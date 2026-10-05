"Школиада-2026". Соревнования по легкой атлетике пройдут в Беларуси для учащихся 5-6-х классов

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси пройдет республиканское спортивно-массовое мероприятие среди детей и подростков по легкой атлетике. Такая информация размещена на Национальном образовательном портале, сообщает БЕЛТА.



Состоится "Школиада-2026" в четыре этапа. Первый уже завершился в учреждениях общего среднего образования. Второй этап продлится до 30 октября - пройдут районные и городские соревнования. Состязания в областях и Минске завершатся 20 ноября. Четвертый этап запланирован на 9-10 декабря - среди сборных команд областей и Минска. Лучшие команды всех регионов страны встретятся в финале на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике.



"Мероприятие проводится с целью популяризации легкой атлетики среди учащихся 5-6-х классов учреждений общего среднего образования, привлечения детей к регулярным занятиям спортом, формирования здорового образа жизни и выявления одаренных спортсменов. Важным направлением остается профилактика правонарушений и развитие спортивных интересов у подростков. Соревнования нацелены не только на спортивные результаты, но и на воспитание уважения к соперникам, зрителям и спортивной этике", - отметили в ведомстве.



Организацию и проведение всех этапов курируют Министерство образования, Министерство спорта, Белорусская федерация легкой атлетики и др. На каждом этапе задействованы профессиональные судьи, тренеры и медицинские работники, соблюдаются все требования по безопасности, в том числе инструктажи для участников и меры по предупреждению травматизма.-0-