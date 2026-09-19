Сенько: по судьбам победителей жатвы можно писать книгу под названием "Аграрная победа"

Республиканская акция "Профсоюзы благодарят аграриев за хлеб" стартовала еще в начале уборочной кампании. Всего в этом году профсоюзами отмечено уже свыше 12 тыс. участников жатвы. Шесть ветеранов агропромышленного труда получили мини-тракторы.-0-

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19 сентября, Дзержинск /Корр. БЕЛТА/. По судьбам победителей жатвы можно писать книгу под названием "Аграрная победа". Это отметил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько на чествовании передовиков жатвы Минской области в Дзержинске, передает корреспондент БЕЛТА.Юрий Сенько поздравил всех аграриев Минской области с отличным результатом труда. "В аграрное профсоюзное движение входит 400 тыс. человек, которые, друг другу помогая, вышли на этот прекрасный результат. Сегодня по судьбам этих людей можно писать большую книгу, которая называется "Аграрная победа". Низкий поклон людям, которые это сделали", - подчеркнул он.Среди тех, кто в этом сезоне и на главной сцене "Дажынак" получил награду от профсоюза, - человек, прошедший 46 уборочных кампаний, - механизатор из ОАО "Узденский райагросервис" Узденского района Леонид Липай. Сегодня ему вручили ключи от мини-трактора "Беларус-132Н" с полным комплектом навесного оборудования.