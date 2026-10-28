Новый сезон цикла практических встреч для предпринимателей и руководителей "Гроуинг. Бизнес-среда 2.0" стартовал в Минске. Генеральным партнером проекта выступает банк ВТБ (Беларусь).
Проект объединяет возможности получать новые знания, обмениваться опытом, находить полезные контакты и обсуждать актуальные задачи бизнеса. Во втором сезоне запланировано десять встреч с экспертами, посвященных развитию компаний и управленческих компетенций.
Первая встреча была посвящена уверенной речи как инструменту управления. Участники разобрали типичные сложности делового общения, обсудили способы аргументированно отстаивать свою позицию и познакомились с инструментами, которые помогают выстраивать эффективный диалог в рабочих ситуациях.
"Для нас важно поддерживать проекты, которые помогают предпринимателям и руководителям развиваться, находить новые подходы и превращать знания в реальные действия. Именно из таких шагов складывается движение вперед - и отдельного человека, и бизнеса в целом", - отметил заместитель председателя правления ВТБ (Беларусь) Иван Веренич.
ВТБ (Беларусь) последовательно поддерживает деловые и образовательные инициативы, способствующие развитию бизнеса и формированию современной предпринимательской среды.
Общество
28 октября 2026, 12:32
Серия деловых встреч "Гроуинг. Бизнес-среда" стартовала в Минске
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