Сергеенко о качестве услуг электросвязи: это определяет уровень комфорта каждого жителя страны

"Ни одно государство, ни один человек не может обойтись без высококачественной связи. В условиях динамично меняющейся обстановки эта функция приобретает особую значимость", - сказал Игорь Сергеенко.

"Есть законодательная база, приняты другие решения в стране. Тем не менее в поле нашей деятельности остаются вопросы парламентского контроля", - отметил Игорь Сергеенко. В прошлом году Палата представителей провела семинар-совещание, на котором были обозначены и направления развития каждой области, и строительство новых станций. Проводимая работа направлена на повышение качества связи. Очевидно, что "от оперативности услуг связи сегодня зависит комфортность жизни в стране каждого конкретного человека", - подчеркнул спикер. "Есть законодательная база, приняты другие решения в стране. Тем не менее в поле нашей деятельности остаются вопросы парламентского контроля", - отметил Игорь Сергеенко. В прошлом году Палата представителей провела семинар-совещание, на котором были обозначены и направления развития каждой области, и строительство новых станций. Проводимая работа направлена на повышение качества связи. Очевидно, что "от оперативности услуг связи сегодня зависит комфортность жизни в стране каждого конкретного человека", - подчеркнул спикер.

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Фото Николая Петровп Фото Николая Петровп

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня большинство населения пользуется сотовой связью и качество услуг электросвязи определяет уровень комфорта каждого конкретного жителя страны, отметил в комментарии журналистам председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко, посещая филиал "Минская городская телефонная сеть" РУП "Белтелеком", передает корреспондент БЕЛТА.Касаясь депутатской деятельности и отношении Палаты представителей к данной теме, спикер отметил, что депутаты, работая в округах (в течение этой недели все депутаты находятся в регионах), встречаются с коллективами, изучают те или иные проблемные вопросы и совместно с органами исполнительной власти находят варианты их решения.Если по Минску фактически не поступает обращений граждан на качество сотовой связи, то в отдельных районах точечные вопросы, конечно, бывают, заметил спикер. Сегодня большинство населения пользуется сотовой связью и все хотят, чтобы интернет в каждом уголке страны был высококачественный - к этому и стремятся.Отдельно председатель Палаты представителей указал на роль связи в жизни государственных структур: принятие решений, быстрое прохождение информации. В общем, "связисты были и остаются на высоте", сказал Игорь Сергеенко.Говоря о национальном операторе электросвязи - РУП "Белтелеком", председатель Палаты представителей отметил, что во всех подразделениях на уровне районов, областей, Минска работает 12,5 тыс. сотрудников."Минская городская телефонная сеть" - одно из старейших подразделений - в этом году отмечает 130-летие.