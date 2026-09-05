Шаг в будущее сделан. Курсанты военного факультета ГрГУ принесли присягу на Кургане Славы

5 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На мемориальном комплексе "Курган Славы" в Гродно состоялась торжественная церемония принятия военной присяги: клятву верности Родине дали курсанты-первокурсники военного факультета Гродненского государственного университета им. Янки Купалы, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сегодняшнее событие выходит далеко за рамки университетской жизни, 54 курсанта военного факультета принимают присягу на верность Родине, Отечеству и народу. В вузе ребята получат достойную подготовку и станут высокопрофессиональными офицерами. В ГрГУ мы готовим офицеров самых мирных из военных профессий - офицеров тыла и специалистов по физической подготовке войск. А ведь военная наука гласит, что без тыла нет победы. Как и нет победы без хорошей учебы", - сказала ректор ГрГУ Ирина Китурко, поздравляя новобранцев.
С гордо поднятой головой произнесли курсанты слова присяги. Для вчерашних школьников этот ритуал стал точкой отсчета на пути служения Отчизне. В их глазах - решимость, в сердцах - волнение и осознание огромной ответственности. Каждое слово клятвы прозвучало как обещание быть верными долгу, сильными духом и достойными продолжателями традиций белорусской армии.
Поддержать новобранцев собрались родные, друзья, преподаватели. Почетными гостями церемонии стали заместитель министра обороны по тылу - начальник тыла Вооруженных Сил Александр Мосолов, заместитель командующего войсками по тылу - начальник управления тыла Западного оперативного командования Александр Крыженюк, военный комиссар Гродненской области Игорь Ходаровский, заместитель начальника управления тыла Государственного пограничного комитета Игорь Бородавкин, представители руководства силовых ведомств Гродненщины.
"Этот день навсегда останется в моей памяти. Принятие военной присяги - событие, к которому я шел осознанно, но когда настал момент произнести эти священные слова перед лицом своих товарищей, командиров и близких, эмоции просто захлестнули. В тот момент, когда я громко и четко произносил слова присяги, почувствовал колоссальную ответственность и вместе с тем огромную гордость. Шаг в будущее сделан, и это лучшее начало службы", - поделился первокурсник военного факультета ГрГУ Мирослав Блатницкий.-0-
Фото ГрГУ им. Янки Купалы