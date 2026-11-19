Начальник управления идеологической, информационной и организационной работы "Белгосстраха" Виталий Гордейчик рассказывает, что и он, и его коллеги очень впечатлены увиденным во Дворце Независимости. Начальник управления идеологической, информационной и организационной работы "Белгосстраха" Виталий Гордейчик рассказывает, что и он, и его коллеги очень впечатлены увиденным во Дворце Независимости.

Однако сегодня - разговоры не только о своих достижениях и тонкостях работы, но также и размышления о развитии страны, о профессионализме и мастерстве белорусов, которые душу вложили в оформление дворца, запечатлев величие национальных традиций. Однако сегодня - разговоры не только о своих достижениях и тонкостях работы, но также и размышления о развитии страны, о профессионализме и мастерстве белорусов, которые душу вложили в оформление дворца, запечатлев величие национальных традиций.

Многие из экскурсантов отметили важность того, что этот объект, став настоящим достоянием республики, открыт по личному распоряжению Президента Александра Лукашенко для экскурсий. Сюда, как и в этот раз, приезжают целыми коллективами. Многие из экскурсантов отметили важность того, что этот объект, став настоящим достоянием республики, открыт по личному распоряжению Президента Александра Лукашенко для экскурсий. Сюда, как и в этот раз, приезжают целыми коллективами.

Фото Яна Горбанюка Фото Яна Горбанюка

Обе организации в этом году празднуют юбилеи - БНПО была создана 4 ноября 2006-го и в этом году отметила свое 20-летие. Как рассказали представители учреждения, это единственная специализированная организация, работающая над перераспределением крупных рисков в страховой отрасли. Среди проектов - авиационные риски белорусских флагманов "Белавиа" и "Трансавиаэкспорт", перестрахование экспортных операций ведущих белорусских производителей (БЕЛАЗ, МТЗ, "Беларуськалий", БМЗ и многие другие), страховая защита строительства Белорусской АЭС.Организация идет в ногу со страной - компания наладила партнерство с ключевыми мировыми страховщиками в странах СНГ, а также африканского и азиатского направления, в том числе на рынках Китая, Индии, Пакистана.Кстати, в сентябре 2026 года в Минске прошла международная конференция "Перестрахование в условиях глобальной трансформации". Участниками и спикерами стали представители 14 стран, а организатором как раз Белорусская национальная перестраховочная организация.Ее генеральный директор Ольга Тарасевич с удовольствием делится достигнутыми успехами: "20-летний юбилей для нас - очень значимая веха. Во-первых, мы сумели существенно нарастить объем оказанных услуг, а во-вторых, переориентировать наш рынок. Сегодня мы активно работаем с восточным вектором и достаточно успешно - со странами ШОС, ЕАЭС, СНГ".Она также поделилась впечатлениями от посещения Дворца Независимости, где представители организации побывали впервые: "Чувствуем сопричастность к тем огромным достижениям страны, вклад в которые вносим и мы. Наш вклад в развитие экономики страны - очень серьезный".В числе экскурсантов - и представители "Белгосстраха". Этой организации в декабре исполнится 105 лет."Я очень впечатлен размахом и статусностью данного сооружения, - говорит он. - Мы часто проезжаем возле дворца, видим по телевизору, какие важные встречи и совещания мировой значимости проходят здесь, в политическом сердце Беларуси, но побывать непосредственно в самом дворце - это очень интересно. Скоро у нас профессиональный праздник и возможность побывать здесь - это своего рода подарок для нас".А на экскурсию приехали страховые агенты, специалисты различных направлений, руководители управлений и филиалов крупнейшего страховщика страны. Кстати, созданное еще в 1921 году предприятие насчитывает почти 6 тыс. сотрудников. А всего "Белгосстрах" включает 8 филиалов и 103 представительства по всей стране, 5 тыс. точек продаж, которые предлагают гражданам и организациям защиту по 100 видам страхования (89 добровольных и 11 - обязательных). Ежедневно "Белгосстрах" заключает свыше 27 тыс. договоров.Дворец Независимости принял первых высоких гостей 24 октября 2013 года. Здание органично вписывается в знаковый для всех белорусов столичный патриотический квартал. Неподалеку от дворца расположена площадь Государственного флага, немного дальше - Парк Победы, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны и знаменитая стела "Минск - город-герой".Как рассказывают экскурсантам, под сводами дворца проходят переговоры на высшем уровне, совещания по наиболее важным вопросам внутренней и внешней политики, встречи Президента с представителями белорусских и мировых средств массовой информации. Этот комплекс принимает в своих стенах саммиты с участием лидеров стран ближнего и дальнего зарубежья.Дворец Независимости уже вошел в летопись мировой истории - в 2015 году здесь состоялся судьбоносный саммит "нормандской четверки". Для участия в переговорах, длившихся более 15 часов, в Минск прибыли политические лидеры Германии, России, Украины и Франции.Начальник отдела филиала "Белгосстраха" по городу Минску Павел Юревич говорит: "Я здесь впервые. Впечатляет масштаб увиденного. Очень красиво, просто захватывает дух".Директор представительства "Белгосстраха" по Заводскому району города Минска Вадим Вакульчик сказал: "Величественно, масштабно и красиво. Проезжая мимо этого здания, думал о том, что хотелось бы посетить его, и вот мы здесь. Скажу так, что просто феноменальной красоты - Зал торжественных церемоний. Оказывается, он самый масштабный и вместительный во Дворце Независимости". Здесь проходят наиболее знаковые мероприятия с участием Президента, в том числе и инаугурация главы государства.Безусловно, дворец символизирует многогранность талантов белорусов. И именно это прежде всего отмечали экскурсанты. Они делали много фото, видео, которые, безусловно, останутся в семейных архивах.Представители страховой отрасли детально знакомились с тончайшими деталями интерьера, многое в котором - настоящие произведения искусства. В металле, дереве, камне, стекле, текстиле и на холсте воплощено богатое духовно-культурное наследие белорусской нации и передовые достижения отечественной инженерно-архитектурной мысли.Экскурсия завершилась, и люди покидали здание Дворца Независимости, вдохновленные увиденным и настроенные на то, чтобы и дальше вносить свой вклад в развитие страны, способствовать ее процветанию.-0-