28 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сеть пособников преступных иностранных кол-центров выявили правоохранители. Среди задержанных - несовершеннолетние, сообщили БЕЛТА в МВД.



В различных регионах страны задержаны пять человек, в том числе трое несовершеннолетних. Операцию провели сотрудники 10-го управления (по Минской области) ГУБОПиК МВД при силовой поддержке бойцов СПБТ "Алмаз", спецподразделений "Рысь" и "Гранит" внутренних войск МВД.



Как установлено, фигуранты оказывали пособничество украинским кол-центрам, занимаясь мошенничеством, а также хищением денежных средств путем модификации компьютерной информации. "Задержанные создавали и администрировали телеграм-сообщества. Их участники, так называемые дропы, предоставляли абонентские номера российских операторов сотовой связи. Затем их отправляли в Украину для регистрации аккаунтов в мессенджерах, мошеннических звонков, фишинговых рассылок. Всего передано более 2,5 тыс. номеров", - сообщили в МВД.



По данным представителя ГУБОПиК МВД Владимира Горегляда, выявлено 38 лиц, причастных и осведомленных о преступной схеме. По местам их жительства проведены обыски.



Возбуждено уголовное дело за хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное организованной группой. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы. Уголовная ответственность по указанной статье наступает с 14-летнего возраста, напомнили в ведомстве.



"Интересуйтесь жизнью своих детей, обращайте внимание на их поведение, увлечения и появляющиеся доходы и не позволяйте вовлечь в преступную деятельность", - порекомендовали правоохранители родителям.-0-