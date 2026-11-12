Шоколад с коллагеном, адвент календари и тонны подарков. Что готовят гомельские кондитеры к Новому году?

Какие сладкие новогодние новинки подготовила для детей и их родителей гомельская фабрика "Спартак"





Вместо конкуренции – партнерство





Новый год на кондитерской фабрике "Спартак" начинается… в феврале. Это огромная творческая и производственная работа, которая стартует с выбора упаковки. Практически ежедневно на предприятии проходят встречи с ведущими поставщиками и дизайнерами, чтобы найти ту самую идеальную форму для будущих праздничных наборов. Затем наступает очередь самого вкусного этапа – разработки наполнения. "Спартак" по праву гордится своей широкой линейкой товаров.





Фабрика выпускает все: от премиального шоколада и конфет до печенья, карамели и тортов. Однако в этом году бренд решил выйти за рамки привычного, ориентируясь на запросы покупателей.

– Обратная связь от потребителей показала: люди хотят максимального разнообразия в одном подарке, – рассказывает начальник отдела рекламы и маркетинга СП ОАО "Спартак" Татьяна Попова. – Поэтому мы объединили усилия с коллегами по кондитерскому кластеру – фабриками "Красный пищевик" и "Красный мозырянин". Вместо конкуренции выбрали совместную работу. – Обратная связь от потребителей показала: люди хотят максимального разнообразия в одном подарке, – рассказывает начальник отдела рекламы и маркетинга СП ОАО "Спартак" Татьяна Попова. – Поэтому мы объединили усилия с коллегами по кондитерскому кластеру – фабриками "Красный пищевик" и "Красный мозырянин". Вместо конкуренции выбрали совместную работу.

Благодаря этому партнерству стандартные новогодние коллекции пополнились легендарным сливочным ирисом, желейным мармеладом и глазированным зефиром. Более того, по индивидуальному заказу клиентов в подарки можно добавить и суперновинки партнеров – например, драже "Джойтсы". Благодаря этому партнерству стандартные новогодние коллекции пополнились легендарным сливочным ирисом, желейным мармеладом и глазированным зефиром. Более того, по индивидуальному заказу клиентов в подарки можно добавить и суперновинки партнеров – например, драже "Джойтсы".





Магия ожидания праздника





Особое место в новой коллекции занимают адвент-календари, популярность которых растет с каждым годом. В этом сезоне "Спартак" подготовил два уникальных формата, где под каждым окошком скрываются не только сладости, но и интерактивы.





"Морозные приключения мини" (15 дней, 230 г). Этот небольшой календарь-книжка идеально подойдет для создания праздничного настроения у малышей. Открывая окошки, ребенок будет узнавать, как зовут новогодних волшебников в разных странах, где они живут и чем отличаются друг от друга. Внутри также прячется тематическая раскраска.

Большой адвент "Морозные приключения". Настоящий эксклюзив, посвященный легендарной и одной из самых узнаваемых конфет фабрики. С обратной стороны календаря можно вырезать игральный кубик и отправиться в познавательный квест: пройти весь путь создания сладостей на "Спартаке" – от склада какао-бобов до готовой плитки шоколада. Большой адвент "Морозные приключения". Настоящий эксклюзив, посвященный легендарной и одной из самых узнаваемых конфет фабрики. С обратной стороны календаря можно вырезать игральный кубик и отправиться в познавательный квест: пройти весь путь создания сладостей на "Спартаке" – от склада какао-бобов до готовой плитки шоколада.





Главная фишка адвент-календарей этого года – сувениры внутри. Приоткроем завесу тайны: в ячейках ребенка ждет эксклюзивный брендированный брелок в виде конфеты "Аэрофлотская" и игрушка! К слову, в фирменных магазинах можно найти подушки для путешествий и мягкие игрушки в ее стиле, а вскоре появится и новогодняя упаковка в виде конфеты, любимой многими.





На любой вкус









Новинки и нестареющая классика









– Печенье "Пармезанчиз" выпускается на автоматизированной линии с добавлением настоящего сыра пармезан и рапсового масла. Вторая премиальная новинка – "Чудо утро" с сыром и морской солью. Это печенье изготавливается на нежном сливочном масле. В новогодние подарки войдут вафельные конфеты "Крошка-осьминожка" с какао и йогуртом, покрытые молочным шоколадом, они созданы специально для дошкольников и школьников. Любителей классического шоколада порадуют новые конфеты с фисташкой, а также дуэт фисташки и миндаля. Начинка создается на основе сухого молока с добавлением натуральной пасты из ядер фисташки. Новинка представлена в роскошных коробках-шестигранниках под брендом "Impresso". Конфеты будут доступны как в составе новогодних подарков, так и в качестве отдельного изысканного презента.





Вторую жизнь получают и классические вкусы, которые уже давно стали визитной карточкой гомельского предприятия. Например, конфеты "Вишенка", которые создаются на молочной помадке с добавлением сгущенного молока, натурального сливочного масла и цельной крупной вишни без косточки. На базе этого хита технологи разработали еще два наименования – шоколадные конфеты "Вишенка с корицей" и "Озорная вишня с корицей".

К созданию новинок на фабрике "Спартак" относятся со всей серьезностью, ведь запуск любого нового продукта – это сложный многоэтапный процесс. К созданию новинок на фабрике "Спартак" относятся со всей серьезностью, ведь запуск любого нового продукта – это сложный многоэтапный процесс.





– На предприятии обязательно проходит экспертно-художественный совет, куда входят специалисты различных служб и официально обученные дегустаторы, – продолжает Наталья Александровна. – Мы оцениваем органолептические показатели: вкус, аромат, консистенцию. Каждое кондитерское изделие проходит этот строжайший отбор, и только если совет одобряет продукт, он идет в производство. В поисках вдохновения технологи регулярно ездят на международные выставки, а ребята из маркетинга – наша главная креативная группа. Они придумывают смелые идеи, а мы стараемся воплотить их в жизнь.

Богатая история фабрики, основанной в 1924 году, позволяет технологам совершать настоящие кондитерские путешествия во времени. К недавнему столетию предприятия "Спартак" сделал роскошный подарок для старшего поколения потребителей и возродил легендарные конфеты "Данко", которые когда-то были сняты с производства. Богатая история фабрики, основанной в 1924 году, позволяет технологам совершать настоящие кондитерские путешествия во времени. К недавнему столетию предприятия "Спартак" сделал роскошный подарок для старшего поколения потребителей и возродил легендарные конфеты "Данко", которые когда-то были сняты с производства.





– Маркетологи подняли архивную информацию и восстановили дизайн упаковки, а мы в точности повторили рецепт: натуральное какао-масло, сухое молоко, коньяк и хрустящая вафля, которые вместе дают яркий, насыщенный вкус, – делится Наталья Фесько. – Пока серия ограничена, так как конфеты выпускаются на небольшой площадке. Однако на вафельном участке уже установили новые современные печи, что позволит в ближайшее время значительно увеличить производительность, в том числе и по конфетам "Данко".





Формула традиционного шоколада – это какао тертое, какао-масло и сахар, а печенья – мука, жир, яйца и тот же сахар. Однако "Спартак" активно развивает направление для тех, кто строго следит за фигурой или ограничивает потребление глюкозы.





– Фабрика выпускает широкую линейку сладостей на современных безопасных сахарозаменителях, – говорит Наталья Александровна. – В этом ассортименте представлены два вида вафельных батончиков, нежнейшие трюфели, хрустящее печенье, два вида мини-батончиков мюсли и три наименования премиального шоколада (горький, с клубникой и с фундуком).





Тройной контроль









Такой жесткий подход позволяет фабрике уверенно поставлять гомельские сладости по всей Беларуси, а также экспортировать продукцию более чем в 20 стран ближнего и дальнего зарубежья.





Миллионы конфет и смелый эксперимент









– Мы всегда ищем новые идеи, и в этом сезоне у меня уже появились личные фавориты. Например, наш стильный и немного дерзкий дуэт: брутальный Дед Мороз и модная Снегурочка в темных очках. Это большой набор весом полтора килограмма, выполненный в формате тубуса "Веселый праздник". Подарок "Новогодняя магия" в виде стильного шестигранника. И, конечно, отдельная любовь – это наши замечательные подарки – мягкие игрушки в виде забавных снеговиков и очаровательных овечек. После того, как конфеты внутри закончатся, жизнь игрушки только начинается! Она будет напоминать о празднике, продолжая дарить радость.

Начавшись как смелый эксперимент, производство шоколада ручной работы переросло в масштабное и востребованное направление. В конфетно-шоколадном цехе под него выделили и оборудовали отдельный участок. А кондитеры высших разрядов, победители международных конкурсов теперь отливают и лепят там настоящие скульптурные шедевры. Начавшись как смелый эксперимент, производство шоколада ручной работы переросло в масштабное и востребованное направление. В конфетно-шоколадном цехе под него выделили и оборудовали отдельный участок. А кондитеры высших разрядов, победители международных конкурсов теперь отливают и лепят там настоящие скульптурные шедевры.





С помощью сладостей от "Спартака" так легко подарить своим детям и близким теплые воспоминания, которые останутся с ними на всю жизнь. Помните, как в детстве, когда родители украшали елку конфетами, мы аккуратно разворачивали блестящую фольгу, съедали лакомство, бережно заворачивали пустой фантик обратно и вешали его на ветку, чтобы никто ничего не заметил? Пусть и у нынешнего поколения детей будет такое же беззаботное, счастливое и сладкое детство! С помощью сладостей от "Спартака" так легко подарить своим детям и близким теплые воспоминания, которые останутся с ними на всю жизнь. Помните, как в детстве, когда родители украшали елку конфетами, мы аккуратно разворачивали блестящую фольгу, съедали лакомство, бережно заворачивали пустой фантик обратно и вешали его на ветку, чтобы никто ничего не заметил? Пусть и у нынешнего поколения детей будет такое же беззаботное, счастливое и сладкое детство!

"Спартак" выпустил специальные праздничные каталоги. В них представлен широчайший ассортимент новогодних наборов.





Конфеты "Аэрофлотские" в 1966 году получили престижный приз на выставке ВДНХ в Москве, и сегодня они выпускаются по неизменной советской рецептуре, оставаясь в топе продаж.

Сохранили аутентичный рецепт конфет "Дары Полесья", которые завоевали бронзовую медаль ВДНХ в 1967 году. Их хрустящая шоколадная корочка и начинка из черники и клюквы до сих пор покоряют сердца сладкоежек. Меняется только оформление: сегодня "Дары Полесья" можно приобрести даже в эксклюзивном сувенирном исполнении – в виде эстетичного керамического бочонка. Сохранили аутентичный рецепт конфет "Дары Полесья", которые завоевали бронзовую медаль ВДНХ в 1967 году. Их хрустящая шоколадная корочка и начинка из черники и клюквы до сих пор покоряют сердца сладкоежек. Меняется только оформление: сегодня "Дары Полесья" можно приобрести даже в эксклюзивном сувенирном исполнении – в виде эстетичного керамического бочонка.

Ольга ПРОЛЮК, фото автора и из архива предприятия

УНП 400078278



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Сладкие новогодние подарки от профсоюзов и руководства предприятий давно стали доброй традицией. Кондитерская фабрика "Спартак" предлагает бизнесу и организациям максимально гибкие условия сотрудничества. Работа с каждым корпоративным клиентом выстраивается строго индивидуально: заказчик может сам выбрать не только внутреннее наполнение (определенные сорта конфет, печенья и шоколада), но и заказать разработку уникальной брендированной упаковки. Татьяна Викторовна рассказывает:– До 20 ноября при покупке новогодних подарков по 100%-й предоплате "Спартак" предоставляет внушительные скидки на стандартные наборы: 15% – при базовом заказе; 20% – если вы оформляете доставку транспортом предприятия (расходы на логистику включаются в стоимость, но итоговая скидка увеличивается). Сегодня клиентам одинаково интересны как компактные комплименты по 300 граммов, так и солидные 3-килограммовые наборы. Фабрика готова удовлетворить любой запрос. Помимо адвент-календарей, в нашей новогодней коллекции представлены мягкие игрушки-тайники с наполнением по 1,2 кг, классические картонные коробки, сумочки, тубусы и прочные жестяные коробки.Содержимое спартаковских подарков радует разнообразием вкусов. Внутри можно найти шоколад, конфеты, печенье, карамель и полезные батончики-мюсли. При этом производство фабрики поражает своей технологичностью: линии максимально автоматизированы, а специалисты лишь контролируют выполнение процессов. Однако для особых кондитерских шеде вров на предприятии до сих пор применяется ручной труд.Кондитеры "Спартака" стремятся удивить сладкоежек и обязательно включают в новогодний ассортимент самые яркие новинки года. Ведущий инженер-технолог технологической службы предприятия Наталья Фесько рассказала о главных гастрономических премьерах:Кондитерская фабрика "Спартак" бескомпромиссно держит марку в вопросах безопасности и вкуса. На предприятии выстроена уникальная многоступенчатая система проверки, благодаря которой с конвейера уходит только безупречный продукт.Сначала непрерывный мониторинг идет прямо на линиях: в каждом цехе работает собственная лаборатория, где контролеры пищевой продукции делают отбор образцов. Параллельно с ними выборку по утвержденным схемам контроля осуществляет Центральная производственная лаборатория. На финальном этапе, когда партия полностью сформирована, к делу подключается служба технического контроля. Специалисты еще раз проверяют готовую партию и только после этого выписывают официальное удостоверение качества.В преддверии зимних праздников фабрика работает на полную мощность. По подарочной программе к Новому году "Спартак" планирует выпустить внушительный объем продукции – колоссальный тираж сладких наборов, созданный, чтобы радовать покупателей.Разработка оформления для такого масштабного производства – результат огромного коллективного труда. Начальник отдела рекламы и маркетинга Татьяна Попова отмечает некоторые из них:Из белого, молочного и горького шоколада мастера фабрики создают поразительные фигурки: зубров, изящные цветы, туфельки, шоколадные пистолеты, армейские погоны, детальную канцелярию ко Дню учителя и многое другое. К Новому году кондитеры подготовили эксклюзивные шоколадные веночки и сборные елочки, которые конструируются из шоколадных дисков разного диаметра, щедро посыпанных мармеладом и отборными орехами.