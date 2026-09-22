Семейный психолог предложила простую схему из пяти шагов, чтобы научиться управлять эмоциями

По словам психолога, люди, умеющие управлять своими эмоциями, - не скучные люди, а те, кто может выстраивать эффективные взаимоотношения с другими. "Навык устойчивости не лишает, а помогает комфортно, удачно проживать любую, даже самую яростную эмоцию", - подчеркнула Екатерина Храмкова.