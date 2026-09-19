Сезон охоты на гусей открылся в Беларуси





В этот период разрешается добыча животных любого пола и возраста. Охота может проводиться в светлое время суток из засады, с подхода, с подъезда с маломерных судов (без двигателя или с неработающим двигателем). Разрешается использование гладкоствольного охотничьего оружия и патронов, снаряженных дробью, применение охотничьих собак всех групп, кроме гончих и борзых. Допускается безружейная охота с использованием ловчих птиц.





В БООР обратили внимание, что даже непреднамеренная добыча в процессе охоты дикого животного, не отнесенного к охотничьим, или животного, не указанного в охотничьей путевке, чревата серьезными последствиями и может надолго лишить нарушителя возможности заниматься любительской охотой. Именно поэтому каждый охотник обязан уметь четко различать охотничьих животных, знать отличительные признаки диких животных, не являющихся охотничьими, в том числе включенных в Красную книгу.





Вероятность встретить в ходе охоты редких, в том числе краснокнижных птиц, значительно возрастает осенью в период их массовой миграции. Помимо серого журавля или черного аиста, в поле зрения охотников могут попасть и другие редкие птицы, добыча которых запрещена законодательством. Например, гусь пискулька, который внешне похож на гуся белолобого. "При проведении любой охоты следует всегда помнить главное неписаное правило охотника: не уверен - не стреляй", - подчеркнули в БООР.





При охоте "по перу" запрещено носить или использовать нарезное оружие (включая комбинированное), охотничьи луки и арбалеты, а также патроны с пулями или картечью.





Кроме того, при любом законном нахождении в охотничьих угодьях в целях охоты разрешается также добыча волка, шакала, лисицы, енотовидной собаки, вороны серой, сороки. При этом разрешается применять только способы и орудия охоты, разрешенные для охоты на охотничьих животных, указанных в охотничьей путевке.





Добыча в процессе охоты дикого животного, не отнесенного к охотничьим или не указанного в охотничьей путевке (за исключением нежелательных видов), является незаконной и влечет административную (ч.1 ст.16.27 КоАП) или уголовную (ст.282 УК) ответственность, а также обязанность возмещения нарушителем вреда, причиненного окружающей среде.-0-

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сезон охоты на гусей (гусь белолобый, гусь-гуменник, гусь серый, казарка канадская) открывается в Беларуси 19 сентября и продлится до 13 декабря 2026 года. Об этом сообщили БЕЛТА в Белорусском обществе охотников и рыболовов (БООР).