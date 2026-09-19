Сенько: по судьбам победителей жатвы можно писать книгу под названием "Аграрная победа"

Среди тех, кто в этом сезоне и на главной сцене "Дажынак" получил награду от профсоюза, - человек, прошедший 46 уборочных кампаний, - механизатор из ОАО "Узденский райагросервис" Узденского района Леонид Липай. Сегодня ему вручили ключи от мини-трактора "Беларус-132Н" с полным комплектом навесного оборудования.
Республиканская акция "Профсоюзы благодарят аграриев за хлеб" стартовала еще в начале уборочной кампании. Всего в этом году профсоюзами отмечено уже свыше 12 тыс. участников жатвы. Шесть ветеранов агропромышленного труда получили мини-тракторы.-0-
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