Сентябрь выполнит норму по дождям за неделю: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

"На этой неделе погодными процессами в Беларуси будут управлять области пониженного атмосферного давления. Если сегодня мы будем находиться под влиянием атмосферных фронтов от западноатлантического циклона с центром над севером европейской территории России, то уже завтра установится меридиональный тип циркуляции и через территорию нашей страны начнут смещаться южные циклоны. Активные облачные вихри обусловят обильные осадки, которые местами будут сопровождаться сильным порывистым ветром. И все это ненастье будет проходить на фоне поступления прохладных воздушных масс, что создаст крайне дискомфортные ощущения. Видимо, в ближайшее время коварный план сентября заключается не только в наступлении климатической (устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 15 градусов в сторону понижения) и астрономической осени (23 сентября - день осеннего равноденствия), но и выполнении месячной нормы осадков (54 мм осадков). Ввиду этого на неделе в Беларуси установится неустойчивый характер погодных условий", - рассказали в Белгидромете. "На этой неделе погодными процессами в Беларуси будут управлять области пониженного атмосферного давления. Если сегодня мы будем находиться под влиянием атмосферных фронтов от западноатлантического циклона с центром над севером европейской территории России, то уже завтра установится меридиональный тип циркуляции и через территорию нашей страны начнут смещаться южные циклоны. Активные облачные вихри обусловят обильные осадки, которые местами будут сопровождаться сильным порывистым ветром. И все это ненастье будет проходить на фоне поступления прохладных воздушных масс, что создаст крайне дискомфортные ощущения. Видимо, в ближайшее время коварный план сентября заключается не только в наступлении климатической (устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 15 градусов в сторону понижения) и астрономической осени (23 сентября - день осеннего равноденствия), но и выполнении месячной нормы осадков (54 мм осадков). Ввиду этого на неделе в Беларуси установится неустойчивый характер погодных условий", - рассказали в Белгидромете.





"В ближайшие сутки (22 сентября) южный циклон, смещающийся с территории Украины на центральные регионы страны, обусловит дожди различной интенсивности в большинстве районов. Ночью по востоку, а днем во многих районах страны дожди будут достигать сильных критериев. При активном развитии атмосферных процессов в дневные часы местами осадки будут сопровождаться грозами и усилением ветра с порывами 15-18 м/с. В связи с неблагоприятными гидрометеорологическими явлениями (сильные дожди) на 22 сентября (вторник) объявлен оранжевый уровень опасности. 23 сентября (среда) погодные условия в стране по-прежнему будет определять малоподвижный заполняющийся циклон, а 24 сентября (четверг) ожидается выход очередного южного циклона, влияние атмосферных фронтов от которого будет сказываться в течение этой недели. В связи с этим до конца недели сохранится дождливая и ветреная погода. Вместе с тем вследствие адвекции воздушной массы северных широт температурный фон понизится и в ночные часы станет колебаться от 3 до 12 градусов тепла, а днем будет находиться в диапазоне от 9 до 18 градусов выше нуля, лишь 27 сентября (воскресенье) местами по югу воздух прогреется до 20 градусов. В ночные и утренние часы во влажном воздухе в отдельных районах страны будут сгущаться непродолжительные туманы", - поделились прогнозом синоптики.





22 сентября, на большей части территории страны пройдут дожди, ночью по востоку, днем во многих районах ожидаются сильные дожди. Днем местами прогремят грозы и прогнозируется усиление ветра с порывами 15-18 м/с. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов тепла, днем - плюс 10-16 градусов. Во вторник,, на большей части территории страны пройдут дожди, ночью по востоку, днем во многих районах ожидаются сильные дожди. Днем местами прогремят грозы и прогнозируется усиление ветра с порывами 15-18 м/с. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов тепла, днем - плюс 10-16 градусов.





В среду, 23 сентября, временами дожди, ночью местами по стране пройдут сильные дожди. Ночью в отдельных районах прогнозируется усиление ветра с порывами 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов выше нуля, днем - плюс 9-16 градусов.





В четверг, 24 сентября, на большей части территории страны пройдут дожди, местами ожидаются сильные дожди. В отдельных районах прогнозируется усиление ветра с порывами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов тепла, днем - плюс 9-15 градусов.

В пятницу, 25 сентября, на большей части территории страны пройдут дожди, местами ожидаются сильные дожди. В отдельных районах прогнозируется усиление ветра с порывами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов тепла, днем - плюс 10-17 градусов. В пятницу,, на большей части территории страны пройдут дожди, местами ожидаются сильные дожди. В отдельных районах прогнозируется усиление ветра с порывами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов тепла, днем - плюс 10-17 градусов.





В субботу, 26 сентября, на большей части территории страны пройдут дожди, днем местами возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля. Днем будет от плюс 9 градусов по северо-западу до плюс 18 градусов по югу.





В воскресенье, 27 сентября, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов тепла, местами - плюс 3-5 градусов. Днем будет 11-17 градусов выше нуля, по югу местами - до плюс 20 градусов тепла.





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21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь накроет череда дождей до конца недели. Об этом рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.