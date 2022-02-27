Швед: призываю граждан не поддаваться на провокации, не участвовать в незаконных акциях

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Призываю граждан не поддаваться на провокации, не участвовать в незаконных акциях. Такое заявление сделал сегодня журналистам генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня очень важный процесс в истории нашей страны. Проходит референдум, на котором наши граждане должны определиться с изменениями и дополнениями в Основной закон. Обстановка на всех избирательных участках совершенно спокойная и полностью контролируется правоохранительными и иными государственными органами. Вместе с тем в отдельных деструктивных Telegram-каналах стала распространяться информация с призывами сорвать референдум, уничтожать бюллетени, выходить на всякого рода незаконные акции, митинги, пикеты", - сказал Андрей Швед.

Генеральный прокурор напомнил, что в соответствии с законом эти действия подлежат административной, а в определенных случаях уголовной ответственности. По его словам, ответственность за такие действия неизбежно наступит. Закон для всех одинаков.

"Любым фактам нарушения закона, угрозам в отношении членов избирательной комиссии, должностных лиц, правоохранительных и государственных органов будет дана самая принципиальная правовая оценка. Мы очень внимательно отслеживаем каждое сообщение. И те, кто это все организовывает, и те, кто это распространяет, рано или поздно будут установлены и привлечены к ответственности. Для этого есть все силы и средства, есть опыт, который мы наработали в последние годы. Поэтому призываю граждан не поддаваться на всякого рода провокации, не участвовать в незаконных акциях, не принимать во внимание заведомо ложные сведения, ориентироваться на официальные источники информации и выполнят каждый свой гражданский долг - прийти на избирательный участок", - подчеркнул Андрей Швед.-0-