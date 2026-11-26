26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном университете 28 ноября впервые стартует образовательный проект по изучению белорусского языка для учащихся 5-7-х классов "Школа юнага бусляняці". Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.



Инициатором проекта выступил филологический факультет БГУ. Среди главных целей школы - популяризация родного языка, повышение уровня грамотности детей, а также их знакомство с факультетом для осознанного выбора будущей профессии.



"Занятия для учащихся такого возраста до настоящего времени в БГУ не проводились. Возросший интерес к языку и запрос от школьников на дополнительное изучение его особенностей и специфики подтолкнул филологов БГУ открыть курсы для 5-7-х классов", - проинформировали в пресс-службе.



Проводить образовательные встречи будут преподаватели кафедры белорусского языкознания. Формат обучения адаптирован специально под возраст участников и максимально отличается от привычной школьной программы.



"В первую очередь мы стремились отойти от формата классического урока. Нам важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя спокойно и находился в атмосфере поддержки, дружбы и заинтересованности. Именно поэтому основу обучения составят игры, викторины, интерактивные занятия с акцентом на расширение словарного запаса и повышение уровня грамотности. Также большое внимание уделим переводу и разбору частых недочетов. Самое главное - дать возможность воспитанникам учиться без отметок и страха сделать ошибку", - рассказала заведующая кафедрой белорусского языкознания БГУ Наталья Чернобровкина.



Обучение в "Школе юнага бусляняці" бесплатное. Занятия планируют проводить раз в две недели, но при высокой востребованности график могут скорректировать. Регистрация уже открыта, при этом присоединиться к проекту школьники смогут на любом этапе. "Школа юнага бусляняці" организована в рамках традиционной Школы юного филолога БГУ.-0-