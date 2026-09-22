Семейный психолог предложила простую схему из пяти шагов, чтобы научиться управлять эмоциями

Семейный психолог Екатерина Храмкова в проекте "Здорово здоровым быть" развеяла популярный миф о том, что управлять эмоциями - значит их отключить. "Мы так созданы природой, что эмоции будут возникать у нас с вами в любом случае", - отметила она.
Гость программы Анна призналась, что не всегда может контролировать свои эмоции. "Это очень мешает на работе, в каких-то спорных ситуациях. И также я понимаю, что даже дома я могу накричать на своих близких", - рассказала она.
Самыми тяжело переносимыми чувствами для Анны оказались обида и гнев. Психолог объяснила, что дает человеку спокойствие. "Во-первых, спокойствие - это контакт с собой и реальностью, а также способность выбирать реакцию", - сказала она.
Екатерина Храмкова предложила простую схему управления эмоциями, состоящую из пяти шагов. Первый - замедление. "Когда мы испытываем яркую эмоциональную реакцию, нам хочется сразу ринуться в бой. Заведите такую привычку: дотроньтесь по очереди до каждого пальца одной руки. Пока вы будете это делать, ваш мозг получит сигнал - надо остановиться, задуматься. И это уже снизит реакцию", - пояснила психолог.
Следующий шаг - назвать эмоцию. "Когда человек охвачен сильным состоянием, он порой не различает, что же с ним происходит. Так вот, когда мы называем эмоцию, наш мозг успокаивается, потому что информирование для него один из приемов, который работает крайне эффективно для того, чтобы замедлиться", - отметила Екатерина Храмкова.
Третий шаг - контроль тела. "Вы должны обратить внимание на то, что с вами происходит. Сбито ли дыхание? В удобной ли позе вы стоите? Может быть, у вас сжимаются кулаки? Обращение к телу поможет переориентироваться в пространстве и занять более комфортную позу", - добавила она.
Четвертый шаг - разделение "я" и "моя" эмоция. "Часто люди в пылу эмоций считают, что теперь они всегда будут находиться именно в этом состоянии, которое испытали, но фраза "это я испытываю эмоцию, а не я такой" помогает мозгу сориентироваться и направить поведение непосредственно на ситуацию, а не на всю жизнь", - объяснила психолог.
И последний шаг - выбор действия. "Я могу замолчать и какое-то время переждать, пока я успокоюсь. Я могу выступить с ответной реакцией по отношению к среде или по отношению к другим людям. Я могу спланировать серию действий, которые помогут мне успокоиться", - сказала Екатерина Храмкова.
Она также предостерегла от распространенного мнения, что подавление эмоций приводит к их накоплению. "Подавление не равно управление. Управление - это способ понять эмоцию и действовать исходя из этого понимания, из анализа", - подчеркнула специалист.
"Одна из самых верных тактик в поведении с другими людьми и одна из самых любимых тактик психотерапевтов - тактика стоп. Действительно, я останавливаюсь. Я прошу тебя остановиться. Нам нужна пауза, чтобы успокоиться", - резюмировала Екатерина Храмкова.-0-