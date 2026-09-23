Семья, карьера, самореализация. Молодые белоруски обсудили код успеха на форуме в Минске

- Молодежь сегодня не считает карьеру и семью взаимоисключающими понятиями - Шпилевская на женском форуме
По мнению Анны Мацкевич, особое значение имеет личный пример. Именно через него молодому поколению можно показать, что семья, материнство, работа и общественная деятельность способны дополнять друг друга. "Только на личном примере мы можем донести, что работу, карьеру, семью и реализацию в разных сферах можно совмещать", - сказала она.
Говоря о семейных ценностях, спикер подчеркнула важность их преемственности и сохранения традиций. "Наша белорусская женщина несет в себе такую энергию, что ей хочется делиться - через труд, проекты, общение. И благодаря таким форумам мы можем подарить частичку своего тепла, зарядить и вдохновить друг друга", - добавила Анна Мацкевич.
Еще один спикер секции - председатель организации женщин-предпринимателей г. Минска МГО БСЖ, заместитель председателя Палаты налоговых консультантов Республики Беларусь Ольга Даргель - также говорила с молодыми участницами прежде всего языком личного опыта. Она отметила, что молодым женщинам важно видеть примеры тех, кто уже прошел определенный профессиональный и жизненный путь. "Молодежь иногда зацикливается на карьере: кажется, что это главное, а все остальное потом. Я считаю, что семья - это важно, рождение детей - важно. При этом своим примером мы можем показать, что семью и карьеру можно совмещать", - сказала Ольга Даргель.
Для участниц форума тема оказалась особенно близкой. Валерия из Сморгони замужем и воспитывает двоих детей. Она признается, что для нее один из главных вопросов - как найти баланс между разными сферами жизни. "Хочется уметь совмещать карьеру, дом, работу, семью, мужа. Найти эту золотую середину - быть хорошей мамой, хорошим сотрудником, хорошей женой и при этом не забывать о себе", - поделилась она.
Своими впечатлениями от форума поделилась и Юлия из Витебска. Для нее нынешний форум стал первым. "Эмоции разные - от волнения до трепета, потому что впервые нахожусь на таком масштабном мероприятии. Такие встречи - это возможность пообщаться с девушками из разных регионов, расширить горизонты для совместных идей, обмена опытом и просто для знакомства и благоприятного общения", - рассказала Юлия.
По ее словам, именно объединение усилий позволяет воплощать инициативы и добиваться общих целей. "Как говорится, один в поле не воин. А вместе, сообща, можно идти к хорошим целям и достигать их успешно", - подчеркнула участница.
Отдельно Юлия отметила символичность нынешнего мероприятия, проходящего в Год белорусской женщины. "Год белорусской женщины - это почетно и значимо. И то, что нас сегодня собрали таким составом, в таком замечательном месте, уже является важным для каждой участницы. Это и ответственность, потому что когда на женщину возлагают надежды, требуется и определенная отдача. Хочется оправдать это доверие своими действиями, проектами и интересными инициативами", - сказала она.
Впервые принимает участие в подобном форуме и сотрудник Национального исторического музея Беларуси Ксения. Она обратила внимание на масштаб мероприятия и разнообразие представленных профессий. "Поражают масштабы, красота девушек из разных сфер - здравоохранения, культуры, образования. Радует, что на таких мероприятиях мы собираемся вместе, делимся опытом и знаниями", - отметила участница.
Форум "Женская энергия для большого дела" проходит в рамках республиканского плана мероприятий по проведению Года белорусской женщины. Его организаторами выступили молодежное крыло общественного объединения "Белорусский союз женщин" и Молодежный совет при Совете Республики Национального собрания.
Фото Татьяны Матусевич