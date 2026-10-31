Семья из Алешек: белорусские врачи очень душевные, настоящие профессионалы

Как рассказала женщина, в пути ее супруг почувствовал недомогание. "У него со спиной проблема. Белорусские врачи давление померили, таблеточку дали обезболивающую. Во всем помогли. И мы ехали в скорой. Он лежал, а я с ним рядом была. Меня тоже спрашивали о самочувствии, но я сказала: прекрасно себя чувствую. Только за мужа переживала", - поделилась женщина.





"Спасибо белорусским врачам, что помогли", - поблагодарила от всего сердца Лариса Георгиевна. "Спасибо белорусским врачам, что помогли", - поблагодарила от всего сердца Лариса Георгиевна.





"Белорусские врачи очень душевные, настоящие профессионалы", - добавил Иван Николаевич.





"Мы вообще благодарны всем, кто организовал нам весь процесс выезда (из Алешек. - Прим. БЕЛТА). Все прошло организованно, все хорошо. Беларусь встретила отлично. Как только мы приземлились, хлопцы подбежали, помогли вынести сумки, нам выйти. А потом сразу и супчик, и чаек, и кашу. Накормили так, что хватит доехать оставшуюся часть пути. Пайки принесли - еда, водичка. Спасибо всем, спасибо", - восхищена белорусским гостеприимством Лариса Георгиевна.

Она также рассказала, что впервые в Беларуси. "Я ехала, по дороге все рассматривала. Скажу: Гомель - красивый город, чистый. Понравился мне. Увидеть бы центр его. Думаю, там вообще красота", - добавила она. Она также рассказала, что впервые в Беларуси. "Я ехала, по дороге все рассматривала. Скажу: Гомель - красивый город, чистый. Понравился мне. Увидеть бы центр его. Думаю, там вообще красота", - добавила она.

Как сообщалось, Беларусь присоединилась к гуманитарной операции в Алешках. Минск является активным участником этого международного процесса. Именно территория Беларуси 29 октября стала отправной точкой в большом маршруте Как сообщалось, Беларусь присоединилась к гуманитарной операции в Алешках. Минск является активным участником этого международного процесса. Именно территория Беларуси 29 октября стала отправной точкой в большом маршруте гуманитарной операции . Белорусская сторона создала все необходимые условия для проведения первых очных контактов представителей Москвы и Киева, оказав необходимое всестороннее содействие и выступив гарантом безопасности. Гуманитарная операция осуществляется в том числе благодаря выстроенным доверительным отношениям между Беларусью и Украиной. В этой связи удалось обеспечить безопасность проводимых мероприятий и в очередной раз спасти жизни людей.-0-





Фото Марины Васильевой

31 октября, Гомельский район /Корр. БЕЛТА/. Белорусские врачи очень душевные, настоящие профессионалы. Таким мнением поделились в беседе с корреспондентом БЕЛТА супруги Лариса Георгиевна и Иван Николаевич - эвакуированные жители прифронтового города Алешки на Херсонском направлении, где прошла гуманитарная операция, к которой присоединилась Беларусь.