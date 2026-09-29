Сезон загонной охоты на копытных стартует с 1 октября в Беларуси 

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сезон загонной охоты на копытных в Беларуси стартует с 1 октября и продлится до 31 декабря, сообщили БЕЛТА в РГОО "Белорусское общество охотников и рыболовов".



Загонная охота разрешена на косулю, лося, оленя благородного, оленя пятнистого, кабана, лань и муфлона. В светлое время суток производится охота загоном и с собаками (породы собак для охоты определяется по решению пользователя охотничьих угодий). В течение суток - из засады и с похода. Разрешается добыча копытных животных любого пола и возраста с учетом норм изъятия.



Для лося, оленя благородного, лани, взрослого кабана старше двух лет можно использовать нарезное охотничье оружие, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей, охотничьи луки и арбалеты, охотничьих собак. Для оленя пятнистого, косули, муфлона и молодняка кабана (в возрасте до двух лет) используется нарезное охотничье оружие, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью, охотничьи луки и арбалеты, охотничьи собаки: породы по решению пользователя охотничьих угодий. Перечень патронов (калибров) нарезного охотничьего оружия, разрешенных для добычи охотничьих животных в зависимости от вида и (или) возраста, определяется Министерством лесного хозяйства. Пользователь охотничьих угодий вправе ограничивать или запрещать использование тех или иных орудий охоты, включая патроны.



При проведении охоты загоном охотникам запрещается проводить ее в условиях плохой видимости, выходить на середину стрелковой линии, в том числе просеки или дороги, либо на ее сторону, противоположную расположению стрелков (номеров), меняться номерами, самостоятельно выбирать места и сходить с номера до окончания загона, кроме случаев, когда охотник должен оказать незамедлительную помощь попавшему в беду другому лицу. Нельзя применять самозарядное оружие с емкостью магазина более чем на 10 патронов, а также патроны к нарезному оружию с оболочечной пулей и к гладкоствольному оружию с круглой пулей, осуществлять стрельбу по охотничьему животному вдоль стрелковой линии, за пределами своего сектора, после сигнала об окончании загона.



Кроме того, при любом законном нахождении в охотничьих угодьях охотникам разрешается также добыча волка, шакала, лисицы, енотовидной собаки, вороны серой, сороки. При этом разрешается применять только способы и орудия охоты, разрешенные для охоты на охотничьих животных, указанных в охотничьей путевке.-0-