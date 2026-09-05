Шаг в будущее сделан. Курсанты военного факультета ГрГУ принесли присягу на Кургане Славы

"Этот день навсегда останется в моей памяти. Принятие военной присяги - событие, к которому я шел осознанно, но когда настал момент произнести эти священные слова перед лицом своих товарищей, командиров и близких, эмоции просто захлестнули. В тот момент, когда я громко и четко произносил слова присяги, почувствовал колоссальную ответственность и вместе с тем огромную гордость. Шаг в будущее сделан, и это лучшее начало службы", - поделился первокурсник военного факультета ГрГУ Мирослав Блатницкий.-0-

Фото ГрГУ им. Янки Купалы Фото ГрГУ им. Янки Купалы

5 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На мемориальном комплексе "Курган Славы" в Гродно состоялась торжественная церемония принятия военной присяги: клятву верности Родине дали курсанты-первокурсники военного факультета Гродненского государственного университета им. Янки Купалы, передает корреспондент БЕЛТА."Сегодняшнее событие выходит далеко за рамки университетской жизни, 54 курсанта военного факультета принимают присягу на верность Родине, Отечеству и народу. В вузе ребята получат достойную подготовку и станут высокопрофессиональными офицерами. В ГрГУ мы готовим офицеров самых мирных из военных профессий - офицеров тыла и специалистов по физической подготовке войск. А ведь военная наука гласит, что без тыла нет победы. Как и нет победы без хорошей учебы", - сказала ректор ГрГУ Ирина Китурко, поздравляя новобранцев.С гордо поднятой головой произнесли курсанты слова присяги. Для вчерашних школьников этот ритуал стал точкой отсчета на пути служения Отчизне. В их глазах - решимость, в сердцах - волнение и осознание огромной ответственности. Каждое слово клятвы прозвучало как обещание быть верными долгу, сильными духом и достойными продолжателями традиций белорусской армии.Поддержать новобранцев собрались родные, друзья, преподаватели. Почетными гостями церемонии стали заместитель министра обороны по тылу - начальник тыла Вооруженных Сил Александр Мосолов, заместитель командующего войсками по тылу - начальник управления тыла Западного оперативного командования Александр Крыженюк, военный комиссар Гродненской области Игорь Ходаровский, заместитель начальника управления тыла Государственного пограничного комитета Игорь Бородавкин, представители руководства силовых ведомств Гродненщины.