еремич напомнила, что в прошлом году конкурс провели впервые, а победительница вошла в пятерку лучших на конкурсе "Миссис Вселенная". "Для нас это высокий результат. Сейчас конкурс становится традицией. Наши женщины очень красивые, а в Год белорусской женщины нельзя об этом не говорить. Но важно показать не только внешнюю красоту: белоруски умеют совмещать работу и карьеру, добиваться целей и достойно представлять страну на международной арене. Мы восхищаемся ими", - отметила она.

Организаторы наблюдали за участницами не только на сцене, но и во время репетиций. Жюри заранее пообщалось с конкурсантками, чтобы оценить их потенциал, целеустремленность и готовность представлять Беларусь. В свою очередь финал позволяет увидеть, как женщины держатся на сцене, проявляя харизму и обаяние. По мнению Божены Еремич, формула успеха состоит в сочетании внутренней и внешней красоты. Организаторы наблюдали за участницами не только на сцене, но и во время репетиций. Жюри заранее пообщалось с конкурсантками, чтобы оценить их потенциал, целеустремленность и готовность представлять Беларусь. В свою очередь финал позволяет увидеть, как женщины держатся на сцене, проявляя харизму и обаяние. По мнению Божены Еремич, формула успеха состоит в сочетании внутренней и внешней красоты.





Вторая вице-леди Анастасия Сенькова также поделилась впечатлениями и рассказала о себе. Вне конкурса 46-летняя белорусская красавица работает педагогом и режиссером, ставит дефиле для девочек в Минском государственном дворце детей и молодежи. Участие в конкурсе представительница прекрасного пола назвала возможностью проверить себя и совершенствоваться в профессии. "Я не гналась за победой. Моя цель - получить удовольствие, блистать, улыбаться и быть уверенной в себе", - призналась она.

С точки зрения своей профессии и опыта в сфере красоты финал для нее стал интересным испытанием. "Я стремилась создать цельный образ, начиная с первого выхода на сцену до видеовизитки. Прежде всего я задумалась о том, кто такая женщина. Я ассоциирую себя с рекой: многогранной и переменчивой, способной быть и мягкой, и сильной. Я творческий и разносторонний человек и эту метафору отразила в образе, выдержанном в голубых и синих тонах, с жемчугом и перламутром", - подчеркнула конкурсантка.-0- С точки зрения своей профессии и опыта в сфере красоты финал для нее стал интересным испытанием. "Я стремилась создать цельный образ, начиная с первого выхода на сцену до видеовизитки. Прежде всего я задумалась о том, кто такая женщина. Я ассоциирую себя с рекой: многогранной и переменчивой, способной быть и мягкой, и сильной. Я творческий и разносторонний человек и эту метафору отразила в образе, выдержанном в голубых и синих тонах, с жемчугом и перламутром", - подчеркнула конкурсантка.-0-





Фото Виталия Пивоварчика

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальной школе красоты определили победительницу конкурса "Леди Беларусь - 2026". Главную корону получила 37-летняя Юлиана Шелюта из Минска, передает корреспондент БЕЛТА.