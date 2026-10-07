Семейный форум, конкурсы, концерты: мероприятия Недели родительской любви анонсировали в Минтруда 

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси Неделя родительской любви пройдет с 14 по 21 октября - между Днем матери и Днем отца. О запланированных в республике тематических мероприятиях БЕЛТА рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.



"В октябре пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню матери (14 октября) и Дню отца (21 октября). Промежуток между этими датами называют Неделей родительской любви. В республике состоятся мероприятия, посвященные семье, материнству и отцовству, ответственному родительству и семейным традициям", - отметили в Минтруда.



В преддверии Недели родительской любви, 10 октября, в Минске соберутся финалисты VII Республиканского конкурса "Семья года", где они расскажут о себе и представят творческие номера. Его организаторами являются Минтруда, Министерство информации, ЗАО "Второй национальный телеканал" и Белорусский союз женщин. Совет Республики организует 12 и 13 октября в Полоцке международный форум "Разговор о важном: счастливая семья - сильное государство". На сцене Дворца Республики 14 октября состоится праздничный концерт "Для милых дам". В этот же день в Белгосфилармонии ко Дню матери пройдет концерт Национального академического народного оркестра Беларуси имени И.И. Жиновича. Еще один финал семейного конкурса ("Семья! Служим вместе!") состоится 15 октября, его организаторами выступают Министерство внутренних дел и Брестский облисполком. Торжественное мероприятие "Профессия "Многодетная мама" пройдет 20 октября под эгидой Палаты представителей и Национальной библиотеки. В октябре Мининформ совместно с БСЖ также подведут итоги творческого конкурса среди СМИ "Крепка семья - крепка держава".



"Неделя родительской любви - это не только праздничные мероприятия. Родители смогут получить необходимую консультационную и правовую помощь. 15 октября Минтруда совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом проведут единый день консультирования по вопросам соцзащиты семей с детьми. Прямые телефонные линии будут организованы на республиканском и региональном уровнях", - подчеркнули в Минтруда, добавив, что консультационную помощь окажут Министерство юстиции, Белорусская нотариальная палата, Министерство здравоохранения и другие ведомства и организации.



Для семей будут также организованы культурные мероприятия, круглые столы, мастер-классы. В областях запланированы торжественные приемы и чествование матерей и отцов. С полным перечнем таких мероприятий и датами их проведения можно ознакомиться на сайте Минтруда.



"Неделя родительской любви объединит усилия органов власти, общественных организаций, учреждений и предприятий вокруг главного - поддержки семьи и укрепления семейных ценностей", - добавили в ведомстве.-0-