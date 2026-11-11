Сергеенко о качестве услуг электросвязи: это определяет уровень комфорта каждого жителя страны

"Ни одно государство, ни один человек не может обойтись без высококачественной связи. В условиях динамично меняющейся обстановки эта функция приобретает особую значимость", - сказал Игорь Сергеенко.
Если по Минску фактически не поступает обращений граждан на качество сотовой связи, то в отдельных районах точечные вопросы, конечно, бывают, заметил спикер. Сегодня большинство населения пользуется сотовой связью и все хотят, чтобы интернет в каждом уголке страны был высококачественный - к этому и стремятся.
"Есть законодательная база, приняты другие решения в стране. Тем не менее в поле нашей деятельности остаются вопросы парламентского контроля", - отметил Игорь Сергеенко. В прошлом году Палата представителей провела семинар-совещание, на котором были обозначены и направления развития каждой области, и строительство новых станций. Проводимая работа направлена на повышение качества связи. Очевидно, что "от оперативности услуг связи сегодня зависит комфортность жизни в стране каждого конкретного человека", - подчеркнул спикер.
Отдельно председатель Палаты представителей указал на роль связи в жизни государственных структур: принятие решений, быстрое прохождение информации. В общем, "связисты были и остаются на высоте", сказал Игорь Сергеенко.
Говоря о национальном операторе электросвязи - РУП "Белтелеком", председатель Палаты представителей отметил, что во всех подразделениях на уровне районов, областей, Минска работает 12,5 тыс. сотрудников.
"Минская городская телефонная сеть" - одно из старейших подразделений - в этом году отмечает 130-летие.
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Фото Николая Петровп