Семья, карьера, самореализация. Молодые белоруски обсудили код успеха на форуме в Минске

Фото Татьяны Матусевич Фото Татьяны Матусевич

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как совмещать материнство, семью, карьеру и общественную активность, не теряя себя? Об этом говорили участницы секции "Материнство: код успеха" Второго республиканского молодежного женского форума "Женская энергия для большого дела", который проходит сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.200 молодых женщин из разных регионов Беларуси собрались на одной площадке, чтобы обменяться опытом, обсудить вопросы семьи и материнства, профессионального развития и женского лидерства, а также представить собственные инициативы. Одной из центральных на форуме стала тема материнства. Спикеры говорили о том, что рождение детей и профессиональная реализация женщины не должны восприниматься как взаимоисключающие понятия.Победитель конкурса "Краса Беларуси - 2026", заместитель декана факультета гражданской авиации по идеологической и воспитательной работе Белорусской государственной академии авиации Анна Мацкевич поделилась с участницами собственным опытом. "Можно реализовать себя параллельно и в профессии, и в научной, и в общественной деятельности. Это не мешает быть мамой, в том числе многодетной. Наоборот, материнство может стать дополнительной силой и мотивацией для дальнейшего развития и самосовершенствования", - отметила она.По мнению Анны Мацкевич, особое значение имеет личный пример. Именно через него молодому поколению можно показать, что семья, материнство, работа и общественная деятельность способны дополнять друг друга. "Только на личном примере мы можем донести, что работу, карьеру, семью и реализацию в разных сферах можно совмещать", - сказала она.Говоря о семейных ценностях, спикер подчеркнула важность их преемственности и сохранения традиций. "Наша белорусская женщина несет в себе такую энергию, что ей хочется делиться - через труд, проекты, общение. И благодаря таким форумам мы можем подарить частичку своего тепла, зарядить и вдохновить друг друга", - добавила Анна Мацкевич.Еще один спикер секции - председатель организации женщин-предпринимателей г. Минска МГО БСЖ, заместитель председателя Палаты налоговых консультантов Республики Беларусь Ольга Даргель - также говорила с молодыми участницами прежде всего языком личного опыта. Она отметила, что молодым женщинам важно видеть примеры тех, кто уже прошел определенный профессиональный и жизненный путь. "Молодежь иногда зацикливается на карьере: кажется, что это главное, а все остальное потом. Я считаю, что семья - это важно, рождение детей - важно. При этом своим примером мы можем показать, что семью и карьеру можно совмещать", - сказала Ольга Даргель.Для участниц форума тема оказалась особенно близкой. Валерия из Сморгони замужем и воспитывает двоих детей. Она признается, что для нее один из главных вопросов - как найти баланс между разными сферами жизни. "Хочется уметь совмещать карьеру, дом, работу, семью, мужа. Найти эту золотую середину - быть хорошей мамой, хорошим сотрудником, хорошей женой и при этом не забывать о себе", - поделилась она.Своими впечатлениями от форума поделилась и Юлия из Витебска. Для нее нынешний форум стал первым. "Эмоции разные - от волнения до трепета, потому что впервые нахожусь на таком масштабном мероприятии. Такие встречи - это возможность пообщаться с девушками из разных регионов, расширить горизонты для совместных идей, обмена опытом и просто для знакомства и благоприятного общения", - рассказала Юлия.По ее словам, именно объединение усилий позволяет воплощать инициативы и добиваться общих целей. "Как говорится, один в поле не воин. А вместе, сообща, можно идти к хорошим целям и достигать их успешно", - подчеркнула участница.Отдельно Юлия отметила символичность нынешнего мероприятия, проходящего в Год белорусской женщины. "Год белорусской женщины - это почетно и значимо. И то, что нас сегодня собрали таким составом, в таком замечательном месте, уже является важным для каждой участницы. Это и ответственность, потому что когда на женщину возлагают надежды, требуется и определенная отдача. Хочется оправдать это доверие своими действиями, проектами и интересными инициативами", - сказала она.Впервые принимает участие в подобном форуме и сотрудник Национального исторического музея Беларуси Ксения. Она обратила внимание на масштаб мероприятия и разнообразие представленных профессий. "Поражают масштабы, красота девушек из разных сфер - здравоохранения, культуры, образования. Радует, что на таких мероприятиях мы собираемся вместе, делимся опытом и знаниями", - отметила участница.Форум "Женская энергия для большого дела" проходит в рамках республиканского плана мероприятий по проведению Года белорусской женщины. Его организаторами выступили молодежное крыло общественного объединения "Белорусский союз женщин" и Молодежный совет при Совете Республики Национального собрания.В программе форума - диалоговые площадки, тематические секции, встречи с экспертами, обмен опытом, нетворкинг и обсуждение инициатив молодых женщин. Первый республиканский молодежный женский форум состоялся в Минске в сентябре 2025 года. Нынешняя встреча стала продолжением этой инициативы и собрала молодых женщин в возрасте от 18 до 31 года, занятых в реальном секторе экономики, а также представителей органов власти, экспертов и общественных деятелей.-0-