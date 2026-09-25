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Семейный праздник, музыка и "дикий вкус". Какая атмосфера встретила гостей "Зубр-феста"

Опубликовано:

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Общество
25 сентября 2026, 21:12

Семейный праздник, музыка и "дикий вкус". Какая атмосфера встретила гостей "Зубр-феста"

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"Зубр-фест" проходит 25-26 сентября в национальном парке "Беловежская пуща". Для участников подготовили семейные соревнования, гастрономический квартал и большую концертную программу. Гости праздника пришли сюда с семьями, друзьями, коллегами, соседями. Они поделились своими впечатлениями с корреспондентом БЕЛТА.
 
Возле археологического музея под открытым небом провели семейный праздник "Спортивная пуща". Для участников подготовили 31 конкурс - от легких заданий до испытаний на силу и ловкость. За каждый пройденный этап семьи получали жетоны и призы.
 
Тамара Пушило наблюдала за соревнованиями вместе с дочерьми. "Я была в Беловежской пуще последний раз, еще когда со школой ездили. Не всегда получается приехать и насладиться этой красотой. Хотим посмотреть концерт вечером и успеть пройтись по парку", - сказала женщина. 
Ее старшая дочь Анастасия добавила, что на празднике особая атмосфера складывается из-за того, что участвует вся семья. "Здесь интересно и детям, и родителям. Мы вот уже купили сувениры для себя и знакомых. Считаю, что такие фестивали очень нужны. Для детей это маленькое приключение с родными", - поделилась девушка.
 
Семья Крисюк участвовала в конкурсах всем составом. "Такие праздники - это взаимодействие детей с родителями. В гонке жизни порой не хватает времени, чтобы провести его вместе, а такие мероприятия объединяют. Они создают хорошие семейные воспоминания. И, конечно, чаще привлекают внимание к такому замечательному месту, как Беловежская пуща", - отметила мама семьи Алена Крисюк.
Александр Крисюк, который победил в нескольких конкурсах для пап, улыбаясь, подтвердил, что ему все понравилось. Младшие участники команды - Глафира и Платон - тоже не скрывали эмоций. "Конкурсы были очень интересные, такие спортивные. "Зубр-фест" классный", - сказала девочка и сразу побежала смотреть, когда объявят следующий конкурс для детей.
В музее природы нацпарка Брестская областная библиотека имени М.Горького представила редкие и современные издания, посвященные истории Беловежской пущи. 
К вечеру участники феста переместились на многофункциональную интерактивную площадку, где начиналась концертная программа "Дыхание Беловежской пущи". Здесь же работал гастрономический квартал "Дикий вкус" - один из самых оживленных уголков мероприятия.
На специальных установках готовили шашлык, плов в больших котлах, жареные овощи, рыбу-гриль. Гостям предлагали уху, колбаски, гренки, свежие и запеченные овощи, салаты, драники, блинчики, картошку по-деревенски. Все эти блюда создавали атмосферу большого лесного пикника.
 
Татьяна Андреюк пришла с подругами. "Во-первых, сама Беловежская пуща привлекла - я ее просто обожаю, приезжаю в любое свободное время, и зимой, и летом. А тут такое масштабное мероприятие - очень хотелось посмотреть, что здесь будет происходить. Неважно, что погода подвела. Хотим, когда дождик закончится потанцевать, повеселиться. Я очень люблю животных, особенно зубров", - поделилась брестчанка.
В сувенирной палатке нацпарка можно было купить варенье из шишек, черничное варенье, мед, мясные консервы из диких животных, а также броши, магниты и фигурки с изображением зубра.
Ими заинтересовалась и Валерия Селяхович. "Дочь попросила купить брошь и магнитик. Этот фестиваль проходит впервые, интересно было поучаствовать. Такие мероприятия важны: они объединяют людей. У нас умеют организовывать праздники красиво, для людей. Видно, что постарались", - сказала она.
 
Наталья Борсукова приехала из Столина вместе с коллегами. "Мне все интересно, люблю такие мероприятия. В пуще была последний раз шесть лет назад с ребенком. Красота пущи поражает. Мы уже попробовали шашлык - очень вкусно, все с фудкортом хорошо продумано", - отметила женщина.
 
Елена Артимович, родом из деревни Каменюки, не скрывала эмоций от праздника. "Огромное спасибо организаторам. Все на высшем уровне - мурашки по коже. Я сейчас живу в Минске, но приехала специально, чтобы разделить эмоции, этот адреналин. Это мой дом, моя душа. Местным жителям особенно приятно, что здесь появился такой фестиваль", - поделилась Елена Артимович. 
 
Она пришла на площадку с соседями из деревни Каменюки. Игнат Дацкевич тоже был в этой компании. "Приятно, что в Беловежской пуще появился такой праздник. Под вечер хочется эмоций побольше, вот пришел сюда после работы отдохнуть", - сказал мужчина.

После большой концертной программы первый день "Зубр-феста" завершится лазерным шоу. 
 
Дарья ПАРАСЕВИЧ, 
БЕЛТА.-0-
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