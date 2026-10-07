Семейный форум, конкурсы, концерты: мероприятия Недели родительской любви анонсировали в Минтруда 

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 7 октября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:03 Интенсивный переговорный график в Танзании: что обсуждал Алейник на полях 153-й Ассамблеи МПС Политика
19:59 Впервые на пост председателя Межпарламентского союза выдвинута кандидатура от геополитической группы "Евразия"  Политика
19:58 В Наровле учащегося колледжа лишили права распоряжаться доходами: в прокуратуре объяснили причины  Регионы
19:45 Военный эксперт обрисовал возможный облик будущего мира и назвал худший сценарий для человечества  Общество
19:36 Рыженков: повестка саммита СНГ включает в себя очень системные вещи Политика
19:27 Школьников в Северной Ирландии попросили одеваться теплее для сокращения расходов на отопление  В мире
19:21 Семейный форум, конкурсы, концерты: мероприятия Недели родительской любви анонсировали в Минтруда  Общество
19:10 Двойные стандарты по-европейски: как французские протесты разоблачили лицемерие Старого Света  Общество
19:00 Государственных наград удостоены 11 представителей силовых структур и военно-промышленного комплекса  Президент
18:57 Более 31 тыс. детей-мигрантов прибыли в Европу в прошлом году - ООН В мире
18:47 Более 400 минских подростков с начала года попали в поле зрения милиции из-за алкоголя  Регионы
18:40 Лукашенко наградил Николая Бурляева медалью Франциска Скорины  Президент
18:32 Беларусь и Россия планируют провести мониторинг популяции рыб на Днепре  Экономика
18:27 Нацбанк с 20 октября выпускает в обращение золотую монету номиналом 100 рублей  Экономика
18:26 Отечественные сорта занимают более 75% посевов зерновых в стране - Минсельхозпрод Экономика
18:23 О трудовых гарантиях для работников, у которых есть дети, рассказали в Минтруда  Общество
18:12 "Безупречная работа и профессионализм". Гродненская милиция отмечает 82-летие  Регионы
18:11 Беларусь и Пакистан расширяют сотрудничество в сфере безопасности  Политика
18:04 Индия предложила план мирного соглашения по конфликту в Украине  В мире
17:58 Премьера анимационного детского сериала "Волчок" состоится в кинотеатрах Беларуси 8 октября Культура
17:54 В районе "Минск-Арены" 8 октября ожидается увеличение транспортных потоков Регионы
17:54 Пурпурное море и тракторы-амфибии. Как на Полесье убирают клюкву Регионы
17:50 Лукашенко произвел кадровые изменения в судебной системе  Президент
17:46 Более 300 участников соберет Осенняя научная сессия в Минске Общество
17:45 В ЕАЭС прорабатывается создание биржи интеллектуальной собственности  Экономика
17:45 От фильма для подростков до сериала про офицеров. Над какими картинами работает "Беларусьфильм" Культура
17:44 В первый раз отдал деньги, во второй - хотел продать квартиру. Житель Витебска дважды попался на уловки мошенников Регионы
17:39 Лавров: общее евразийское пространство будет выстраиваться не сразу, но уверенно В мире
17:38 Когда откроют музейный квартал в Минске, рассказала гендиректор НХМ Культура
17:37 Лесхозы Беларуси начали осеннюю посадку леса Регионы
Все новости
Все новости

Семейный форум, конкурсы, концерты: мероприятия Недели родительской любви анонсировали в Минтруда 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
07 октября 2026, 19:21

Семейный форум, конкурсы, концерты: мероприятия Недели родительской любви анонсировали в Минтруда 

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси Неделя родительской любви пройдет с 14 по 21 октября - между Днем матери и Днем отца. О запланированных в республике тематических мероприятиях БЕЛТА рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.

"В октябре пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню матери (14 октября) и Дню отца (21 октября). Промежуток между этими датами называют Неделей родительской любви. В республике состоятся мероприятия, посвященные семье, материнству и отцовству, ответственному родительству и семейным традициям", - отметили в Минтруда.

В преддверии Недели родительской любви, 10 октября, в Минске соберутся финалисты VII Республиканского конкурса "Семья года", где они расскажут о себе и представят творческие номера. Его организаторами являются Минтруда, Министерство информации, ЗАО "Второй национальный телеканал" и Белорусский союз женщин. Совет Республики организует 12 и 13 октября в Полоцке международный форум "Разговор о важном: счастливая семья - сильное государство". На сцене Дворца Республики 14 октября состоится праздничный концерт "Для милых дам". В этот же день в Белгосфилармонии ко Дню матери пройдет концерт Национального академического народного оркестра Беларуси имени И.И. Жиновича. Еще один финал семейного конкурса ("Семья! Служим вместе!") состоится 15 октября, его организаторами выступают Министерство внутренних дел и Брестский облисполком. Торжественное мероприятие "Профессия "Многодетная мама" пройдет 20 октября под эгидой Палаты представителей и Национальной библиотеки. В октябре Мининформ совместно с БСЖ также подведут итоги творческого конкурса среди СМИ "Крепка семья - крепка держава".

"Неделя родительской любви - это не только праздничные мероприятия. Родители смогут получить необходимую консультационную и правовую помощь. 15 октября Минтруда совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом проведут единый день консультирования по вопросам соцзащиты семей с детьми. Прямые телефонные линии будут организованы на республиканском и региональном уровнях", - подчеркнули в Минтруда, добавив, что консультационную помощь окажут Министерство юстиции, Белорусская нотариальная палата, Министерство здравоохранения и другие ведомства и организации.

Для семей будут также организованы культурные мероприятия, круглые столы, мастер-классы. В областях запланированы торжественные приемы и чествование матерей и отцов. С полным перечнем таких мероприятий и датами их проведения можно ознакомиться на сайте Минтруда.

"Неделя родительской любви объединит усилия органов власти, общественных организаций, учреждений и предприятий вокруг главного - поддержки семьи и укрепления семейных ценностей", - добавили в ведомстве.-0- 
Теги
Беларусь Министерство труда и соцзащиты
Новости рубрики Общество
Скриншот видео БЕЛТА Военный эксперт обрисовал возможный облик будущего мира и назвал худший сценарий для человечества 
Фото АР Двойные стандарты по-европейски: как французские протесты разоблачили лицемерие Старого Света 
Фото из архива О трудовых гарантиях для работников, у которых есть дети, рассказали в Минтруда 
Фото из архива Более 300 участников соберет Осенняя научная сессия в Минске
Фото из архива Суд вынес приговор бывшему чиновнику за взятки в размере 40 тыс. рублей
Фото из архива От медицины до транспорта: какие заявки на евразийский патент чаще всего подают из Беларуси
  • Главная
  • Семейный форум, конкурсы, концерты: мероприятия Недели родительской любви анонсировали в Минтруда 
    • Главное
    Лукашенко 8-9 октября совершит рабочий визит в Туркменистан для участия в саммите СНГ
    Государственных наград удостоены 11 представителей силовых структур и военно-промышленного комплекса 
    Министры иностранных дел согласовали проект заявления глав государств в связи с 35-летием СНГ
    "ИнтерСтиль-2026": здесь рождаются тренды красоты будущего
    Топ-новости
    Лукашенко и Путин провели телефонный разговор
    Лукашенко произвел кадровые изменения в судебной системе 
    Беларусь и Пакистан расширяют сотрудничество в сфере безопасности 
    Рыженков: повестка саммита СНГ включает в себя очень системные вещи
    Экспортные пошлины на сжиженные углеводородные газы установлены в Беларуси
    Беларусь рассчитывает укрепить сотрудничество с Туркменистаном в социальной сфере и медицине
    "Страх перед трагедией". Во Франции протесты школьников переросли в кровавое побоище - кто виноват? 
    "Жить за границей невозможно, готовы понести наказание". Генпрокурор об обращениях уехавших за рубеж белорусов 
    Баранец о последствиях протестов во Франции: либо Макрон уйдет, либо ситуация продолжит ухудшаться
    Белорусская IT-компания ЛВО создала первое отечественное программное обеспечение процессинга банковских карт
    5G появился в Гродно - сеть Life продолжает расширяться
    Октябрьский рекорд? Синоптики рассказали, где 8 октября воздух прогреется до +25°С
    Совет Республики одобрил изменения в законы по вопросам мелиорации земель
    РАТС ШОС: Беларусь проявила себя активным приверженцем курса на укрепление "шанхайской семьи"
    Законопроект об аквакультуре одобрен Советом Республики
    Реклама
    С нами интереснее
    курсы курсы
    тв программа тв программа
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    погода погода
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.