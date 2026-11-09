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Шпаковский: мирное урегулирование конфликта в Украине - ключевой вопрос нацбезопасности Беларуси

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
09 ноября 2026, 18:07

Шпаковский: мирное урегулирование конфликта в Украине - ключевой вопрос нацбезопасности Беларуси

Александр Шпаковский. Фото из архива
Александр Шпаковский. Фото из архива
Александр Шпаковский. Фото из архива
Новости темы "Проект "В теме" "
Предупреждал о политическом тупике. Шпаковский о словах Лукашенко о Президенте США 
На территории Беларуси организован имеющий осязаемые результаты переговорный канал - Шпаковский
9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мирное урегулирование вооруженного конфликта на территории Украины - ключевой вопрос национальной безопасности Республики Беларусь. Об этом в проекте БЕЛТА "В теме" заявил член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский. 
Он отметил, что конфликт в Украине - самое крупномасштабное военное столкновение в Европе после завершения Второй мировой войны: "И это современная война с использованием современных средств поражения, боевых технологий искусственного интеллекта, представляющих огромную опасность". 
"Мирное урегулирование этой ситуации - ключевой вопрос национальной безопасности Республики Беларусь. Не только потому, что у нас 1084 км протяженность белорусско-украинской государственной границы. Не только потому, что от Украины нередко на протяжении этих лет, с момента начала боевых действий, поступали прямые угрозы в наш адрес и были попытки организации диверсионных акций на нашей территории и так далее. Мы всегда достаточно умело, используя комплекс дипломатических, специальных, иных мероприятий, купировали эти угрозы и не допускали втягивания Беларуси в пространство войны", - сказал член Постоянной комиссии. 

Парламентарий обратил внимание, что в Беларуси существует эффективный переговорный канал, который сейчас может перерасти в нечто большее. По его словам, гуманитарная операция для мирных жителей прифронтового города Алешки Херсонской области, особую роль в которой сыграла Беларусь, стала предтечей встречи в Абу-Даби (трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США. - Прим. БЕЛТА). 

"В мире есть влиятельные противники такого развития событий, потому что затухание этого костра грозит для них как минимум значительным снижением сверхприбылей. Конечно же, в их интересах было втянуть Беларусь в пространство войны и роль Беларуси миротворческую нивелировать, - отметил Александр Шпаковский. - Я думаю, что с этим связано в том числе лживое навешивание ярлыков со стороны западников после 2022 года о том, что наша страна является неким соагрессором. Хотя Республика Беларусь не участвует в боевых действиях даже в той степени, в которой участвуют в боевых действиях на территории Украины западные страны. Мы не снабжаем никого развединформацией, мы не предоставляем свою территорию для поставки техники и вооружений. Наши советники не присутствуют в штабах одной из противоборствующих сторон, и наши военнослужащие сил специальных операций под видом неких добровольцев тоже там не воюют. То есть никаких фактов, подтверждающих участие Республики Беларусь в боевых действиях на территории Украины, нет. При этом мы являемся военно-политическим союзником России. Естественно, те союзные соглашения, которые у нас существуют, мы их соблюдаем". 

Член Постоянной комиссии по международным делам подчеркнул, что переговоры на территории Беларуси по урегулированию украинского конфликта действительно эффективны: "У нас есть необходимый опыт. Кроме того, совершенно понятно, что мы не можем безучастно относиться к происходящим событиям, потому что воюют наши единокровные братья. Беларусь, Россия и Украина - это с точки зрения любых геополитических теорий единая восточнославянская цивилизация, скрепленная общими ценностями и православной верой. Поэтому абсолютно логичным является то, что Беларусь предпринимает все возможные усилия для разрешения украинского конфликта. Мы не навязываемся в посредники, но мы не скрываем того, что именно Минск готов организовать этот процесс в наибольшей степени эффективно". Он также выразил убежденность в том, что если бы этот процесс был организован, то можно было бы избежать серьезного кровопролития.

"Помним первые переговоры на территории Беларуси. Прямо скажем, можно было войны не допустить. Не говоря уже о том, что в минском переговорном формате, когда решался вопрос гражданского противостояния на Донбассе, тоже были достигнуты серьезные успехи. В 2019 году все отрапортовали (и ООН, и ОБСЕ), что в зоне боевых действий на Донбассе не погиб ни один ребенок. Успех? Успех. Его можно было развивать. Но затем мы видим, что куда-то не туда свернул новоизбранный президент Украины Зеленский, обещавший своему народу мир, а приведший этот народ в самую кровавую войну в его истории", - дополнил Александр Шпаковский.-0-
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